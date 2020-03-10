Как немцы переезжают на новую квартиру

Не зря говорят, что один переезд двум пожарам подобен. Нередко мебель из старой квартиры по габаритам или другим причинам не вписывается в новую обстановку и поэтому от нее приходится отказываться. Когда это касается, например, кухонного гарнитура, то речь идет об ощутимых финансовых затратах, потому что даже если новый жилец его оставит, заплатив за него символическую сумму, для новой квартиры придется покупать новую кухню. Правда, выбрасывать ненужную мебель можно в Германии бесплатно: ее забирает специальная служба.

К тому же, естественно, переезд часто связан с большим стрессом, переживаниями и беготней. В спешке вполне можно что-то забыть, потерять, а то и разбить. Чтобы всего этого не случилось, надо правильно организовать свой переезд. Как это делают немцы?

Как расторгнуть договор об аренде и заключить новый

Житель Кельна Оливер Зонс (Oliver Sohns) переехал в новую квартиру в начале марта нынешнего года. По его словам, в самом процессе переезда проблем в Германии немного. Но вот "документальная", если можно так выразиться, организация переезда - очень серьезное дело. Надо решить две проблемы практически одновременно: расторгнуть старый договор об аренде квартиры и заключить новый. Если этого вовремя не сделать, то вполне возможно, что вам месяц-другой придется оплачивать две квартиры одновременно. В Германии закон определяет конкретные сроки для расторжения договоров - Kündigungsfrist. Квартиросъемщик должен письменно заявить хозяину о том, что съезжает, минимум за три месяца до выезда. Может, конечно, выехать и раньше, но платить придется все равно за три месяца.

А вот если договор о найме квартиры (или дома) расторгается по инициативе собственника жилья, то жилец, снимавший квартиру больше шести лет, не обязательно должен освободить ее спустя три месяца: он может еще полгода жить в ней и спокойно искать новое жилье. Если хозяин жилья хочет ускорить этот процесс, ему придется договориться с жильцом (например, заплатить ему отступные).

Оливер Зонс уже восемь раз переезжал на новую квартиру

Найти фирмы для перевозки вещей на новую квартиру и мастеров по сборке-разборке мебели в Германии легко. Предложений очень много. Есть, например, несколько специализированных сайтов в интернете. Наверное, самый крупный из них - портал MyHammer. Вы публикуете объявление с указанием требуемых услуг, а разные фирмы, мастера, столяры, маляры и так далее предлагают свою цену. Это своеобразная биржа (или, если хотите, что-то вроде залогового аукциона) на оказание услуг. Конечно, не надо гоняться здесь за слишком низкими ценами, лучше тщательно изучить отзывы других клиентов о тех, кто предлагает выполнить требуемую работу. Ну, и, конечно, необходимо убедиться в том, что фирма по организации переезда имеет соответствующие сертификаты. Может быть, у нее нет страховки на тот случай, если по вине ее грузчиков будет повреждена мебель или дорогая бытовая техника? В таком случае вы замучаетесь отсуживать через адвокатов компенсацию за нанесенный вам ущерб.

Кто перевез Оливера на новую квартиру

На объявление Оливера о предстоящем переезде откликнулись более десятка фирм. Цены предложеных ими услуг колебались от 600 до 1200 евро. Почему такая большая разница в цене? Одна из причин - высокая конкуренция. Причем, появляется много новых фирм, которые пытаются занять свою нишу в этом бизнесе, получить известность, поэтому они начинают с более низких цен. В целом стоимость переезда зависит от многих факторов, - прежде всего, от того, сколько надо перевозить и на какое расстояние. Важную роль при этом играют этаж и наличие лифта.

В своем объявлении на портале MyHammer Оливер указал, что у него будет 35 стандартных картонных коробок с вещами и посудой, платяной шкаф, кухонный стол с четырьмя стульями, комод, два телевизора, зеркала, книжный стеллаж, мебель для ванной, несколько картин, музыкальный центр и кровать. Он выбрал не самое дешевое предложение, а решил остановиться на золотой середине. Переезд стоил 730 евро, плюс 10 процентов чаевых. У фирмы были необходимые страховки и хорошие отзывы от клиентов.

Грузовик с двумя рабочими подъехал в семь утра, и уже к полудню все вещи были перевезены на новую квартиру. Ребята, кстати, оказались выходцами из России. В коротком интервью DW они рассказали, что в этом бизнесе много мигрантов. "Немцы не очень-то любят таскать тяжелые вещи, надрывая спины. У них и цены выше, потому что больше техники, например, подъемников и тележек, которые вполне могут заменить человеческие мускулы. А за технику приходится платить больше", - объяснил один из ребят по имени Артем.

Протокол передачи жилья

Übergabeprotokоl, по-русски - протокол передачи жилья, - второй по важности документ после договора об аренде квартиры. В него вносится информация о состоянии квартиры, надо ли делать ремонт или он уже сделан и так далее. Дефекты, которые замечены до или в момент передачи квартиры, надо вносить в этот протокол, чтобы потом, при выезде из квартиры, арендатору не пришлось брать за них ответственность.

В протоколе передачи жилья также фиксируются показатели счетчиков электроэнергии, расхода воды и количество ключей, переданныхновому съемщику, техническое состояние электроприборов и кухонного оборудования, если квартира сдается вместе со встроенной кухней. Протокол играет важную роль при возвращении хозяином жилья залога, который вносится арендатором на случай каких либо неполадок и повреждений. Обычно залог составляет три месячные квартплаты. Хозяин жилья обязан открыть специальный счет в банке, на который вносятся этот залог и проценты со счета, которые также получает жилец.

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