Как менялось отношение европейцев к труду (фотогалерея)

Немецкие поговорки о работе

Завтра! Завтра! Не сегодня!

В Германии так любят приговаривать не только студенты, когда к экзаменам еще будет возможность подготовиться. Но... "Morgen, Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute", то есть того, кто любит откладывать дела на потом, немцы заведомо считают лентяем. А может быть, такие люди просто очень надеются, что все устроится как-нибудь само собою?