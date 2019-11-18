Как накажут обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге?

Окружной военный суд Москвы в понедельник, 18 ноября, перешел к прениям по делу о взрыве в петербургском метро. Заседания выездные, проводятся в Санкт-Петербурге. В первый день свою окончательную позицию озвучивала сторона обвинения.

Братья Аброр и Акрам Азимовы, а также Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы рискуют провести остаток жизни в колонии особого режима. Такое наказание запросила для них прокурор Надежда Тихонова. Кроме того, каждый должен заплатить по миллиону рублей штрафа. Содику Ортикову грозят 28, еще пятерым - 27 лет в колониях строгого режима. Обвинение считает доказанной их причастность к подготовке теракта. Когда прокурор начала озвучивать запрашиваемое наказание для Шохисты Каримовой, та упала и зарыдала, ей вызвали "скорую", а заседание отложили до вторника.

Смертнику передавали деньги из Турции

Обвинение считает всех подсудимых участниками террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", цель которой - создание единого шариатского государства. Одним из руководителей этого объединения был проживавший в Турции Бобиржон Махмудов по кличке "Ахмад", которого следствие называет организатором теракта в метро. Близ сирийского города Алеппо у группировки была тренировочная база, на которой прошел подготовку и смертник Акбаржон Джалилов.

После теракта в санкт-петербургском метро 3 апреля 2017 года

29-летний Аброр Азимов - основной фигурант дела о теракте. Его считают наставником смертника Джалилова. Молодые люди никогда не виделись друг с другом, но оба хорошо знали "Ахмада". Азимов якобы встречался с ним в Стамбуле, а Джалилов прошел под его руководством трехмесячный курс подготовки смертника в сирийском лагере. Первый и не отрицал знакомство с "Ахмадом", но утверждал, что свел их вместе бизнес по продаже авиабилетов, а о связях "Ахмада" с террористами он ничего не знал.

В деле есть запись телефонного разговора от 1 апреля 2017 года (за два дня до теракта), на которой, по версии следствия, звучат голоса Джалилова и Азимова. Как сказала прокурор, это был их первый контакт. Беседа проходила на узбекском языке - оба мужчины родились в Узбекистане, в городе Ош. Джалилов жаловался, что не может найти нужный компонент для бомбы, а Азимов предлагал не торопиться, успокаивая: "Мы по этому делу сильные молитвы читаем. За этим делом очень большая польза будет".

Акрама Азимова втянул в группировку его брата Аброр. В марте 2017 года Акрам по просьбе Аброра съездил в Стамбул, чтобы забрать у "Ахмада" 2,5 тысячи долларов для Джалилова. Позднее камеры засняли братьев у тех терминалов, с которых деньги поступали на QIWI Кошелек, привязанный к номеру смертника. Азимовы не отрицали факт поездки и перевода денег, но утверждали, что это не было подготовкой к теракту.

По словам Аброра, его схватили на следующий день после теракта, когда он на машине ехал в Украину. К своему украинскому дяде он якобы решил уехать после ссоры с отцом.

Бомба с Товарищеского проспекта

Еще двое мужчин, для которых обвинение попросило пожизненный срок - братья Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы. В отличие от проживавших в Подмосковье Азимовых, Эрматовы снимали квартиру в Петербурге на Товарищеском проспекте. У них дома следователи нашли фрагменты самодельного взрывного устройства (СВУ), которые имеют "общую родовую и групповую принадлежность" к бомбе из метро.

На месте трагедии вскоре после теракта

Следствие решило, что СВУ на Товарищеском изготовил Джалилов и 1 апреля передал Мухамадюсупу Эрматову на хранение. В своих показаниях Эрматов утверждал, что не спрашивал Джалилова, что находится в пакете, потому что тот "спешил и вообще нужно помогать соотечественникам".

Кроме Эрматовых, в квартире на Товарищеском жили еще пять человек. Они, по версии обвинения, искали места для терактов и планировали, как можно скрыться, если их планы раскроют. Для них прокурор Надежда Тихонова запросила по 27 лет колонии строгого режима и 1 млн рублей штрафа.

Содик Ортиков и Шохиста Каримова жили в подмосковном Лесном городке, где и познакомились со своими соседями - братьями Азимовыми. Аброр воспользовался телефоном Шохисты, чтобы активировать SIM-карту. К ней потом будет привязан QIWI Кошелек, в который поступали деньги на теракт. На номер, зарегистрированный через телефон Шохисты, пробный звонок по просьбе Аброра сделал Ортиков. Прокурор описала их действия так: "Помогли наладить поставку денежных средств". Ортикову за это и за хранение взрывчатых веществ она попросила 28 лет в колонии строгого режима и 1 млн штрафа. Срок для Каримовой должны озвучить во вторник.

Подсудимые жаловались на пытки в секретной тюрьме ФСБ

Ни один из подсудимых не признал своей вины в подготовке теракта. Найденное у них оружие и взрывчатые вещества они называют подброшенными. Братья Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов утверждают, что их пытали в секретной тюрьме ФСБ, чтобы они дали нужные показания. Видео с задержанием, по их словам, были постановочными. Прокурор Тихонова таким заявлениям не верит, считает, что подсудимые пытаются "опорочить доказательное значение показаний".

После заседания в понедельник мать одного из обвиняемых - Мухамадюсуфа Мирзаалимова - разрыдалась и рассказала журналистам, что раньше избегала прессы - следователи уверяли, что так, мол, будет лучше для ее сына. "Мой сын оказался не в то время не в том месте. Я вам всем, следователям, обещаю, что я буду вас проклинать! - кричала она. - Да, я не в силах ваших детей посадить, но вас бог осудит. Пусть меня осудят за эти слова, мне терять нечего".

Потерпевшая от теракта Марина Сидорова рассказала DW после заседания, что удовлетворена озвученными сроками и считает, что представленные в суде доказательства следствия были, с ее точки зрения, убедительными.

Смотрите также:

Самые громкие теракты последних лет в России Взрыв в метро Петербурга, 2017 год 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

Самые громкие теракты последних лет в России Российский самолет над Синаем, 2015 год 31 октября 2015 года в районе Синайского полуострова в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет (считается территорией России) Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Несколько месяцев спустя Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Самые громкие теракты последних лет в России Серия взрывов в Волгограде, 2013 год В октябре 2013 года смертница совершила самоподрыв в одном из автобусов Волгограда. В канун Нового года в городе произошли еще два теракта. 29 декабря террорист привел в действие взрывное устройство на входе в железнодорожный вокзал, а 30 декабря взрыв прогремел в троллейбусе. В общей сложности, в результате трех террористических атак погиб 41 человек, более 100 получили ранения.

Самые громкие теракты последних лет в России Аэропорт "Домодедово", 2011 год 24 января 2011 года прогремел взрыв в зале прибытия пассажиров международных рейсов московского аэропорта "Домодедово". Действия террориста-смертника привели к гибели 37 человек, ранения получили около 150 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. По данным российских спецслужб, Умаров умер в 2013 году.

Самые громкие теракты последних лет в России Московское метро, 2010 год Теракт 29 марта 2010 года до событий в Петербурге был последним терактом в российской подземке. Тогда две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погиб 41 человек, 85 были ранены. Ответственность за действия террористок взял на себя Доку Умаров. Автор: Илья Коваль

