 Как Московский и Вселенский патриархи решают судьбу украинского православия | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.08.2018

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Мир

Как Московский и Вселенский патриархи решают судьбу украинского православия

Патриарх Вселенский Варфоломей обсудит с Московским патриархом Кириллом предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Чего ожидать после их встречи в Стамбуле?

Вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Вселенским патриархом, архиепископом Константинополя - Нового Рима Варфоломеем состоится в Стамбуле 31 августа 2018 года. Как ожидается, патриархи обсудят возможность предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Еще в июне 2016 года Верховная рада Украины обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой издать томос - соответствующий указ. Позднее президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат рассматривает просьбу Киева. По словам секретаря Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископа Евстратия (Зори), вопрос о предоставлении томоса могут рассмотреть уже в сентябре. На сайте же Московского патриархата говорится о том, что, скорее всего, томос об автокефалии будет издан уже 10 сентября.

Кто решает судьбу Украинской православной церкви

Какое решение может быть принято во время встречи двух патриархов: Константинопольского и Московского? И почему судьба Украинской православной церкви зависит именно от них? По словам Йоханнеса Эльдемана (Johannes Oeldemann), главы Института экуменических исследований имени Йоханна-Адама Мёлера в Падерборне, участие патриарха Константинопольского связано с тем, что изначально Украина принадлежала территории экуменического (Вселенского. - Ред.) патриархата. "Сейчас существует спор о том, находится ли она окончательно под юрисдикцией Московского патриархата, которому была передана в 17-м веке, или же по-прежнему Константинополь несет за нее ответственность", - поясняет эксперт в интервью DW.

Что такое автокефалия

Автокефальной церковью в православии называется самостоятельная поместная церковь, расположенная на территории отдельной провинции или государства, административно полностью независимая от других православных поместных церквей, но единая с ними в литургическом общении.

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Первой в списке общепризнанных автокефальных церквей является Константинопольская, официально называемая Вселенским патриархатом. Ее глава, предстоятель с 1991 года - архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей I. Административный центр патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Стамбуле в районе Фанар.

Русская православная церковь (РПЦ), именуемая также Московским патриархатом, - одна из самых крупных автокефальных поместных православных церквей в мире. РПЦ рассматривает себя в качестве канонически легитимной православной административно-независимой церкви на территории бывшего СССР (исключая Грузию и Армению), а также в Японии, Китае, Монголии.

Между тем Константинопольская православная церковь оспаривает у Русской православной церкви каноническую юрисдикцию на некоторые постсоветские республики - в частности, Эстонию и Украину.

Споры об автокефалии для Украинской православной церкви

На сегодняшний день украинская православная церковь разделена. "Кроме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, есть еще Украинская православная автокефальная церковь, которая была образована в 1920-х годах, - рассказывает немецкий эксперт. - Сейчас самый большой вопрос заключается в том, как можно объединить эти три существующие в Украине церкви".

Крестный ход в Киеве

Крестный ход в Киеве

УПЦ МП является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус УПЦ отражен в Уставе РПЦ. 

Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная православная церковь, возникла в 1992 году. Ее глава патриарх Филарет был отлучен от церкви и лишен сана в РПЦ. Приверженцы УПЦ КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее передачи под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году. Как считает Йоханнес Эльдеман, "многие украинцы надеются на то, что если Украинская православная церковь станет автокефальной, это приведет к исчезновению раскола в православии в Украине, у церкви будет единый глава и общее руководство".

Однако же эксперт уверен в том, что на встрече патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом вопрос об автокефалии для украинской церкви не будет решен: "В православии патриархи самостоятельно решения не принимают. Они должны делать это совместно с синодами. Поэтому на встрече 31 августа будут проводиться консультации, но какого-либо решения ждать не стоит". 

Напряженные отношения Русской и Украинской православных церквей 

Не только предоставление автокефалии Украинской православной церкви является предметом дискуссии между Московским и Константинопольским патриархатами. Отношения между ними на протяжении долгого времени остаются напряженными. По словам немецкого эксперта, это объясняется историческими причинами.

"Оба патриархата с течением времени превратились в своего рода имперские церковные структуры, которые относились либо к Византийской, либо к Российской империи. И поэтому несли ответственность не только за русских или греков, но и за всех других православных, которые жили на их так называемых канонических территориях", - поясняет Йоханнес Эльдеман. И это, по его словам, до сих пор вызывает споры: "Империй давно не существует, но претензии с обеих сторон еще остались. Они связаны с влиянием на исконные территории. Есть определенные области, где интересы Московского и Константинопольского патриархатов пересекаются. И Украина - самая большая из таких территорий".

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Впрочем, продолжает немецкий эксперт, подобные конфликты между патриархатами были и раньше. Один из них возник вокруг эстонской православной церкви. "Все закончилось созданием двух параллельных церковных структур, одна из которых - эстонская Автономная православная церковь - относилась к Константинопольскому патриархату, а другая - к Московскому", - говорит глава Института экуменических исследований. Но, по его словам, такой вариант не может быть примером для разрешения спора вокруг предоставления автокефалии украинской православной церкви.

"Во-первых, изменился расклад сил. Во-вторых, в Украине существует проблема наличия трех конкурирующих церквей внутри православия. И, естественно, возникает вопрос, если одну из них объявят автокефальной, то какую именно? Я думаю, ни одна из них не не является достойным решением", - размышляет Йоханнес Эльдеман. Он предполагает, что одним из возможных вариантов стало бы создание новой, четвертой церкви в Украине.

Роль патриарха Варфоломея     

Патриарх Варфоломей очень беспокоится о единстве церкви, прежде всего православной. Но он также прилагает усилия к объединению христиан всего мира и выступает за сближение с Римской католической церковью. Эти экуменические взгляды патриарха Константинопольского проявляются и в его позиции по отношению к автокефалии Украинской православной церкви. "Он стремится к сближению, к тому, чтобы его не воспринимали как одного из тех, кто однозначно выступает за автокефалию украинской церкви. В начале августа он посетил праздничное богослужение в русской православной церкви Стамбула. И все это - сигналы, указывающие на его стремление к взаимопониманию, а не к конфронтации", - отмечает Эльдеман.

Контекст

Народ не воспринимает идею церковного единения с патриархом Кириллом, говорится в послании к Вселенскому патриарху. Автокефальный статус украинской православной церкви помог бы преодолеть церковный раскол в стране. (16.06.2016)

Начало создания единой православной церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние автономного подразделения РПЦ в этой стране, считает Сергей Руденко. (28.07.2018)

По Украине уже вторую неделю движется православный крестный ход под лозунгом "За мир, любовь и молитву за Украину". Акция вызвала неоднозначную реакцию в стране. Подробнее в репортаже DW. (21.07.2016)

Три недели в украинском обществе кипели страсти вокруг крестного хода, организованного УПЦ МП. Объединила или расколола общество эта религиозная акция? DW расспросила экспертов. (28.07.2016)

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви станет одной из тем встречи патриархов в Стамбуле. Об автокефалии для УПЦ патриарха Варфоломея попросил Петр Порошенко. (06.08.2018)

Между тем экуменические стремления патриарха Варфоломея вызывают в России критику. В Московском патриархате существуют определенные течения, которые выступают не только против экуменических шагов патриархов, но и критикуют за них собственную церковь. "Но, на мой взгляд, это не авторитетная группа внутри церкви. Она хоть и громкая, поскольку занимается пропагандой в СМИ и социальных сетях, но не влияет на основной курс церкви", - считает немецкий эксперт.

Какую роль играет Турция

У истории вокруг автокефалии для украинской церкви есть и политический контекст. Определенную роль, не напрямую, но косвенно играет Турция. Административный центр Вселенского патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Стамбуле в районе Фанар. Предстоятель церкви патриарх Варфоломей является гражданином Турции. Поэтому, как отмечает Йоханнес Эльдеман, он не совсем свободен от государственной политики турецких властей.

"Но я не думаю, что Турция как-то заинтересована в том, чтобы требовать автокефалию Украинской православной церкви. В последние месяцы мы наблюдали попытки сближения Турции и России. Я исхожу из того, что если на политическом уровне зайдет речь об автокефалии, президент Путин может быть тем, кто не захочет допустить возникновения новой независимой от Москвы церковной структуры в Украине. Для Эрдогана это будет убедительным аргументом". Но, подчеркивает эксперт, политический контекст не будет играть роли в ходе встречи двух патриархов. Однако забывать о нем не стоит. 

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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