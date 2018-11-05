Как Ноябрьская революция свергла кайзера Вильгельма

100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут.
Сто лет назад, всего за несколько дней до официального установления мира, в Германии был свергнут кайзер. Ноябрьская революция 1918 года началась с восстания моряков. Четыре года они сражались на фронтах Первой мировой, рискуя жизнью ради Германии. Но осенью 1918 года стало очевидно, что война на Западном фронте проиграна и дальнейшие жертвы бессмысленны. Матросы кайзерского флота, дислоцированного вблизи города Вильхельмсхафена на северо-западе Германии, это понимали.
В конце октября до них дошли слухи, что морское командование готовит приказ о выступлении против британского флота. Очевидно, оно должно было завершиться "славным затоплением " немецких кораблей, обреченных в неравном бою. Уставшие от войны немецкие моряки не подчинились этому приказу.
Бунт против бессмысленной гибели
Так восставшие матросы положили начало Ноябрьской революции. Они были первыми, кто поднялся против ослабленной войной государственной власти. Началу восстания благоприятствовала внутренняя напряженность в стране и растущее народное недовольство.
Морское военное командование подавило восстание, около тысячи бунтовщиков были арестованы. Большая часть флота была направлена в Киль в надежде на то, что так ситуацию удастся успокоить. Однако, прибыв в город, тысячи матросов вышли на улицу и потребовали освободить их товарищей. К ним присоединились многочисленные рабочие и солдаты.
За свободу слова и печати
3 ноября началась перестрелка между восставшими и войсками правительства, в результате которой погибли и получили ранения десятки человек. Тем самым был дан сигнал к вооруженному восстанию, и на военных кораблях вместо знамен кайзера поднялись красные флаги. К вечеру 4 ноября Киль оказался полностью в руках восставших.
Во время революции 1918-1919 годов именно они организовали первый в Германии совет рабочих и солдатских депутатов. Восставшие требовали, прежде всего, смягчить военную дисциплину. Единственным их политическим требованием в это время была неограниченная свобода слова и печати.
Бегство кайзера
Из Киля революционное движение, подобно пламени, за несколько дней распространилось на всю страну. Очень скоро практически во всех городах Германии были созданы революционные советы, принявшие на себя руководство страной. Вслед за матросами на революцию поднялись рабочие и солдаты, которые выдвигали все более жесткие политические требования.
Призывы свергнуть кайзера и установить демократическую республику звучали все громче.
Военному командованию удалось подавить только начало бунта: Кайзер Вильгельм II и его генералы над картой военных действий
9 ноября революционная волна докатилась до Берлина. Сотни тысяч солдат и рабочих хлынули на улицы, требуя свержения кайзера. Поскольку Вильгельм II до последнего момента отказывался подчиниться воле восставших, рейхсканцлер Макс Баденский (Max von Baden) самовольно объявил об упразднении монархии и о назначении лидера социал-демократов Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) новым рейхсканцлером.
На следующий день кайзер Вильгельм II бежал в Нидерланды. Он прожил там до июня 1941 года, когда умер от остановки сердца. А революция 9 ноября 1918 года стала поворотным моментом в немецкой истории, предварив установление Веймарской республики.
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