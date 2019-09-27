Как немецкий пенсионер открыл бесплатную службу такси для стариков

Многие пожилые люди сталкиваются с тем, что с возрастом выбираться из дома им становится все сложнее. Порой даже обычный поход в магазин или визит к врачу может стать непростым испытанием, особенно если пенсионеры проживают в маленьком городе, где почти всегда нужен автомобиль.

Несколько лет назад об этой проблеме задумался Гюнтер Хайенга (Günther Hayenga), житель небольшого городка Борнхайм на западе Германии. И не просто задумался - он решил с ней бороться. Сегодня 69-летний Гюнтер каждый день садится за руль минивэна, чтобы отвезти по делам своих подопечных стариков - их у Хайенги около 70 человек. Делает он это абсолютно бесплатно. Впрочем, благотворительной деятельностью Гюнтер начал заниматься вовсе не с организации помощи пожилым людям.

Фонд для исполнения детских желаний

В 2001 году в семье Хайенги случилось горе: от рака скончался его 30-летний сын Марио. Беда не сломила отца, напротив: он бросил все свои силы на то, чтобы помогать больным раком детям. "Я видел, сколько радости вызывали у сына самые простые вещи, когда уже было понятно, что он умрет. Тогда я решил не останавливаться и дарить больше радости детям, оказавшимся в такой же ситуации", - вспоминает Гюнтер.

В Германии нет нужды собирать деньги на дорогостоящее лечение, помощь заключалась в другом. Фонд Sternschnuppe Herzenswunsch, который Хайенга основал вместе с несколькими друзьями, старался исполнить последние желания неизлечимо больных детей. Автограф известного футболиста? Поездка на этап "Формулы-1"? Хайенге удавалось исполнить мечты, к осуществлению которых родители даже не решались подступиться.

Гюнтер Хайенга помогает своим подопечным выбраться из автомобиля

Со временем он сменил профиль своего фонда. "Я заметил, что люди не слишком спешат помогать старикам. Порой нам кажется, что у пожилых людей должны быть дети, которые должны им помогать. Но в жизни бывает всякое. Собирать пожертвования для детей гораздо проще, чем для стариков", - поясняет Хайенга. У фонда постепенно становилось все меньше спонсоров. Сегодня любая организация или лицо может сделать пожертвование в фонд на 200 евро в год. В ответ Гюнтер разместит на двери своего автомобиля наклейку с именем человека или названием компании-спонсора. Черный минивэн пестрит названиями борнхаймских фирм.

На такой деятельности не разбогатеешь, смеется Гюнтер. "Если пересчитать мой заработок в евро в час, то выйдет, что я получаю не больше 2 евро. Я занимаюсь этим не ради денег, а из увлеченности", - рассказывает пенсионер. И гордо отмечает, что поблизости от Бонна только он один бесплатно возит стариков по их делам. Раньше такие услуги предоставлял еще и его товарищ по фонду, который проживает в Ойскирхене - это за пару десятков километров: "Но сейчас он очень занят ремонтом своего дома, поэтому пока не может часто оказывать такую помощь".

Волонтерские такси для пенсионеров есть - но мало

Впрочем, услуги по бесплатной перевозке нередко предлагает Федеральное общество по делам пенсионеров (BaS). Всего в Германии действуют 450 отделений BaS, которые сотрудничают с пожилыми людьми, привлекая их к благотворительной работе. Волонтеры некоторых отделений могут, в том числе, и подвозить своих пожилых соседей, продолжает сотрудница общества Агнес Бёснер (Agnes Boeßner).

При этом она признает, что подобных инициатив в Германии слишком мало: "Прежде всего, это касается провинции - мест, где плохо развит общественный транспорт. Мне известно, что об этой проблеме постоянно говорят: жители деревень не могут добраться в город или попасть к врачу, и там существует высокая потребность в подобных службах".

До отдаленных деревушек автобусные маршруты часто не доходят

В Германии широко развита сеть так называемых "гражданских автобусов". По тем отдаленным деревушкам, где экономически невыгодно пускать общественный транспорт, курсируют минивэны. Они ходят по расписанию, с остановками и билетами, но за рулем сидят местные жители, которые делают это на добровольных началах.

Впрочем, такой сервис есть далеко не во всех деревнях: в 2015 году по всей Германии было открыто всего 260 линий, притом почти половина - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. По словам Бёснер, пожилые люди в деревнях готовы платить за поездки, если это будет небольшая сумма. "Нам известны примеры из соседней федеральной земли Рейнланд-Пфальц, где люди часто организуются, чтобы подвозить своих пожилых соседей. В деревнях эта проблема стоит гораздо острее, чем в городе", - указывает сотрудница BaS.

Бесплатно отвезти стариков в парикмахерскую и за сигаретами

Каждое утро Гюнтера начинается с поездок - на сегодня запланированы три. Автомобиль останавливается у ухоженного дома с лужайкой. Дом расположен на склоне высокого холма, из сада открывается потрясающий вид на город и Рейн. "С этой чертовой горы видно даже Кельн!", - образно комментирует пейзаж хозяйка дома Эрика Конен (Erika Cohnen). Старушка в голубом костюме ловко запрыгивает на высокую подножку автомобиля и усаживается на сидение. Ей скоро исполнится 80 лет, от своих водительских прав пенсионерка отказалась в прошлом году. Эрика страдает деменцией.

Эрика Конен

Сегодня она решила отправиться в парикмахерскую, куда попросила Гюнтера отвезти ее. Вчера они уже ездили в магазин. Правда, женщина об этом забыла: "Гюнтер, ты ведь отвезешь меня потом в супермаркет? Мне нужно срочно купить сигарет". Гюнтер не возражает: самой пенсионерке не дойти до магазина, ведь потом придется подниматься в эту "чертову гору".

Вообще-то поездки с Гюнтером для стариков бесплатны. Но Эрика протягивает ему купюру в 20 евро. Я беру их в виде исключения, говорит Хайенга: "Эрика сама решила давать мне деньги за поездку, я не отказываюсь. В конце концов, она бывший главный прокурор Бонна и сейчас получает высокую пенсию. Но если Эрика в какой-то момент прекратит платить, то это вовсе не станет проблемой". Деньги отправляются в специальную коробочку, откуда позже переместятся в кассу фонда.

Такси для людей с ограниченными возможностями

Вообще в Германии хорошо развита служба социальных такси. Большинство клиентов таких организаций - это люди с тяжелыми заболеваниями или ограниченными возможностями. Если врач подтверждает, что пациенту необходимо постоянно посещать больницу, а сам он не в состоянии водить машину, то ему можно воспользоваться такси. В таких случаях расходы на поездку практически полностью покрываются больничной кассой.

На стояке такси в Германии

В принципе, пациенты могут пользоваться и обычной городской службой такси - главное, не забыть забрать у водителя чек, чтобы позже предоставить его больничной кассе. Однако есть и организации, которые специализируется на перевозке людей с ограниченными возможностями. Их особенность заключается в том, что такие службы предлагают услуги для колясочников или лежачих больных. Водители, которые подготовлены к работе с тяжело больными людьми, забирают пассажиров из дома и доставляют их непосредственно к врачу, а не оставляют на условной парковке.

Подобных служб в Германии много: в одном лишь Бонне работает с десяток организаций, которые занимаются перевозкой людей с ограниченными возможностями. Чтобы заказать автомобиль, достаточно позвонить за пару дней до предполагаемой поездки.

Участие в общественной жизни - с поддержкой из городского бюджета

Более того, согласно Социальному кодексу ФРГ, люди с ограниченными возможностями имеют право участвовать в общественной и культурной жизни. Учитывая, что для этого им нужна свобода перемещения, они могут пользоваться бесплатным такси и для своих личных целей - например, чтобы съездить в магазин или навестить друзей. Этот вопрос находится в компетенции федеральных земель, и оплачиваются расходы из городских бюджетов, поэтому реализация права на досуг для людей с ограниченными возможностями в каждом регионе выглядит по-разному.

Например, в Баварии и в Гамбурге люди с тяжелыми заболеваниями могут каждый месяц бесплатно пользоваться такси для личных целей на определенную сумму. Для Баварии она составляет 225 евро, для Гамбурга - 160 евро. В свою очередь, в Дюссельдорфе существует городская служба такси для людей с ограниченными возможностями. Здесь можно бесплатно ездить до 24 раз в квартал. В Штутгарте люди с ограниченными возможностями получают специальные купоны, которыми можно расплачиваться за поездки на такси. В год можно получить 96 купонов, стоимость одного из них равняется 12,71 евро.

Теоретически пенсионеры также могут пользоваться услугами подобных такси - если они едут в больницу. Однако личные поездки для пенсионеров, которые не испытывают больших трудностей с передвижением, стоят очень дорого. Например, в службе такси для людей с ограниченными возможностями Deutscher Krankenfahrdienst (DKF) за поездку на расстояние в 20 км возьмут около 65 евро.

"Нашими услугами пользуются в основном тяжело больные люди. Те, кто застрахован в государственной больничной кассе, платят лишь 10 евро за поездку. За всю свою практику я помню только один случай, когда пенсионерка вызвала наше такси, чтобы поехать в парикмахерскую", - резюмировал Себастиан Зэнгер (Sebastian Sänger), сотрудник DKF.

Между тем Гюнтер Хайенга, хотя он и сам уже давно пенсионер, завершать свою благотворительную деятельность пока не собирается. Если Гюнтер не в отпуске, то помогает старикам каждый день, хотя здоровье и самого порой подводит. В этом году у него обнаружили тромб в ноге, ступня до сих пор перебинтована. Но это не так уж важно. "Моя деятельность приносит мне большую радость", - улыбается Гюнтер.

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