Как немцы лечат зубы

Поход к зубному для многих в Германии - удовольствие (если это слово тут вообще уместно) не из дешевых. Здесь действует обязательное медицинское страхование, но больничные кассы возмещают расходы только на основные виды лечения по медицинским показаниям, и самые необходимые, то есть более дешевые, материалы. Услуги, связанные с эстетикой или комфортом, пациенту приходится оплачивать самому. У частных страховых компаний спектр услуг с возмещаемой стоимостью шире. Но более 70 миллионов жителей страны застрахованы именно в больничных кассах. Правда, у 25 миллионов есть еще и дополнительная, чаще всего именно "зубная" страховка. Но все же рассмотрим стоимость услуг дантиста на примере большинства пациентов.

Профилактический осмотр и чистка зубов

Профилактический осмотр у стоматолога в Германии можно проходить два раза в год бесплатно. Более того: кассы обязательного страхования настаивают на регулярности таких осмотров. Для мотивации действует бонусная программа. Пациент получает своего рода паспорт, где врач отмечает печатью каждый осмотр. Эта бонусная тетрадка пригодится, когда придется ставить зубной протез. Как это действует конкретно, объясним ниже.

Раз в два года больничные кассы также оплачивают скрининговое исследование на пародонтит и раз в год - снятие зубного камня, то есть твердых отложений. Профессиональная чистка зубов, которая включает еще и удаление пигментного налета, полировку и укрепление эмали фторирующим лаком, не входит в список услуг, обязательных для оплаты больничными кассами. Но некоторые из них добровольно берут на себя часть расходов. Если пациент платит из собственного кошелька, процедура обойдется в 80-100 евро в зависимости от состояния зубов. В Германии ее рекомендуют проходить один-два раза в год.

Сколько стоит лечение зубов

Удаление кариеса, лечение корневых каналов, если оно оправданно и поможет сохранить зуб, рентгеновские снимки, удаление зубов, местную анестезию, - всеэто также оплачивают кассы. То есть для застрахованного пациента это бесплатно. А вот с пломбами сложнее. По обязательной медицинской страховке бесплатно поставят пломбу из амальгамы или из более эстетичных композитных материалов, если речь идет о передних зубах. Если есть аллергия на амальгаму, тоже платит страховка. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до 15 лет амальгамные пломбы в Германии вообще ставить запрещено, и им оплачивают искусственные пломбы и в других случаях.

Кассы также оплачивают материалы, которые используются для временных пломб и молочных зубов. Для микропротезов (например, вкладок из керамики или золота) они покрывают расходы в размере стоимости амальгамы - 25-40 евро. Для пломб из более дорогого композитного материала действует та же схема. Ориентировочно пломба из искусственных материалов может обойтись в 70-100 евро, из керамики - даже до 1000 евро.

Протезирование зубов

Одна из самых дорогостоящих услуг в Германии - протезирование зубов. Кассы обязательного медицинского страхования возмещают расходы в фиксированном размере. Сумма зависит от общего состояния зубов пациента и вида протеза. Как правило, обязательная медицинская страховка оплачивает примерно 50 процентов стоимости стандартного протезирования. Кстати, более половины цены тут составляют материал и оплата зубных техников, которые изготавляют протез.

Стоматолог сначала составляет план лечения и смету расходов, которую пациент затем отправляет в больничную кассу. От нее требуется предварительное согласие по принятию обязательств об оплате. И здесь пора вернуться к бонусной программе. Если пациент дисциплинированно ходил на профилактический осмотр к стоматологу последние пять лет подряд, то касса оплачивает не 50, а 60 процентов стоимости стандартного протеза, после десяти лет - 65 процентов. Без учета возмещения расходов кассой, металлическая коронка, например, может обойтись от 250 до 400 евро, металлокерамика - от 400 до 600 евро, керамика - от 700 до1000 евро. Предварительный план лечения, одобренный больничной кассой, важен здесь еще и потому, что пациент точно знает, что его ждет и сколько ему придется платить самому.

Кстати говоря, если речь идет о малоимущих пациентах, это не значит, что им придется ходить беззубыми. В таких случаях расходы на лечение зубов, протезирование и так далее может взять на себя государство.

Где дешевле всего лечить зубы

Прейскурант на лечение зубов рассчитываются по специальному каталогу. Как объяснили DW в Федеральном объединении стоматологов, работающих с больничными кассами (KZBV), стоимость услуг учитывает продолжительность, цель и степень сложности лечения, а также цены на материалы. Стоматолог обязан оставаться в рамках этого прейскуранта. Но внутри этих рамок, как говорится, возможны варианты.

По данным страховой компании Ergo Direkt, в Германии стоимость услуг зубного врача зависит и от географии. Проанализировав квитанции своих клиентов, полученные для возмещения расходов после посещения зубного врача, аналитики пришли к выводу, что на востоке страны цены значительно ниже, чем на западе. Дешевле всего лечить зубы в Шверине. Относительно низкие тарифы во Фрайбурге, Магдебурге и Коттбусе. В Мюнхене, как подсчитали в Ergo Direkt, зубные протезы и коронки обходятся дороже всего. А Штуттгарт - самый дорогой город для имплантатов и мостиков.

Чтобы облегчить финансовую нагрузку, страховые компании рекомендуют приобретать дополнительную частную страховку на случай лечения зубов. Она есть почти у каждого третьего жителя Германии. Вариантов здесь очень много. Ежемесячный взнос составляет от 5 до 60 евро в зависимости от возраста пациента, состояния его зубов и спектра услуг.

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