Как немцы смеются над собой и перестают болеть

Когда можно и нужно смеяться, и действительно ли смех влияет на нашу жизнь? Да, влияет, утверждают немецкие ученые и врачи. DW делится несколькими практическими советами.
Если зима все никак не уйдет, на улице серо и холодно, а между тем уже середина апреля; если монотонная работа не доставляет удовольствия; если стресс и усталость мешают радоваться жизни, нужно чаще… смеяться. Во всяком случае в этом убеждена Карин Зайдлер (Kareen Seidler), пресс-секретарь и научный сотрудник Немецкого института юмора.
Да-да, не удивляйтесь, такой институт, действительно, в Германии есть. Он был создан в 2005 году в Лейпциге социальным педагогом Евой Ульман (Eva Ulmann) и занимается тем, что помогает людям разрешать конфликты, вести деловую коммуникацию и даже решать проблемы со здоровьем с помощью смеха и юмора. В нашей жизни всегда найдется повод для смеха, убеждена Карин Зайдлер. "Нужно просто посмотреть по сторонам. Кто ищет, то найдет", - говорит она.
Смех - средство против депрессии
Смех способствует выработке серотонина и дофамина - так называемых "гормонов радости", которые отвечают за положительные эмоции в нашей жизни и которые необходимы нашему мозгу, в том числе для того, чтобы его когнитивные функции не ослабевали.
Если мозгу недостает тех или иных веществ, это сразу же отражается на нашем самочувствии. Научно доказано, что одной из причин депрессии, например, является, помимо генетической предрасположенности и целого ряда психологических факторов (долговременный стресс, отсутствие социальной поддержки и признания, критические ситуации в жизни, неверные шаблоны мышления и т.д), также нарушение гормонального баланса и обмена веществ, рассказывает известный немецкий психиатр, автор книг о депрессии профессор Тео Пайк (Theo R.Payk).
Поэтому, чтобы избавиться от депрессии, рекомендуют чаще двигаться, заниматься спортом, применять цветотерапию и светотерапию (недостаток солнечного цвета, ведет к дефициту серотонина), общаться с людьми, не замыкаясь в себе (в процессе общения мы получаем интересную информацию, которая вызывает положительные эмоции) и, конечно, улыбаться. Наша мимика способна влиять на наше физическое самочувствие. Люди с улыбкой на лице чувствуют себя более счастливыми. Те же, кто постоянно изображают недовольство, посылают своему мозгу соответствующие сигналы и, в итоге, чувствуют подавленность, уныние и тревогу.
Нужно не только улыбаться, в том числе и себе в зеркале (что психологи рекомендуют делать гораздо чаще), но и громко смеяться - одному или вместе с кем-то. Глупо? Вовсе нет, считают те, кто, например, регулярно занимается одним из видов хатха-йоги, сочетающей в себе технику смеха и дыхания. Если вы никогда не пробовали громко и без причины рассмеяться; если вы просто так заливаетесь смехом, глядя на своего соседа справа, а он делает то же самое, глядя на вас, и вы оба совершенно не чувствуете себя оскорбленными и не считаете ситуацию нелепой, значит, такая йога вам, возможно, подходит. Так, может, стоит попробовать?
Когда смех лечит
Конечно, есть определенные ситуации, в которых смех, казалось бы, совершенно не уместен, например, когда речь идет о трауре и тяжелой болезни. Но, как утверждают сотрудники Немецкого института юмора, эффективно преодолеть эти кризисные ситуации в жизни помогает смехотерапия. Конечно, в ее основе заложены особые техники и психологические методики.
В системе паллиативной помощи давно и успешно задействованы, например, больничные клоуны. А в помощь врачам и персоналу Немецкий институт юмора реализует проект под названием "Врач с юмором".
Смех является когнитивным антиоксидантом и профилактикой различных видов депрессии, убеждены сотрудники Института юмора. И согласны с тем, что смех действительно продлевает жизнь.
Если не хочется смеяться, измените взгляд на ситуацию
Но вряд ли вам захочется улыбаться, если вы застряли в пробке и можете опоздать на важную встречу, если на вас свалился огромный поток плохих новостей или если после трудного рабочего дня вы вынуждены решать еще множество бытовых проблем. Что делать в этой ситуации?
Постарайтесь во всем находить хоть что-то положительное, рекомендует Карин Зайдлер из Немецкого института юмора: "Попробуйте поменять перспективу, взглянуть на ситуацию с другой стороны". Ведь один из самых известных советов, которые дают психологи, звучит так: "Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней". И улыбнитесь - себе и окружающим!
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