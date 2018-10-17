Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи

Сообщение о трагедии в керченском колледже попало и на главные страницы немецких онлайн-изданий, а также в выпуски новостей телеканалов ФРГ. DW о том, как они рассказали о случившемся.
В результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли 19 человек, порядка 40 получили ранения. Следственный комитет РФ поначалу назвал произошедшее терактом, но вскоре переквалифицировал дело на статью об убийстве нескольких лиц общеопасным способом. Подозреваемым в атаке назван 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, предположительно покончивший с собой после нее.
Трагедию не обошли вниманием и немецкие СМИ. Сообщение о нападении на учебное заведение в аннексированном Россией украинском Крыму попало на главные страницы онлайн-версий ведущих изданий Германии - в частности, Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Zeit Online и других.
В основном, пресса ограничивается перепечаткой сообщений из агентств, ссылающихся преимущественно на официальные заявления Следственного комитета РФ и главы Крыма Сергея Аксенова. Онлайн-портал информационно-новостного телеканала n-tv по ходу развития событий опубликовал сразу шесть новостных заметок о случившемся в Керчи.
FAZ отмечает, что в России уже происходили инциденты со стрельбой в учебных заведениях, но "еще никогда со столь тяжкими последствиями, как в Керчи". Все издания, включая FAZ, в конце новости указывают на географическое положение города и напоминают об аннексии Крыма Россией.
"Первый столь масштабный случай"
На телеканале ARD новостные выпуски в 14 и 15 часов стартовали с сообщения о нападении на керченский колледж. Оба раза в эфир выходила корреспондент из Москвы Ина Рук (Ina Ruck), рассказывавшая о последних известных данных.
Во втором двухминутном сюжете Рук подвела промежуточные итоги: "Надо исходить из того, что речь идет о стрельбе, открытой учащимся этого учебного заведения, и это первый столь масштабный подобный инцидент, с которым столкнулась Россия (перед диалогом с корреспондентом ведущий новостей напомнил об аннексии РФ Крыма. - Ред.). Каким был мотив этого мужчины, пока точно неизвестно".
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