Как немецкий кинорежиссер наблюдал за смертью

Как одержимый снимал на Polaroid немецкий кинорежиссер Вим Вендерс в свои юные годы - в эстетике Instagram задолго до появления Интернета.
У ветерана современного немецкого кино Вима Вендерса есть еще одно страстное увлечение - он спасает пространство от забвения. (17.04.2015)
От латиноамериканских ритмов и блюза до рок-н-ролла и фаду: музыка в фильмах Вендерса играет первую скрипку. Теперь известный немецкий кинорежиссер взялся за оперу. (24.06.2017)
Венский предприниматель Флориан Капс сдержал обещание и представил общественности новую пленку к старому фотоаппарату Polaroid. К раскручиванию продукта подключена тяжелая артиллерия: сверхмодная поп-дива Lady Gagа. (25.03.2010)