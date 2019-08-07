Как не попасть в ловушку микрофинансовой организации в России

В первом полугодии 2019 года Центробанк РФ получил от россиян почти на треть больше жалоб на микрофинансовые организации (МФО), чем за тот же период прошлого года, сообщается в отчете Банка России. В числе главных претензий - нарушение предельного размера процентной ставки, некорректное обращение МФО с должниками и мошенничества при заключении договоров.

Доходы падают, просроченная задолженность растет

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", во втором квартале 2019 года в России было выдано четыре миллиона микрозаймов на общую сумму 53,7 млрд рублей. Средняя сумма займа составила 13,3 тысячи рублей. Предельная стоимость такого займа установлена ЦБ на третий квартал 2019 года в 365 процентов годовых.

Несмотря на небольшое снижение активности заемщиков, беззалоговый заем остается популярным в России. Это объясняется продолжающимся снижением реальных располагаемых денежных доходов граждан (на 1,3 процента в первом полугодии 2019 года) и возросшими требованиями классических банков при выдаче кредитов.

Во многом за счет ужесточения этих требований банкам удалось в текущем году сократить объемы просроченной задолженности по потребительским кредитам. Микрофинансовые организации, напротив, наращивают портфель "плохих" займов. По состоянию на конец апреля объем просроченной задолженности МФО составлял 33,3 млрд рублей.

Классические банки выдают потребительские кредиты на жестких условиях

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), половина российских семей обременена кредитами, при этом свыше 10 процентов тратят на их обслуживание более половины ежемесячного дохода. "Существует риск выхода какой-то доли из них на просроченную задолженность", - признает глава НАПКА Эльмар Мехтиев.

В отличие от банков, МФО лишены возможности требовать у клиентов залог, поэтому во избежание "просрочки" они стараются обеспечить высокую доходность по микрокредитам уже на этапе подписания договора с заемщиком. Однако это далеко не всегда помогает. Минимизировать убытки кредиторы пытаются за счет взыскания долгов. Нередко в ход идут запрещенные законом приемы: частые звонки, письменные угрозы, визиты на дом и на работу должника.

Как защититься от назойливых взыскателей

Защитить заемщика призван принятый 1 января 2019 года закон о коллекторах (ФЗ-230). В нем, в частности, оговаривается частота обращений взыскателей к должнику и указывается, что кредиторы не имеют права передавать полномочия по взысканию долгов никому, кроме коллекторов, аккредитованных в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "На деле этот закон сплошь и рядом нарушается", - сообщил DW адвокат, председатель общества защиты прав потребителей "Горячая линия" Дмитрий Лесняк.

"МФО нанимают для этой цели подрядчиков, которые чаще всего работают в регионах с помощью IP-телефонии, или сами создают колл-центры, которые занимаются выколачиванием долгов", - рассказывает он. В случае получения назойливых звонков юрист советует обращаться в ФССП (это можно сделать онлайн). Правда, приставы, по его словам, часто встают на сторону МФО, тем не менее, "если жаловаться регулярно, можно добиться хотя бы уменьшения частоты звонков".

Кому в России по карману черная икра?

Особенно настойчивым гражданам даже удавалось отстоять свои права в суде, в результате чего МФО понесли не столько материальный, сколько имиджевый ущерб. Так, недавно суд оштрафовал микрофинансовую организацию "Лига денег" на 150 тысяч рублей за то, что ее представители приходили к должнице на работу чаще раза в неделю и оказывали на нее психологическое давление.

Если пытаются взыскать долг, которого нет

Нередки случаи, когда МФО пытаются взыскать кредит у человека, который либо его уже вернул, либо вовсе не брал. Так, в конце июня пресс-служба Свердловского районного суда Костромы сообщила, что был присужден штраф компании "Вэббанкир" за то, что та отказалась аннулировать уже погашенные клиентом долги. Мужчина вовремя обратил внимание на то, что в мобильном приложении его долги никуда не исчезли и после полной выплаты.

Бывает, что человек узнает о том, что он злостный должник, даже если никогда не обращался в МФО, и постфактум - из письма от приставов. "Если вы получили бумаги от ФССП, первым делом надо обратиться в полицию и заявить об этом, - советует Лесняк. - Судебный приказ подлежит отмене в течение 10 дней после фактического получения".

По словам адвоката, мировой судья должен будет отменить приказ только на основании несогласия должника. Если у кредитора будут доказательства, он обратится в суд с полноценным иском. В случае, если уже было вынесено заочное решение суда, оно тоже будет отменено по заявлению должника.

Кроме того, адвокат рекомендует пользоваться возможностью раз в полгода бесплатно проверять свою кредитную историю и следить за поступающими в личный кабинет на портале "Госуслуги" сообщениями об исполнительном производстве. "К сожалению, при нынешней открытости в России личных данных нет гарантии, что ты не станешь должником по несуществующему кредиту", - отмечает Дмитрий Лесняк.

Если взять в долг в МФО все же необходимо

В ситуации, когда деньги крайне необходимы, и единственным выходом является заем в МФО, эксперты советуют обращаться только в организации, зарегистрированные в специальном реестре, с которым можно ознакомиться на сайте ЦБ РФ. "Лучше всего обращаться в крупные региональные или федеральные МФО", - заявил DW гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. - "Также стоит изучить в интернете отзывы других клиентов на данную компанию".

Впрочем, по его словам, "потребители, как правило, не задумываются о том, в какую МФО обратиться за получением займа". В результате возникает риск попасть к "серому" или "черному" кредитору.

Кроме того, следует внимательно изучать содержание договора. "По нашим данным, - говорит руководитель исследовательских проектов в сфере финансов Аналитического центр НАФИ Всеволод Хоменко, - при заключении договора его тщательно прочитывают только 18% россиян".

Главное, о чем следует помнить, подчеркивает Хоменко, - это то, что кажущаяся "легкость" получения микрокредита в ряде случаев способствует легкомысленному подходу клиента, который не всегда правильно оценивает свои возможности впоследствии погашать займ.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Роскошные автомобили по цене квартиры На парковках столичных торговых центров зачастую трудно найти свободное место, а стоимость некоторых припаркованных лимузинов нередко превышает цену квартиры в новостройках.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Хрущевки в престижных районах На западе Москвы, который считается одной из наиболее престижных частей столицы, встречаются и хрущевки. Из соображений экономии места в квартире люди прибегают к разного рода хитростям.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Продукты для состоятельных москвичей В одном из самых дорогих супермаркетов российской столицы цены на некоторые продукты питания на порядки превышают среднерыночные по Москве.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Напоминание о 90-х Когда не получается взять кредит, москвичи несут ценности в ломбарды, которые, как и в 90-е годы, пользуются спросом, особенно у пожилых людей.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Товары не для всех В центре Москвы расположились самые дорогие бутики. В одном из них покупателям предлагаются рубашки по цене, лишь немного недотягивающей до минимального размера оплаты труда.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Самое дешевое жилье Среди приезжих популярностью по-прежнему пользуются общежития, часто существующие в Москве полулегально или вовсе нелегально.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Не всем по карману Бутылкой коньяка за 3 тысячи евро москвича не удивить.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Как свести концы с концами Московские пенсионеры считаются в России счастливчиками: они получают от мэрии надбавки к пенсии. Однако и это многим пожилым людям не позволяет сводить концы с концами. Автор: Евлалия Самедова, Москва

