Как Марк Фейгин проиграл сражение за адвокатский статус

В пятницу, 17 августа,Хамовнический районный суд отказался удовлетворить иск юриста Марка Фейгина к Адвокатской палате Москвы, которая лишила его статуса адвоката. На заседании, которое началось 31 июля, Фейгин просил судью Германа Бугынина о самоотводе. Но судья отказался это делать и встал на сторону Адвокатской палаты.

"Нанесвредавторитетуадвокатуры"

Поводом для лишения адвокатского статуса были сообщения Фейгина в Twitter, в которых он в резкой форме отзывался об украинском видеоблогере Анатолии Шарие и его адвокате Сталине Гуревич. По признанию самого Фейгина, в его твитах была нецензурная лексика - в частности, он назвал группу поддержки блогера "кремлевскими под…яшками" и"пид..асами".

После этого Гуревич подала жалобу на Фейгина в Адвокатскую палату и министерство юстиции. Она обвинила коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях. Первоначально адвокатская палата не стала рассматривать жалобу от 25 июля 2017 года. Но после того как спустя три месяца, 30 октября, появилось представление Минюста, Адвокатская палата все же возбудила дисциплинарное производство и в апреле лишила Фейгина статуса с запретом сдавать экзамен на этот статус в течение года. В решении, опубликованном на сайте "Адвокатской газеты", высказывания Фейгина названы "проявлением органически чуждых адвокатской профессии агрессии, розни и нетерпимости, а также свидетельствуют об утрате адвокатом Ф. чести и достоинства, присущих профессии адвоката". Отмечается, что эти высказывания "нанесли вред авторитету адвокатуры, и в силу этого являются недопустимыми и несовместимыми со статусом адвоката".

Срокдавности - 6 или 9 месяцев?

На суде Фейгин требовал вызвать свидетелей из руководства Адвокатской палаты - юристов Игоря Полякова, Генри Резника, Вадима Клювганта, Николая Кипниса. "Представитель ответчика не знает, анализировал ли, читал ли Поляков, который в дальнейшем вынес распоряжение, жалобу от 25 июля, - говорил Фейгин. - Мы не поняли, почему изменилась дисциплинарная практика. Пояснить это могут адвокаты Резник и Кипнис".

Как позже Фейгин объяснил DW, жалоба Гуревич от 25 июля важна потому, что она указывает на момент обнаружения оскорбительных твитов. Они были опубликованы 19 июля. Кодекс профессиональной этики адвоката предполагает рассмотрение дисциплинарных нарушений в шестимесячный срок с момента обнаружения проступка. Решение Адвокатской палаты было принято 24 апреля 2018 года, спустя почти шесть месяцев после представления Минюста и спустя 9 месяцев после первой жалобы. Однако Адвокатская палата сочла доводы Фейгина об истечении срока несостоятельными. "Они пытаются доказать, что первая жалоба, от 25 июля, не считается. Хотя они сами ее отвергли", - объяснил Фейгин DW.

Судья Хамовнического суда отказался вызывать свидетелей из Адвокатской палаты, после чего Фейгин попросил его о самоотводе. "Вы уже имеете решение, заранее отказывающее мне в моих исковых требованиях, - говорил истец.- Вы сознательно и последовательно осуществляете действия, которые не имеют ничего общего с законом. В не можете меня судить. Удовлетворите мое ходатайство и не позорьтесь!"

УчастиевделеСущенко

Судья вышел в совещательную комнату и вернулся, отказавшись от самоотвода. На следующем заседании, 17 августа, он огласил решение об отказе в удовлетворении иска. Фейгин считает это решение политически мотивированным: "У меня есть инсайдерская информация, что в отношении меня решение было принято давно. Это напрямую связано с политикой, с моим участием в деле Сущенко, это мое последнее дело. Мне известно, что Сущенко пытаются завербовать, а пока я в деле, это невозможно". Фейгин объяснил, что, несмотря на запрет заниматься адвокатской деятельностью, он добился права представлять интересы Сущенко в статусе общественного защитника. "Я занимаюсь этим, потому что взял на себя обязательства. У него семья, ребенок, жена в Киеве", - указал он.

В разговоре с DW Фейгин заявил, что только дело Сущенко держит его в России и не дает эмигрировать. "Меня выдавливают из общественной жизни. Для таких людей, как я, в России есть два пути - либо отъезд, либо меня посадят. Если Сущенко обменяют и выпустят, это будет мое последнее дело, и я покину Россию".

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