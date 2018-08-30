Как Московский и Вселенский патриархи решают судьбу украинского православия

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Вселенским патриархом, архиепископом Константинополя - Нового Рима Варфоломеем состоится в Стамбуле 31 августа 2018 года. Как ожидается, патриархи обсудят возможность предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Еще в июне 2016 года Верховная рада Украины обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой издать томос - соответствующий указ. Позднее президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат рассматривает просьбу Киева. По словам секретаря Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископа Евстратия (Зори), вопрос о предоставлении томоса могут рассмотреть уже в сентябре. На сайте же Московского патриархата говорится о том, что, скорее всего, томос об автокефалии будет издан уже 10 сентября.

Кто решает судьбу Украинской православной церкви

Какое решение может быть принято во время встречи двух патриархов: Константинопольского и Московского? И почему судьба Украинской православной церкви зависит именно от них? По словам Йоханнеса Эльдемана (Johannes Oeldemann), главы Института экуменических исследований имени Йоханна-Адама Мёлера в Падерборне, участие патриарха Константинопольского связано с тем, что изначально Украина принадлежала территории экуменического (Вселенского. - Ред.) патриархата. "Сейчас существует спор о том, находится ли она окончательно под юрисдикцией Московского патриархата, которому была передана в 17-м веке, или же по-прежнему Константинополь несет за нее ответственность", - поясняет эксперт в интервью DW.

Что такое автокефалия

Автокефальной церковью в православии называется самостоятельная поместная церковь, расположенная на территории отдельной провинции или государства, административно полностью независимая от других православных поместных церквей, но единая с ними в литургическом общении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Первой в списке общепризнанных автокефальных церквей является Константинопольская, официально называемая Вселенским патриархатом. Ее глава, предстоятель с 1991 года - архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей I. Административный центр патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Стамбуле в районе Фанар.

Русская православная церковь (РПЦ), именуемая также Московским патриархатом, - одна из самых крупных автокефальных поместных православных церквей в мире. РПЦ рассматривает себя в качестве канонически легитимной православной административно-независимой церкви на территории бывшего СССР (исключая Грузию и Армению), а также в Японии, Китае, Монголии.

Между тем Константинопольская православная церковь оспаривает у Русской православной церкви каноническую юрисдикцию на некоторые постсоветские республики - в частности, Эстонию и Украину.

Споры об автокефалии для Украинской православной церкви

На сегодняшний день украинская православная церковь разделена. "Кроме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, есть еще Украинская православная автокефальная церковь, которая была образована в 1920-х годах, - рассказывает немецкий эксперт. - Сейчас самый большой вопрос заключается в том, как можно объединить эти три существующие в Украине церкви".

Крестный ход в Киеве

УПЦ МП является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус УПЦ отражен в Уставе РПЦ.

Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная православная церковь, возникла в 1992 году. Ее глава патриарх Филарет был отлучен от церкви и лишен сана в РПЦ. Приверженцы УПЦ КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее передачи под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году. Как считает Йоханнес Эльдеман, "многие украинцы надеются на то, что если Украинская православная церковь станет автокефальной, это приведет к исчезновению раскола в православии в Украине, у церкви будет единый глава и общее руководство".

Однако же эксперт уверен в том, что на встрече патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом вопрос об автокефалии для украинской церкви не будет решен: "В православии патриархи самостоятельно решения не принимают. Они должны делать это совместно с синодами. Поэтому на встрече 31 августа будут проводиться консультации, но какого-либо решения ждать не стоит".

Напряженные отношения Русской и Украинской православных церквей

Не только предоставление автокефалии Украинской православной церкви является предметом дискуссии между Московским и Константинопольским патриархатами. Отношения между ними на протяжении долгого времени остаются напряженными. По словам немецкого эксперта, это объясняется историческими причинами.

"Оба патриархата с течением времени превратились в своего рода имперские церковные структуры, которые относились либо к Византийской, либо к Российской империи. И поэтому несли ответственность не только за русских или греков, но и за всех других православных, которые жили на их так называемых канонических территориях", - поясняет Йоханнес Эльдеман. И это, по его словам, до сих пор вызывает споры: "Империй давно не существует, но претензии с обеих сторон еще остались. Они связаны с влиянием на исконные территории. Есть определенные области, где интересы Московского и Константинопольского патриархатов пересекаются. И Украина - самая большая из таких территорий".

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Впрочем, продолжает немецкий эксперт, подобные конфликты между патриархатами были и раньше. Один из них возник вокруг эстонской православной церкви. "Все закончилось созданием двух параллельных церковных структур, одна из которых - эстонская Автономная православная церковь - относилась к Константинопольскому патриархату, а другая - к Московскому", - говорит глава Института экуменических исследований. Но, по его словам, такой вариант не может быть примером для разрешения спора вокруг предоставления автокефалии украинской православной церкви.

"Во-первых, изменился расклад сил. Во-вторых, в Украине существует проблема наличия трех конкурирующих церквей внутри православия. И, естественно, возникает вопрос, если одну из них объявят автокефальной, то какую именно? Я думаю, ни одна из них не не является достойным решением", - размышляет Йоханнес Эльдеман. Он предполагает, что одним из возможных вариантов стало бы создание новой, четвертой церкви в Украине.

Роль патриарха Варфоломея

Патриарх Варфоломей очень беспокоится о единстве церкви, прежде всего православной. Но он также прилагает усилия к объединению христиан всего мира и выступает за сближение с Римской католической церковью. Эти экуменические взгляды патриарха Константинопольского проявляются и в его позиции по отношению к автокефалии Украинской православной церкви. "Он стремится к сближению, к тому, чтобы его не воспринимали как одного из тех, кто однозначно выступает за автокефалию украинской церкви. В начале августа он посетил праздничное богослужение в русской православной церкви Стамбула. И все это - сигналы, указывающие на его стремление к взаимопониманию, а не к конфронтации", - отмечает Эльдеман.

Между тем экуменические стремления патриарха Варфоломея вызывают в России критику. В Московском патриархате существуют определенные течения, которые выступают не только против экуменических шагов патриархов, но и критикуют за них собственную церковь. "Но, на мой взгляд, это не авторитетная группа внутри церкви. Она хоть и громкая, поскольку занимается пропагандой в СМИ и социальных сетях, но не влияет на основной курс церкви", - считает немецкий эксперт.

Какую роль играет Турция

У истории вокруг автокефалии для украинской церкви есть и политический контекст. Определенную роль, не напрямую, но косвенно играет Турция. Административный центр Вселенского патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Стамбуле в районе Фанар. Предстоятель церкви патриарх Варфоломей является гражданином Турции. Поэтому, как отмечает Йоханнес Эльдеман, он не совсем свободен от государственной политики турецких властей.

"Но я не думаю, что Турция как-то заинтересована в том, чтобы требовать автокефалию Украинской православной церкви. В последние месяцы мы наблюдали попытки сближения Турции и России. Я исхожу из того, что если на политическом уровне зайдет речь об автокефалии, президент Путин может быть тем, кто не захочет допустить возникновения новой независимой от Москвы церковной структуры в Украине. Для Эрдогана это будет убедительным аргументом". Но, подчеркивает эксперт, политический контекст не будет играть роли в ходе встречи двух патриархов. Однако забывать о нем не стоит.

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