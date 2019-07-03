 Как новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен относится к России? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.07.2019

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Германия

Как новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен относится к России?

Европарламент проголосовал за избрание на пост председателя Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Она выступает за диалог с Москвой, но "с позиции сплоченности и силы". Подробности - у DW.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Принятое две недели назад решение лидеров стран Евросоюза выдвинуть на пост председателя Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) стало сюрпризом. Оценивают эту кандидатуру в разных странах по-разному. Так, правительства трех стран Балтии дружно приветствовали решение саммита ЕС. В Латвии, Литве и Эстонии фон дер Ляйен называют однозначно проевропейским политиком и считают, что на посту председателя ЕК она сможет сделать Европу сильнее.

Для Москвы же, указывает, например, газета "Коммерсант", кадровые предложения саммита ЕС выглядят неоднозначно. "Немка Урсула фон дер Ляйен и испанец Жозеп Боррель, которые должны будут возглавить Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС соответственно, не раз выступали с жесткими высказываниями в адрес Москвы, - пишет издание. - И наверняка будут настаивать на сохранении санкционного режима".

Последствия аннексии Крыма для министра обороны ФРГ

В самом деле, фон дер Ляйен - верная соратница канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и полностью разделяет ее подход к санкциям ЕС, введенным в ответ на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Подход этот заключается в том, что санкции могут быть отменены, если будут устранены причины, по которым они были введены. На посту председателя ЕК фон дер Ляйен, скорее всего, будет и далее придерживаться такой же позиции.

Следует напомнить, что во главе министерства обороны Германии она оказалась в декабре 2013 года, за несколько месяцев до аннексии Крыма, которая привела к резкому охлаждению отношений между Россией и странами НАТО, а с ним - к необходимости кардинальным образом перестраивать оборонную политику ФРГ. Собственно, именно этим фон дер Ляйен и занимается все последние пять лет.

"Для России это один из худших кандидатов. Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима". Так в интервью газете "Коммерсант" номинацию фон дер Ляйен на пост председателя ЕК комментировал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Насторожило это кадровое решение и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Он несколько раз слушал выступления фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности и пришел к выводу, что она, цитирует Косачева агентство "Интерфакс", - "абсолютный евроатлантист", для которого "НАТО, союзнические отношения США и Германии - священная корова".

Фон дер Ляйен критикует Кремль

К политике российского президента Владимира Путина она относится однозначно критически и не раз публично заявляла об этом.

Урсула фон дер Ляйен на военном параде

Урсула фон дер Ляйен возглавила министерство обороны в 2013 году

В отличие от некоторых своих коллег по кабинету министров фон дер Ляйен часто употребляет слово "агрессия", когда говорит о действиях Москвы по отношению к Украине. Она требовала освободить украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе, и вернуть Украине арестованные суда.

У нее не вызывает также сомнений, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушила Россия. Министр требовала от Москвы вернуться к его соблюдению, а теперь планирует дать "умный и взвешенный" ответ на возможное размещение новых российских ракет в Европе.

Этот ответ, по ее словам, не должен быть таким, как в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда советским ракетам средней дальности были противопоставлены в Европе американские "Першинги". Теперь, считает фон дер Ляйен, следует учитывать гибридные формы противостояния и возможность подрывных действий в киберпространстве. "Нам нужны новые ответы, новые решения", - заявила она.

Но, впрочем, и повторного размещения новых американских ракет в Европе она не исключает, как это сделал социал-демократический министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

"Без иллюзий в отношении России"

Фон дер Ляйен убеждена, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии. Министр обороны ФРГ часто бывала в этих государствах, неизменно заверяла в том, что Германия всегда будет их надежным союзником по НАТО и в беде не оставит.

Военослужащие бундесвера в Литве

Военослужащие бундесвера в Литве

Она с пониманием относится к тревогам восточных европейцев, усилившимся после аннексии Крыма, во многом их разделяет и поэтому активно содействовала принятию мер, направленных на повышение чувства безопасности в странах Балтии и Польше. В июле 2016 года в НАТО решили отправить в эти страны специальные контингенты военнослужащих. В Литве, в частности, находятся около 500 солдат бундесвера.

"Мы хорошо знаем немецкого министра обороны, она внесла очень большой вклад в отправку в Литву батальона под командованием Германии", - заявила уходящая с поста президента Литвы Даля Грибаускайте, комментируя номинацию фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. "Я думаю, у нее нет никаких иллюзий в отношении России", - подтвердил литовский министр охраны края (обороны) Раймундас Кароблис.

За жесткий курс по отношению к Москве

Эксперт берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Надя Дуглас (Nadja Douglas) в интервью DW охарактеризовала Урсулу фон дер Ляйен как стойкую сторонницу тесных трансатлантических отношений и укрепления блока НАТО, который она считает не только военным, но и политическим союзом.

"Можно предположить, что на посту председателя Еврокомиссии она будет проводить в отношении России более жесткий курс, чем это делал Жан-Клод Юнкер, - заявила Дуглас, - который скептически относился к расширению санкций против России".

За более жесткий подход к Москве фон дер Ляйен выступала и раньше. Летом прошлого года, например, после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки она критиковала президента США за отсутствие какого бы то ни было плана действий в отношении России.

Контекст

К 2040 году в Европе должна появиться система ведения воздушных боев нового поколения, в проект предполагается инвестировать до 50 миллиардов евро. (17.06.2019)

Германские социал-демократы негодуют из-за номинации Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Они считают, что выдвижение министра обороны ФРГ на этот пост подрывает демократию. (03.07.2019)

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. (02.07.2019)

Урсула фон дер Ляйен может стать новой главой Еврокомиссии. Как она проявила себя на политической сцене в Берлине, пройдя путь от министра здравоохранения до главы оборонного ведомства? (02.07.2019)

В интервью еженедельнику Der Spiegel министр тогда заявила, что Путин пытается своей ролью глобального игрока отвлечь внимание от экономических проблем страны, а вот чего хочет президент США, совершенно неясно. В любом случае, сказала фон дер Ляйен, блок НАТО должен и далее занимать в отношении России четкую и критичную позицию. "Мы хотели бы улучшения отношений с Москвой, но мяч лежит сейчас на половине поля Кремля", - добавила она.

А весной прошлого года в интервью газете Bild Урсула фон дер Ляйен призывала "быть готовым к диалогу с Москвой с позиции сплоченности и силы". Президент Путин, по ее словам, слабость не уважает, а "попытки втереться в его доверие и уступчивость не сделают его более дружелюбным".

ЕС на пути к оборонному союзу

Ответом на геополитическую игру Кремля, с ее точки зрения, должно быть укрепление не только трансатлантической солидарности, но и европейской опоры НАТО. Фон дер Ляйен выступает за повышение оборонных расходов европейских членов альянса, за расширение сотрудничества стран ЕС в военной сфере, за превращение его в оборонный союз, за движение в сторону европейской армии. Многое в этом направлении при деятельном участии министра обороны Германии уже делается.

"Тем самым появляются новые, совместные европейские ресурсы, которые прямо и непосредственно отвечают и интересам НАТО, - говорила фон дер Ляйен прошлой зимой на Мюнхенской конференции по безопасности. - Эти ресурсы позволяют нам, европейцам, действовать в кризисных ситуациях, что также является трансатлантическим перераспределением бремени".

На посту председателя Еврокомиссии у нее будет еще больше возможностей для углубления военной интеграции в Европейском Союзе и расширения его связей с НАТО.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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