Как менялось отношение европейцев к труду (фотогалерея)

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Работа - не волк… А что думали о работе в эпоху античности, Средневековья? Совершим короткий экскурс в историю трудовой морали европейцев.
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