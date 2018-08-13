Как немцы делают вино (фото)

Немецкие виноделы уже начали сбор урожая. Где находится самый высокогорный виноградник Германии? Как выглядит винная королева? Эти и другие факты - в фотогалерее DW.
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Виноградник "Контрабас"
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