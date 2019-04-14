 Как немцы смеются над собой и перестают болеть | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 16.04.2019

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Германия

Как немцы смеются над собой и перестают болеть

Когда можно и нужно смеяться, и действительно ли смех влияет на нашу жизнь? Да, влияет, утверждают немецкие ученые и врачи. DW делится несколькими практическими советами.

Смеющиеся мужчина и женщина в кафе

Если зима все никак не уйдет, на улице серо и холодно, а между тем уже середина апреля; если монотонная работа не доставляет удовольствия; если стресс и усталость мешают радоваться жизни, нужно чаще… смеяться. Во всяком случае в этом убеждена Карин Зайдлер (Kareen Seidler), пресс-секретарь и научный сотрудник Немецкого института юмора.

Да-да, не удивляйтесь, такой институт, действительно, в Германии есть. Он был создан в 2005 году в Лейпциге социальным педагогом Евой Ульман (Eva Ulmann) и занимается тем, что помогает людям разрешать конфликты, вести деловую коммуникацию и даже решать проблемы со здоровьем с помощью смеха и юмора. В нашей жизни всегда найдется повод для смеха, убеждена Карин Зайдлер. "Нужно просто посмотреть по сторонам. Кто ищет, то найдет", - говорит она.

Смех - средство против депрессии

Смех способствует выработке серотонина и дофамина - так называемых "гормонов радости", которые отвечают за положительные эмоции в нашей жизни и которые необходимы нашему мозгу, в том числе для того, чтобы его когнитивные функции не ослабевали.

Женщин держит возле глаз два помидора

Совет от психологов: попробуйте взглянуть на ситуацию иначе и улыбнитесь!

Если мозгу недостает тех или иных веществ, это сразу же отражается на нашем самочувствии. Научно доказано, что одной из причин депрессии, например, является, помимо генетической предрасположенности и целого ряда психологических факторов (долговременный стресс, отсутствие социальной поддержки и признания, критические ситуации в жизни, неверные шаблоны мышления и т.д), также нарушение гормонального баланса и обмена веществ, рассказывает известный немецкий психиатр, автор книг о депрессии профессор Тео Пайк (Theo R.Payk).

Поэтому, чтобы избавиться от депрессии, рекомендуют чаще двигаться, заниматься спортом, применять цветотерапию и светотерапию (недостаток солнечного цвета, ведет к дефициту серотонина), общаться с людьми, не замыкаясь в себе (в процессе общения мы получаем интересную информацию, которая вызывает положительные эмоции) и, конечно, улыбаться. Наша мимика способна влиять на наше физическое самочувствие. Люди с улыбкой на лице чувствуют себя более счастливыми. Те же, кто постоянно изображают недовольство, посылают своему мозгу соответствующие сигналы и, в итоге, чувствуют подавленность, уныние и тревогу.

Пожилые люди на велотренажере

Спорт и движение помогают избавиться от депрессии

Нужно не только улыбаться, в том числе и себе в зеркале (что психологи рекомендуют делать гораздо чаще), но и громко смеяться - одному или вместе с кем-то. Глупо? Вовсе нет, считают те, кто, например, регулярно занимается одним из видов хатха-йоги, сочетающей в себе технику смеха и дыхания. Если вы никогда не пробовали громко и без причины рассмеяться; если вы просто так заливаетесь смехом, глядя на своего соседа справа, а он делает то же самое, глядя на вас, и вы оба совершенно не чувствуете себя оскорбленными и не считаете ситуацию нелепой, значит, такая йога вам, возможно, подходит. Так, может, стоит попробовать?

Когда смех лечит

Конечно, есть определенные ситуации, в которых смех, казалось бы, совершенно не уместен, например, когда речь идет о трауре и тяжелой болезни. Но, как утверждают сотрудники Немецкого института юмора, эффективно преодолеть эти кризисные ситуации в жизни помогает смехотерапия. Конечно, в ее основе заложены особые техники и психологические методики.

Контекст

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В системе паллиативной помощи давно и успешно задействованы, например, больничные клоуны. А в помощь врачам и персоналу Немецкий институт юмора реализует проект под названием "Врач с юмором".

Смех является когнитивным антиоксидантом и профилактикой различных видов депрессии, убеждены сотрудники Института юмора. И согласны с тем, что смех действительно продлевает жизнь.

Если не хочется смеяться, измените взгляд на ситуацию

Но вряд ли вам захочется улыбаться, если вы застряли в пробке и можете опоздать на важную встречу, если на вас свалился огромный поток плохих новостей или если после трудного рабочего дня вы вынуждены решать еще множество бытовых проблем. Что делать в этой ситуации?

Постарайтесь во всем находить хоть что-то положительное, рекомендует Карин Зайдлер из Немецкого института юмора: "Попробуйте поменять перспективу, взглянуть на ситуацию с другой стороны". Ведь один из самых известных советов, которые дают психологи, звучит так: "Если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней". И улыбнитесь - себе и окружающим!

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    Автор: Наталия Королева


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