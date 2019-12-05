 Как немецкие пенсионеры помогают другим | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.12.2019

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Культура и стиль жизни

Как немецкие пенсионеры помогают другим

5 декабря - Международный день добровольцев. В больницах и домах престарелых Германии есть дамы в зеленом - и это не врачи. Чем они занимаются?

Помощница службы Зеленые дамы в Мюнстере поет вместе со пациенткой ее любимые песни

На вопрос о том, что самое главное в работе добровольца, Бригитта Клаузен (Brigitta Clausen) из Берлина отвечает вопросом: "Вы умеете слушать?". С 2005 года она руководит службой добровольной помощи под названием Grüne Damen ("Дамы в зеленом") в берлинской клинике Шарите (Charité). По ее словам, самое ценное, что можно подарить нуждающимся в помощи пациентам, особенно старикам и детям, - это время и внимание, которого им так не хватает в больнице. 

Лет сорок назад Бригитта Клаузен навещала тяжело заболевшую мать, которой пришлось долгое время провести в больнице. Ухаживая за матерью, она помогала и другим пациентам, а затем познакомилась с отзывчивыми женщинами в светло-зеленых халатах (отсюда и название службы - Grüne Damen).  

Сегодня объединение "Дамы в зеленом" насчитывает более 7600 волонтеров всех возрастов (начиная с 18 лет). Они работают в почти 600 клиниках и домах престарелых Германии. С самого начала общественную организацию поддерживает Евангелическая церковь Германии.

История халатов цвета мяты

Полстолетия назад, в 1969 году, энергичная супруга бывшего министра внутренних дел ФРГ Бригитте Шрёдер (Brigitte Schröder) решила посетить детские больницы в США. Там она познакомилась с добровольными помощницами в ярко-розовых (а не пугающих стерильно-белых) халатах. Женщины развлекали заболевших малышей, помогая персоналу ухаживать за ними. Вернувшись на родину, фрау Шрёдер немедленно занялась претворением в жизнь похожего добровольческого проекта, облачив для этого женщин в халаты более "мягкого", светло-зеленого оттенка.

Служба добровольной помощи Зеленые дамы в Кобленце

Служба добровольной помощи "Зеленые дамы" в Кобленце

С завидным упорством Бригитте Шрёдер осуществила свою затею, начав с Евангелической клиники в Дюссельдорфе: убеждать в пользе и необходимости проекта приходилось всех поочередно - от спонсоров и врачей до самих пациентов. Впрочем, и сегодня, к добровольным помощникам некоторые пациенты относятся весьма скептически, отмечает Эльке Шиффлер (Elke Schiffler) из Рендсбурга на севере Германии. Одна из ее подопечных в доме престарелых в первый день буквально выставила ее из комнаты. Но уже через неделю женщина встретила Эльке, пригласив ее войти и присесть, а теперь общение с ней - настоящий праздник для обеих, улыбается "дама в зеленом".

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К 2000 году, незадолго до смерти основательницы этого волонтерского движения в Германии, служба помощи стала работать во всех уголках страны. Знаменитый халат цвета мяты Бригитте Шрёдер надела лишь однажды, уступив настоятельным просьбам единомышленниц. Но, вернувшись из больничной палаты, женщина смущенно объявила, что организационная работа удается ей куда лучше.

Не только дамы, но и… господа

Со временем к женщинам-волонтерам присоединились мужчины, а потому актуальное название службы - Grüne Damen und Herren ("Дамы и господа в зеленом").

"В нашей клинике (Caritas-Klinik, земля Саар - Ред.) сегодня работают 25 женщин и 6 мужчин, а вместе мы обслуживаем 20 отделений. За каждым из нас закреплено отделение, куда мы регулярно отправляемся в определенный день недели", - рассказывает Вальтраут Хаусхер (Waltraut Hausherr) в интервью радиостанции Saarlandwelle. После первого знакомства с пациентами помощники "в зеленом" навещают их раз в неделю. По мнению Вальтраут, очень важно уметь внимательно слушать, ведь среди пациентов много престарелых людей, многие из них - одиноки.

Женщине было всего 30 лет, когда пришлось ухаживать за внезапно заболевшим отцом. "Находясь ежедневно рядом ним, я поняла, насколько это важно - уметь найти подход к больному человеку, который нуждается не только в уходе, но и в общении, в моральной поддержке", - вспоминает Вальтраут. 

Волонтер службы Зеленые дамы в Гамбурге сопровождает пациентку на прогулку

Волонтер службы "Зеленые дамы" в Гамбурге сопровождает пациентку на прогулку

Добровольцы - многие из нихпенсионеры, не желающие просто так "сидеть дома без пользы" - профессиональным уходом за пациентами (то есть гигиеной, перевязками) не занимаются. Они помогают персоналу во время обеда, сопровождают пациентов на прогулку, выполняют небольшие поручения: что-то купить, почитать вслух, помочь с рукоделием, заполнить формуляры…. Но главное -  разговаривают с ними обо всем на свете. Подопечные добровольной службы - нередко люди, чьи родственники находятся далеко, и ухаживать за ними или навещать их просто не могут. Есть и совсем одинокие - вот они-то готовятся к еженедельному свиданию с волонтерами, как к празднику, улыбается Вальтраут.

Работа в службе "Дамы и господа в зеленом" - добровольная. Но некоторые клиники обеспечивают волонтерам, например, бесплатное питание. И все же самая большая награда неизмерима ничем, уверена Бригитта Клаузен из Берлина. Ведь тот, кто делится сердечным теплом, взамен получает гораздо большее, считает она.

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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