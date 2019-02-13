Как немецкие депутаты относятся к "Северному потоку - 2"?

По требованию фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в среду, 13 февраля, в бундестаге состоялся парламентский "актуальный час", в ходе которого речь шла о проблеме совместимости будущего газопровода "Северный поток - 2" с климатическими и энергетическими целями Евросоюза.

"Зеленые", как заявила накануне сопредседатель фракции Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), считают, что, поддерживая этот газопроводный проект, правительство ФРГ "торпедирует европейские энергетические и климатические цели и предает европейскую солидарность, впадая в еще большую зависимость от российского газа".

Кто от кого зависит?

В ходе состоявшихся дебатов эта тема звучала в выступлениях почти всех ораторов. Но большинство выступавших опровергали расхожий тезис о том, что "Северный поток - 2", мол, поставит Германию в чрезмерную энергетическую зависимость от "Газпрома".

Бундестаг

Как представители оппозиционной Левой партии, так и депутаты правящей в Германии коалиции консерваторов и социал-демократов считают, например, что новый газопровод, напротив, повысит зависимость России от экспорта ее энергоносителей в страны ЕС.

"Россия в большей степени зависит от экспорта своего газа в Евросоюз, чем мы от его импорта из России", - говорил Флориан Хан (Florian Hahn) из Христианско-демократического союза (ХДС). Именно по причине такой зависимости, по его мнению, начиная с 1973 года СССР, а позднее Россия всегда была надежным поставщиком.

Депутат фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Лайф-Эрик Хольм (Leif-Erik Holm) оперировал в этой связи конкретными цифрами. В 2017 году Германия, по его словам, импортировала 117 миллиардов кубометров газа, менее половины этого объема - из России. И только половина из поставок российского газа была израсходована в самой Германии. "Так что о зависимости не может быть и речи", - констатировал депутат.

Чем больше объемы импорта газа, тем выше риск

Выступавший в дебатах министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) говорил о сокращении добычи газа в странах ЕС при одновременном росте потребности в нем. По его подсчетам, в среднесрочной перспективе странам Евросоюза придется увеличить импорт газа на 140 миллиардов кубометров в год.

Петер Альтмайер

В такой ситуации, заявил министр, вопрос о надежности поставок и энергетической независимости приобретает иное значение, а потому надо быть готовым к тому, что поставщик газа по тем или иным причинам может прекратить продажу топлива. Именно поэтому, указал Альтмайер, немецкое правительство проводит курс на диверсификацию импорта газа и, в частности, форсирует строительство терминалов для приема танкеров с СПГ.

Причем, газ нужен Европе не только для производства электроэнергии и отопления жилья, но и как сырье для химической промышленности. Немецкий концерн BASF, привел пример один из депутатов от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), использует газ в объемах, сопоставимых с его потреблением во всей Дании.

"Северный поток - 2": оружие против Украины?

Большинство выступавших в бундестаге не согласны с утверждением, что "Северный поток - 2" это чисто коммерческий проект, реализуемый частными фирмами.

Представитель либеральной Свободной демократической партии задал риторический вопрос, как можно называть частнопредпринимательским проект, который полностью контролируется российским государственным концерном. По мнению депутата, раз уж Германия сделала "Северный поток - 2" необратимым, то немецкое правительство обязано позаботиться о том, чтобы этот газопровод не был использован Кремлем в качестве оружия против Украины.

Маршрут прокладки "Северного потока - 2"

В партии "Альтернатива для Германии" такой угрозы не видят. По словам депутата от АдГ, "Северный поток - 2" только повысит энергетическую безопасность Украины, поскольку газ, прокаченный по дну Балтийского моря, может быть перенаправлен и на восток Европы.

У Петера Альтмайера на этот счет другое мнение. Он всерьез относится к тревогам Киева и говорит о необходимости сохранить украинский транзит российского газа, причем, в существенных объемах. Какие объемы он считает существенными? Точную цифру министр не назвал, но заверил, что через территорию Украины и впредь будут прокачиваться в ЕС десятки миллиардов кубометров.

Один из выступавших в бундестаге депутатов напомнил, что после завершения строительства "Северного потока - 2" потребуется разрешение немецкого правительства на его эксплуатацию. И выдано оно будет только после того, как Москва и Киев подпишут устраивающее обе стороны новое транзитное соглашение, переговоры о котором РФ и Украина в настоящее время ведут при посредничестве Еврокомиссии.

Немецкие "зеленые" видят в проекте угрозу экологии

"Зеленые", по инициативе которых и состоялись парламентские дебаты, выступают против "Северного потока - 2" в первую очередь из экологических соображений. Ставка на газ, считают они, лишает стимула развивать возобновляемую энергетику и тормозит процесс декарбонизации экономики.

Надо не наращивать импорт газа, говорил бывший "зеленый" министр экологии Юрген Триттин (Jürgen Trittin), а сокращать его потребление быстрее, чем иссякают месторождения в Голландии, Норвегии и самой Германии. По его подсчетам, если каждый год проводить энергетическую санацию хотя бы трех процентов жилого фонда, если снять ограничения с развития возобновляемых источников энергии, то к 2030 году можно было бы сэкономить столько газа, сколько ежегодно его импортируется из России.

В отличие от министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, "зеленые" уверены в том, что уже в ближайшие 10 лет потребление газа будет снижаться. Во фракции этой партии подсчитали, что "Северный поток - 2" будет не рентабельным. Инвестиции свыше 17 миллиардов евро окупятся, по этим подсчетам, не раньше, чем через 20 лет, то есть, к 2040 году. Если же всерьез относиться к согласованным климатическим целям, говорят "зеленые", то еще до этого срока "Северный поток - 2" станет совершенно бесполезным.

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