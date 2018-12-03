Как немцы передают свою бережливость детям

Чтобы приобретение водительских прав или автомобиля не ударило по семейному бюджету, немцы любят прививать бережливость детям уже с ранних лет.
130 тысяч евро - по подсчетам Федерального статистического ведомства, примерно в такую сумму обходится в Германии родителям содержание одного ребенка до достижения им 18-летия. Здесь учтены "постоянные издержки" - расходы на еду, одежду, транспорт, дополнительные занятия, карманные деньги. Однако в каждой семье возникает ситуация, когда траты на ребенка требуют от родителей крупных финансовых вливаний, если говорить языком финансистов. Это может быть поездка с классом на каникулах за рубеж или получение водительских прав.
Так что среди немцев трудно найти родителя, который не стремился бы создать стартовый капитал для своего чада. Банки и страховые компании предлагают самые разные финансовые инструменты - от "детских" накопительных вкладов до накопительных программ страхования детей, реализуемых для того, чтобы обеспечить ребенку средства на получение образования, свадьбу, покупку жилья.
Копилка или сберегательный счет
Деньги в подарок ребенку - в Германии это не редкость. Когда накапливается приличная сумма, которая уже не помещается в обычную копилку, деньги, как правило, передаются в банк. Предпочтение отдается обычному сберегательному счету. Единственная головная боль, которую испытывают родители при таком капиталовложении, - низкие процентные ставки. Деньги, конечно, накапливаются, но капитал не работает. Поэтому многие семьи открывают на имя ребенка специальный срочный вклад - Festgeldkonto. В таком случае деньги размещаются на определенный договором срок (на несколько лет) и под обозначенный процент. Как правило, чем дольше деньги хранятся в банке, тем выше процентная ставка по вкладу, а значит - и доходы вкладчика.
Главная забота родителей, конечно, не доходность, а сохранность этих вкладов, чтобы ребенок не растратил свои накопления по мелочам.
Накопительный счет для детей
Среди тех, кто хочет собрать к 18-летию ребенка приличную сумму без явного ущерба для семейного бюджета, довольно популярна предлагаемая немецкими кредитными институтами программа накопления средств для детей - Kindersparplan, иногда просто Sparplan. Вкладчик регулярно (обычно раз в месяц) в течение определенного договором срока перечисляет на специальный банковский счет заранее оговоренную сумму денег от 25 евро и выше под небольшой, но гарантированный процент.
Подобный накопительный план подходит тем, кто, не залезая в долги, хочет в будущем финансировать образование ребенка, аренду жилья для него на период учебы и даже, возможно, покупку мотороллера или недорогого автомобиля. Такой договор можно заключать на срок от 5 до 30 лет и на разных условиях: с фиксированной процентной ставкой или с плавающей, которая будет меняться в зависимости от общей ситуации на рынке.
Многие семьи открывают накопительный счет уже в первый год после рождения ребенка. Это позволяет скопить приличную сумму. Даже при минимальном ежемесячном вкладе в 25 евро к своему 18-летию ребенок сможет накопить необходимую сумму для получения водительских прав. Если все родственники в течение этого периода времени участвовали в пополнении счета и делали по случаю дня рождения или Рождества денежные подарки, то хватит и на подержанный автомобиль.
Многие родители в Германии стремятся научить ребенка бережливости с детства. Одна из возможностей, к которой они прибегают, - открытие специального "детского" счета в банке - Kinderkonto. Они регулярно перечисляют на него карманные деньги, а потом вместе с ребенком решают, на что их тратить.
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