Как Меркель и Порошенко отвечали на вопросы о Зеленском

Во время визита Петра Порошенко к Ангеле Меркель в Берлин не обошлось без вопросов журналистов о Владимире Зеленском. Что еще обсуждали канцлер Германии и действующий президент Украины - у DW.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) приняла в Берлине президента Украины Петра Порошенко. Встреча в пятницу, 12 апреля, стала для Порошенко уже 16-м визитом в немецкую столицу за время пребывания на посту главы государства. После переговоров украинский президент отправился в Париж к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, в этот же день встретившемуся с Владимиром Зеленским.
Меркель с Зеленским, лидером первого тура президентских выборов в Украине, встречаться не стала. Это обстоятельство многие немецкие наблюдатели расценили как возможную попытку канцлера оказать предвыборную поддержку Порошенко, с которым глава правительства ФРГ уже привыкла иметь дело.
Почему Меркель не встретилась с Зеленским?
Почему же Ангела Меркель не пригласила в Берлин Зеленского, вызвав тем самым упреки в односторонней поддержке одного из двух кандидатов в украинские президенты?
Когда такой вопрос Ангеле Меркель задали на пресс-конференции по итогам переговоров с Порошенко, она лаконично ответила: "Я решила пригласить президента, с которым нахожусь в постоянном контакте." По ее словам, они постоянно обмениваются мнениями, и во время выборов не следует прерывать диалог.
Ранее в этот же день официального представителя канцлера Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) спрашивали, не изъявлял ли сам Зеленский желания приехать к Меркель перед вторым туром. "Мы в принципе не сообщаем обо всех просьбах о встречах, с которыми обращаются в ведомство федерального канцлера", - ответил Зайберт. Переговоры же с Порошенко, добавил он, следует рассматривать в контексте постоянного диалога между Берлином и Киевом.
Впрочем, сам Порошенко не преминул воспользоваться трибуной в ведомстве федерального канцлера, чтобы, отвечая на вопрос одного из украинских журналистов, назвать своего оппонента на выборах "котом в мешке" и призвать украинских избирателей поддержать "реального, а не виртуального кандидата". Меркель на эти слова действующего украинского президента никак не отреагировала.
Канцлер ФРГ требует освободить украинских моряков
Что же канцлер Германии и президент Украины обсуждали на переговорах в этот раз? Темы все те же - аннексия Россией Крыма и, как заявила Меркель, "оккупированные сепаратистами регионы", а также реформы, которые Украина проводит, но, добавила канцлер, "еще не находится в конце пути".
На призыв в Facebook выйти на акцию протеста против визита Порошенко откликнулись менее десяти человек
Центральным пунктом переговоров она назвала проблему имплементации минских договоренностей, которые с точки зрения Берлина являются единственной возможностью найти политическое решение конфликта на востоке Украины.
Ситуацию, по словам Меркель, отягощает инцидент в Керченском проливе и захват в плен 24 украинских моряков. "Я еще раз требую освободить этих военнослужащих и обеспечивать важную для экономического благополучия Мариуполя и других городов свободу судоходства в Азовском море", - обратилась канцлер к российским властям.
В оценке ситуации в Донбассе, по проблеме Крыма и санкций ЕС против России мнения Меркель и Порошенко совпадают. Состояние политических отношений между Берлином и Киевом украинский президент называет "стратегическим партнерством", подчеркивает, что без "обеспечения безопасности Украины не может чувствовать себя в безопасности и вся Европа".
Говоря о реформах, промедление с которыми мягко покритиковала Меркель, Порошенко заявил, что если бы не было аннексии Крыма и оккупации регионов на востоке страны, то Украина намного дальше продвинулась бы по пути реформ и повышения уровня жизни граждан.
Позиции Берлина и Киева по "Северному потоку - 2"
Не обошлось и без более существенных расхождений во мнениях между Порошенко и Меркель. Так, они по-разному оценивают строящийся газопровод "Северный поток - 2". Украинский лидер требует остановить реализацию этого проекта, предлагает немецким фирмам вместо этого участие в управлении украинской газотранспортной системой. В "Северном потоке - 2" он видит угрозу безопасности Украины.
Меркель же против остановки работ по прокладке труб по дну Балтийского моря, а безопасность Украины считает возможным обеспечить, добившись сохранения украинского газового транзита в значительных объемах. Для этого, указала она, "и ведутся переговоры не просто между Россией и Украиной, а при участии Европейского Союза". Напомнила Меркель и о том, что на встречах с российским президентом она всегда говорила, что и после введения в строй "Северного потока - 2" Украина должна остаться транзитной страной.
Во время пресс-конференции канцлер также не стала комментировать заявления своего гостя о курсе Украины на вступление в НАТО и присоединение к ЕС, которые Порошенко называет единственными эффективными институтами, способными обеспечить безопасность Украины, ее свободу и благополучие. Берлин, как известно, не поддерживает присоединение Украины к НАТО, а членство страны в ЕС считает очень отдаленной перспективой.
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: