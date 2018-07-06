 Как норвежский ильменит в обход санкций попал в Крым? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 06.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Как норвежский ильменит в обход санкций попал в Крым?

Две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым. DW - о расследовании радиостанции Deutschlandfunk и реакции немецкого правительства.

Российские корабли в Севастополе

Российские корабли в Севастополе

На последнем саммите ЕС, проходившем в Брюсселе 28-29 июня, главы государств и правительств Евросоюза в очередной раз продлили санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. Немецкому бизнесу эти санкции не нравятся. Тем не менее, как не раз заверял Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий фирмы, ведущие дела в России, предприниматели Германии признают "примат политики" и готовы - пусть вынужденно - мириться с ограничениями на коммерческие сделки.

Но, очевидно, не все немецкие фирмы согласны нести убытки или жертвовать прибыльными сделками. До сих пор в Германии не утихает скандал, разразившийся из-за того, что турбины фирмы Siemens вопреки санкционному режиму оказались на строящихся в Крыму электростанциях. Теперь под подозрение попали еще две немецкие судоходные компании - Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде.

Немецкие суда с ильменитом на рейде в Керченском проливе

По данным журналистского расследования, проведенного радиостанцией Deutschlandfunk, эти компании обеспечили доставку в Крым из Норвегии занесенного в санкционный список ильменита - титанистого железняка, который применяется в военной сфере. Его используют, например, для производства высококачественной краски, которой обрабатывают боевую технику и, в частности, военные корабли. Корреспондент радиостанции Сабине Адлер (Sabine Adler) так излагает ход событий:

Сухогруз Mississippi судоходной кампании Hansa Heavy Lift, направлявшийся в российский порт Кавказ, 23 ноября 2017 года встал на рейд в Керченском проливе. Продавать ильменит в Россию можно, но не в Крым. Дойти до порта назначения, однако, Mississippi помешал слишком низкий мост.

Крымский мост

Не все суда могут пройти под новым крымским мостом

Поэтому 10 тысяч тонн ильменита были прямо в море в несколько приемов перегружены на российское судно "Нефтерудовоз-2". А оно ходило не в российский порт, а в Камыш-Бурун в Крыму. Там и разгружалось. Точно такая же процедура повторилась несколько дней спустя с сухогрузом Callisto судоходной кампании Heinz Corleis KG.

Наблюдали за движениями этих судов в Керченском проливе активисты украинской неправительственной организации Black Sea Watch, которая с помощью своей информационной системы фиксирует координаты всех кораблей в этой акватории.

Главный редактор информационного портала Blackseanews.net Андрей Клименко рассказал Сабине Адлер, что все пути доставки товаров в Крым - будь то сухопутные, морские или по воздуху - "ежедневно и ежечасно" находятся под контролем и украинских государственных служб, и независимых аналитических центров, в частности, таких, как Black Sea Watch. Так что скрыть ничего невозможно.

Наивные немецкие судоходные компании?

Но в немецких судоходных кампаниях и не стали отрицать, что выполнили заказы на транспортировку ильменита, но были, дескать, уверены в том, что доставляют его из Норвегии в Россию, а не в Крым.

"Мы шли не в Крым, и мы не знали, что конечный потребитель находится в Крыму, - заверил корреспондента Deutschlandfunk представитель судоходной кампании Hansa Heavy Lift Ханс-Йорг Зимон (Hans-Jörg Simon). - Если бы знали, то немедленно пресекли бы такие поставки".

В гамбургском порту

Немецкая судоходная компания Hansa Heavy Lift базируется порту Гамбурга

Но рассказал он и о том, что перед выполнением любого заказа эксперты судоходной кампании проверяют его на соответствие экспортным ограничениям, изучают сопутствующие обстоятельства, наводят справки о заказчике. Если так, то в Hansa Heavy Lift должны были бы знать, что на территории России ближайший завод, на котором перерабатывают ильменит, находится за три тысячи километров от порта Кавказ - на южном Урале, где эту руду также добывают.

А вот в Крыму такое предприятие еще с советских времен находится совсем рядом - в Севастополе, где базируются корабли российского Черноморского флота. Так что в судоходных кампаниях могли бы, по меньшей мере, заподозрить неладное.

Минэкономики ФРГ: санкции остаются в силе

Теперь немецкая прокуратура ведет следствие против двух судоходных компаний Германии, а норвежская - против горнорудной фирмы Titania Kronos, добывающей ильменит вблизи Йоссингфьорда. Норвегия хоть и не входит в ЕС, но присоединилась к европейским санкциям.

Следят за развитием событий и в правительстве Германии. Пресс-секретарь немецкого министерства экономики и энергетики Беате Барон (Beate Baron) на правительственной пресс-конференции в пятницу, 6 июля, напомнила, что остаются в силе оба санкционных предписания ЕС - и в отношении Крыма с Севастополем, и в отношении России.

"Оба предписания адресованы предприятиям, которые обязаны проверять свои сделки на соответствие действующим правилам и их соблюдать", - заявила она и добавила, что нарушение санкционного режима чревато судебным наказанием. Нарушителям грозят существенные штрафы, размер которых зависит от конкретного случая.

Контекст

Эксперты советуют правительству Меркель по-новому строить отношения с Путиным. Для этого политикам нужно объяснить обществу необходимость отказа от иллюзий об РФ. Но им не хватает смелости.

О достижении компромисса по беженцам утром в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лидеры стран ЕС также решили продлить санкции по отношению к России.

Арбитражный суд в Москве отказал в удовлетворении апелляции "Сименс технологии газовых турбин" по делу о "крымских турбинах".

Комментировать подозрения в отношении двух немецких судоходных компаний Барон не захотела, сославшись на правоохранительные органы, в задачу которых, по ее словам, а не правительства, и входит принятие мер в том случае, когда поступает сигнал о возможном нарушении санкционного режима.

Санкции против России принимал ЕС, а не Берлин 

Санкции ЕС не нравятся не только немецким коммерсантам, но и многим политическим деятелям Германии, особенно в ее восточных землях, то есть, бывшей ГДР, имевших традиционно обширные деловые связи с партнерами в России.

К их числу относится, например, Андреас Леммель (Andreas Lämmel) из восточногерманской Саксонии. Он депутат бундестага от Христианско-демократического Союза - партии Ангелы Меркель (Angela Merkel), но все равно критикует санкционную политику канцлера.

"Во-первых, санкции легко обходить, во-вторых, мы уступаем рынки конкурентам, - перечисляет он, - а, в-третьих, я не знаю ни одного случая, где санкции достигли бы той цели, ради которой они были введены".

Андреас Леммель хоть и не требует немедленно отменить санкции, но призывает "начать публичную дискуссию о том, что делать с ними дальше". Официальный Берлин к таким призывам глух. Санкции, мол, вводила не Германия, а Европейский Союз, пусть его лидеры этот вопрос и обсуждают.

"Позиция канцлера и всего немецкого правительства остается неизменной, - сказал корреспонденту DW официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). - Решения о санкциях принимаются на европейском уровне, на таком уровне и было принято решение об их продлении".

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:58
Now live
02:58 мин

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал вокруг Siemens: как "санкционные" турбины оказались в Крыму  

Немецкий бизнес в России: оптимистичный прагматизм?  

Ударим автопробегом по Крымскому мосту! - "Заповедник"  

Почему США могут перекрыть "Северный поток" немецкому бизнесу  

Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?  

Самые читаемые сегодня

В Совбезе ООН не смогли договориться с Россией по Сирии  

В Германии обсуждают решение ФИФА отстранить судью Феликса Брыха от ЧМ-2018  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно