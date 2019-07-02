Как министр обороны ФРГ неожиданно стала фаворитом на ключевой пост в ЕС

По итогам трех дней горячих дебатов в Брюсселе удалось договориться о том, кто будет возглавлять Евросоюз следующие пять лет. Лидеры стран ЕС во вторник, 2 июля, согласовали пакет кандидатур. Ключевую должность - председателя Еврокомиссии - должна, по их мнению, получить нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Впрочем, для этого ей еще необходимо заручиться поддержкой большинства в Европарламенте.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Кто будет возглавлять ЕС

Нынешняя политическая ситуация нова для ЕС. Ведь две ведущие партии - консервативная Европейская народная партия (ЕНП) и социал-демократы - утратили большинство в Европарламенте. Потому возникла необходимость более широкой коалиции - прежде всего при участии либералов, сформировавших третью за количеством депутатов фракцию в Европарламенте под названием "Обновить Европу".

В таких условиях решили договариваться сразу о пакете кандидатов на все ключевые должности в ЕС, ведь если все три партии получат свою "часть пирога", то более вероятно, что они поддержат весь компромисс.

В итоге ЕНП, которую представляет фон дер Ляйен, получит должность председателя Еврокомиссии. Шарля Мишеля, возглавляющего сейчас правительство Бельгии, уже избрали главой Европейского совета - там он сменит Дональда Туска 1 декабря. Верховным представителем ЕС по внешней политике станет глава МИД Испании Жозеп Боррель, однако на это свое согласие еще должен дать новый председатель Еврокомиссии. Теперешнего директора-распорядителя МВФ француженку Кристин Лагард номинировали на пост руководителя Европейского центробанка. Она также представляет ЕНП.

Компенсация официальным кандидатам

Фон дер Ляйен будет непросто получить голоса большинства евродепутатов. Ведь фракции ЕНП, социал-демократов и "зеленых" в Европарламенте много раз выказывали свою поддержку процедуре, согласно которой председателем Еврокомиссии назначают человека, бывшего во время последних выборов в Европарламент официальным кандидатов одной из европейских партий на эту должность. От ЕНП это был немец Манфред Вебер (Manfred Weber), от социал-демократов - нидерландец Франс Тиммерманс. Впрочем, эта процедура в ЕС юридически нигде не закреплена.

Франс Тиммерманс - кандидат на пост главы ЕК от социал-демократов

На саммите решили "компенсировать" кандидатам партий на должность главы Еврокомиссии то, что они ее не получили. А именно, Вебер должен стать спикером Европарламента - на второй во время нынешнего созыва срок, длящийся 2,5 года. Тиммерманс должен остаться заместителем председателя Еврокомиссии. Но поскольку эти назначения не входят в компетенцию саммита ЕС, то их сформулировали в качестве "рекомендаций". Именно такое слово использовала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Первый пакет комом

Во время итоговой пресс-конференции Меркель выглядела довольной и назвала такой пакет кандидатур "хорошим". Немецкий представитель возглавлял Еврокомиссию только в 1958-1967 годах, еще во времена Европейского экономического сообщества. Кроме того, фон дер Ляйен считается очень близким соратником Меркель.

До этого канцлер Германии поддерживала Вебера. Но против его кандидатуры активно боролся президент Франции Эмманюэль Макрон. Из-за этого на прошлой неделе фаворитом стал Тиммерманс. С его кандидатурой на полях саммита G20 в Осаке согласились такие ключевые игроки, как Макрон, Меркель, а также премьеры Испании Педро Санчес и Нидерландов Марк Рютте.

Двойное сопротивление

"Осакский" пакет вызвал, однако, широкое сопротивление. С одной стороны, против него выступили страны "Вышеградской четверки" - Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Дело в том, что Тиммерманс сейчас занимается в Еврокомиссии вопросами верховенством права. И потому он стал воплощением конфликта между Брюсселем и Варшавой и Будапештом, когда Еврокомиссия критиковала шаги Польши и Венгрии как противоречащие принципу верховенства права. По этому же поводу кандидатуру Тиммерманса не поддержала и Италия.

С другой стороны, против этого пакета высказались сразу несколько премьеров-министров из ЕНП, в частности Андрей Пленкович из Хорватии, Лео Варадкар из Ирландии, Бойко Борисов из Болгарии. По их мнению, самую влиятельную должность в ЕС должен был бы получить представитель ЕНП, занявшей первое место на выборах в Европарламент в мае.

Трехдневный саммит

Теперешний же пакет нашел очень широкую поддержку. За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали лидеры 27 стран. Воздержалась только Меркель. Она пояснила это правилами голосования, принятыми в Германии. Поскольку ее коалиционные партнеры, социал-демократы, не поддержали эту кандидатуру, то канцлеру пришлось воздержаться. А вот Мишель и Лагард получили единогласную поддержку руководителей всех 28 государств ЕС.

В свою очередь, и Макрон заявил о "положительном" результате. В частности, он бы доволен тем, что у фон дер Ляйен есть опыт работы в правительстве (которого нет у Вебера), а также тем, что она говорит по-французски.

Этот пакет стал результатом трех дней напряженных дебатов в Брюсселе. Лидеры ЕС собрались вечером в воскресенье, 30 июня, и прервали переговоры 20 часов спустя, днем в понедельник, после того, как стало понятно, что "осакский" пакет не находит поддержки. Вторая сессия саммита длилась весь вторник.

Недовольство в Европарламенте

Тем не менее, усилия участников саммита могут оказаться напрасными. Из Европарламента, собравшегося в тот же день на первое свое заседание в Страсбурге, уже звучит критика в адрес принятых кадровых решений. Так, председатель фракции социал-демократов Ираче Гарсия заявила: "Неприемлемо, что популистские правительства в Европейском совете отвергают лучшего кандидата только потому, что он отстаивал верховенство права и наши общие европейские ценности".

Похожую позицию заняла и фракция "зеленых". "Нам не нужен наименьший общий знаменатель, удовлетворяющий личные интересы и партийную политику. Нам нужна динамика для политических изменений в Европе, и ее этот пакет не предлагает", - отметила Ска Келлер, сопредседатель фракции "зеленых", являющейся четвертой по количеству депутатов в Европарламенте.

Удастся ли фон дер Ляйен найти большинство в Европарламенте, станет известно после голосования, запланированного на середину июля. Претенденту на пост главы Еврокомиссии необходимо набрать 376 голосов из 751.

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