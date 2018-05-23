Как нас обводят вокруг пальца сайты бронирования отелей

"Остался всего один свободный номер!". Или: "На ваши даты эту квартиру просматривают сейчас 23 человека!". Такие предупреждения на порталах по бронированию отелей кого угодно сведут с ума. Многие пользователи "ведутся" на них и, опасаясь того, что жилье вот-вот уведут прямо у них из-под носа, судорожно его бронируют. Но соответствует ли представляемая картина действительности?

Как показало "отраслевое расследование" Федерального ведомства по картелям, объектами которого стали сайты по сравнению цен в интернете (в частности, системы онлайн-бронирования отелей, хостелов и квартир booking.com, expedia.de, hotel.de, hotels.com und hrs.de), нередко подобные порталы лишь нагнетают обстановку, чтобы ввести потребителей в заблуждение и подтолкнуть их к сделке. Документ, где обобщены итоги этой проверки, был опубликован на интернет-сайте Федерального ведомства по картелям.

Цель - быстро продать

С одной стороны, обращаясь к услугам сайтов по сравнению цен в интернете, пребывающий в поисках подходящей гостиницы потребитель получает хороший обзор и отзывы клиентов. С другой стороны, нельзя забывать о том, что эти порталы принадлежат частным коммерческим компаниям, ориентированным на получение прибыли в виде комиссионных, которые они получают от гостиниц и страховых компаний в случае успешного посредничества между ними и потребителями, указывает Федеральное ведомство по картелям.

Здание Федерального ведомства по картелям в Бонне

Как поясняет ведомство, предупреждения вроде "У нас осталось всего три номера!", "12 человек просматривают это предложение прямо сейчас!" или "Бронируйте незамедлительно! Ожидается повышение цены!" не всегда отражают реальную картину: в некоторых случаях ни дефицита гостиничных номеров, ни высокого спроса на них вовсе нет. На потребителя таким образом просто оказывают давление - с тем чтобы заставить его немедленно забронировать данный гостиничный номер.

Как выяснилось в ходе проверки Федерального ведомства по картелям, нередко речь идет лишь о номерах, информация о которых есть на данном посредническом портале, в то время как в самой гостинице могут быть еще свободные номера. Так что потребителю стоит заглянуть и на сайт отеля.

Вопреки информации на посредническом сайте, в самой гостинице может быть достаточно свободных номеров

Expedia, Hotels.com, Booking.com и ряд других сайтов часто подчеркивают наличие большого спроса на те или иные отели. На поверку же оказалось: при том, что предупреждения вроде "Пользуется очень высоким спросом!" и "20 пользователей рассматривают данное предложение прямо сейчас!" в самом деле, как правило, относились к данному отелю, но при этом на указанное пользователем время заезда и выезда они не распространялись.

Но как сами посреднические порталы объясняют такое? Когда Федеральное ведомство по картелям задало принимавшим участие в их опросе сайтам такой вопрос, они обосновали это желанием помочь своим пользователям принять оптимальное решение и не допустить того, чтобы потребитель упустил выгодное предложение.

Как же пользоваться сайтами бронирования отелей и при этом не отвлекаться на навязчивые предупреждения? Что рекомендует потребителям Федеральное ведомство по картелям на этот счет? "Не поддавайтесь давлению и не воспринимайте всерьез такие предупреждения", - советует Федеральное ведомство по картелям.

Под увеличительным стеклом - 152 портала

152 портала по сравнению цен энергетических, телекоммуникационных и страховых компаний, кредитных институтов, турагентств оказалось под увеличительным стеклом у Федерального ведомства по картелям. Незадолго до публикации консультационного документа Федерального ведомства по картелям ряду компаний также была предоставлена возможность прокомментировать имеющие к ним отношение фрагменты текста. Заключение по результатам проверки, куда, в том числе, войдут отклики потребителей, Федеральное ведомства по картелям обещает обнародовать в апреле 2019 года.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:29 Поделиться Ночь в ледяном отеле (видео) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3EJkN Ночь в ледяном отеле (видео)

10 самых нестандартных отелей в Германии

10 самых нестандартных отелей в Германии Переночевать в снежной хижине Тому, кто хочет узнать, как живут эскимосы, достаточно посетить иглу-деревню, построенную в Альпах на горе Цугшпитце - самой высокой точке на территории Германии. Каждую зиму здесь возводят 20 хижин из снега и льда. Если вы захотите переночевать в одной из них, вас снабдят теплым спальным мешком и матрацем. В деревне есть бар, сауна, джакузи.

10 самых нестандартных отелей в Германии Под звездным небом на пляже Не менее романтичной будет ночевка под звездным небом на пляже в уютной пляжной корзине. Настоящие, надежно защищенные от ветра и дождя - новшество на пляжах Германии. Модели 1,3 метра шириной и 2,4 метра длиной появились здесь только в 2016 году. Арендовать их можно, например, на курорте Тиммендорфер-Штранд.

10 самых нестандартных отелей в Германии В компании Шерлока Холмса Хотите скоротать ночь в компании Шерлока Холмса, Джеймса Бонда или мисс Марпл? Тогда поезжайте в городок Хиллесхайм, который находится в национальном парке Айфель. Там около семи лет назад открылась первая в Германии "тематическая" гостиница для поклонников детективного жанра. В ней всего десять номеров. И каждый из них посвящен одному из сыщиков.

10 самых нестандартных отелей в Германии Почувствовать себя Робин Гудом Осуществить мечту детства и почувствовать себя Робин Гудом, проведя ночь в эксклюзивном дизайнерском деревянном домике, устроенном на дереве в лесу, - такую возможность предлагает отель Solling в окрестностях города Услар, что в федеральной земле Нижняя Саксония. В зависимости от размеров, домики рассчитаны на 2-6 человек. Зимой они отапливаются. Внутри есть все удобства.

10 самых нестандартных отелей в Германии Идиллический кемпинг в большом городе О существовании необычного кемпинга Hüttenpalast знает даже далеко не каждый берлинец. Райский уголок устроен в столичном районе Нойкельн – в стенах бывшей фабрики. Для ночлега предназначены раритетные ретро-автокемперы и три уютных деревянных домика. Пообщаться с другими постояльцами можно в живописном внутреннем дворике, где стоят старые добрые голливудские качели и где летом много цветов.

10 самых нестандартных отелей в Германии Самый миниатюрный отель Германии Гостиница Kofferhotel ("Отель-чемодан") находится в идиллическом саксонском городке Лунценау. Смастерил ее местный ресторатор Маттиас Леман (Matthias Lehmann). "Отель-чемодан" считается самой маленькой гостиницей в Германии, но здесь есть все самое необходимое - двухъярусная кровать, небольшой шкаф, радиатор и даже туалет. Душ можно принять в кабинке, установленной рядом с домиком.

10 самых нестандартных отелей в Германии Там, где жила красавица Рапунцель Этот отель класса "люкс" расположился на севере земли Гессен - в стенах старинного замка Трендельбург, история которого восходит к XIII веку. По легенде, в его высокой башне была заточена длинноволосая красавица Рапунцель, которую нашел прекрасный принц и женился на ней. Изюминка гостиницы и в том, что при ней работает загс – для желающих сочетаться браком в сказочной атмосфере.

10 самых нестандартных отелей в Германии Провести отпуск в супермаркете Тематическая гостиница класса "люкс" Food Hotel расположилась в нескольких минутах ходьбы от берега Рейна в Нойвиде (земля Рейнланд-Пфальц). Здесь все оформлено, как в супермаркете. Причем каждый номер – единственный в своем роде. Тут есть и комната-пицца, и комната-колбаса, и комната-печенье, отделанные соответствующим образом. Food Hotel является отличной отправной точкой для пеших походов.

10 самых нестандартных отелей в Германии В старинной башне наедине с любимым Когда-то эта постройка, возведенная сто лет назад и возвышающаяся на берегу озера Шармютцельзее в бранденбургском городке Бад-Заров под Берлином, служила водонапорной башней. Теперь здесь располагается один из самых своеобразных отелей Германии. Он рассчитан всего лишь на двоих гостей. Во время отпуска башня со всеми удобствами, камином, джакузи и роскошной террасой будет принадлежать только вам.

10 самых нестандартных отелей в Германии На тропических островах под Берлином Что может быть лучше – зимой оказаться на тропических островах! Парк развлечений Tropical Islands ("Тропические острова"), что в 60 километрах от Берлина, предлагает такую возможность. Этот крупнейший самонесущий зал мира раньше служил ангаром для дирижаблей. Теперь он приютил самый большой в мире искусственный крытый тропический лес с пляжами, барами, ресторанами, кемпингами и гостиницами. Автор: Наталия Королева



________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp