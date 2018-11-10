Как Макрон, Меркель, Путин и Трамп отмечали 100-летие окончания Первой мировой

Во Франции Первую мировую называют просто Великой войной. Ведь эту страну она поразила сильнее, чем Вторая мировая. И Эмманюэль Макрон приложил все усилия, чтобы основные мероприятия в честь 100-й годовщины окончания Первой мировой войны были проведены именно во Франции. Ему это удалось. 11 ноября в Париже собрались лидеры более 60 государств. Из основных участников войны дома остались лишь руководители Великобритании.

Помянуть 17 миллионов погибших

Первая мировая война завершилась в 11 часов 11 ноября 1918 года. Именно в это время в воскресенье началось центральное событие этого дня - возле Триумфальной арки почтили память павших за более чем четыре года боев - около десяти миллионов солдат и семи миллионов гражданских лиц.

Погода была под стать печальному событию - с самого утра в Париже шел дождь. Вся развязка вокруг Триумфальной арки была перекрыта для пешеходов - забором и полицейскими фургонами. Вокруг ходили усиленные патрули из полицейских и военных в бронежилетах. А для авто все улицы вокруг места событий были перекрыты на несколько кварталов.

Макрон с женой Брижит в Елисейском дворце встречали глав государств и правительств, большинство из которых прибыли с супругами. Канцлер Германии Ангела Меркель приехала без мужа Йоахима Зауера. Она прибыла последней.

После этого все лидеры несколькими автобусами поехали к Триумфальной арке за исключением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Каждый из них отправился к Триумфальной арке отдельным кортежем в собственных лимузинах, привезенных с собой.

Путин по дороге заехал возложить цветы к памятнику солдатам экспедиционного корпуса армии Российской империи, воевавшим во Франции.

Протокольный ход событий нарушила разве что активистка Femen, выбежавшая с обнаженной грудью на проезжую часть Елисейских полей. Она почти добежала до кортежа Трампа, прежде чем ее перехватили полицейские. На груди у нее было написано "Fake Peacemaker".

Полная противоположность национализму

Из политиков активная роль возле Триумфальной арки была отведена лишь Макрону. Что касается

остальных лидеров, то важен был сам факт их присутствия. В центре церемонии была молодежь. Школьники зачитали письма солдат с фронта на французском, английском, немецком языках. Открыл церемонию военный оркестр, дважды сыграв гимн Франции "Марсельезу", - второй раз в сопровождении хора. А завершил ее Европейский молодежный оркестр, исполнивший "Болеро" Мориса Равеля.

Единственную речь произнес Макрон. Ее он посвятил тому, чтобы напомнить об ужасах войны, унесшей жизни десяти миллионов военных, оставившей три миллиона вдов и шесть миллионов сирот. На одну лишь Францию упал миллиард снарядов. Макрон рассказал о селах, где после войны не осталось ни одного человека, чтоб их отстроить, и могилах, где кости французских и немецких солдат лежат рядом. "Европа почти совершила самоубийство", - отметил он.

Речь не обошлась и без политики. "Патриотизм - полная противоположность национализму", - заявил Макрон. По его словам, все лидеры, собравшиеся 11 ноября в Париже, должны подтвердить свою ответственность передать детям мир, о котором мечтали предыдущие поколения. "Вместе мы сможем предотвратить угрозы глобального потепления, бедности, голода, болезней, неравенства и невежества", - добавил он.

Выступление президента Франции другие лидеры встретили аплодисментами. Трамп, предпочитающий двусторонние отношения многосторонним, а выведший США из Парижского соглашения по климату, несколько секунд колебался, после чего, нехотя, похлопал.

"Хороший" разговор Путина с Трампом

Вторым ключевым событием этого дня во французской столице стал Парижский форум мира. Это инициатива Макрона. Ею он хотел дать возможность коллегам почувствовать свою "коллективную ответственность". Отныне форум будет проходит ежегодно. Но сперва все лидеры направились в Елисейский дворец на обед. Трамп и Путин снова ехали отдельно от других.

Во время обеда президентам РФ и США удалось провести короткую беседу. Напомним, ранее обсуждался вариант отдельного саммита между двумя лидерами, но Париж настоял, чтоб полноценную двухстороннюю встречу Путин с Трампом 11 ноября не проводили. По словам президента РФ, разговор с американским коллегой прошел "хорошо". Саммит они планируют провести в конце месяца в Буэнос-Айресе.

Символизм форума мира

После обеда все лидеры, за исключением Трампа, поехали на Парижский форум мира. Это событие было пронизано символизмом. Ведь, по словам Макрона, лидеры тех стран, что 100 лет назад воевали, теперь все мирно собрались. "100 лет назад мы не смогли выиграть мир, потому что Франция и Германия были противниками", - отметил Макрон. И потому, по его словам, открывает первый форум мира в Париже именно Ангела Меркель.

Меркель в своей речи назвала честью возможность для канцлера ФРГ открыть этот форум. По ее словам, Первая мировая война показала, "к чему могут привести национальное самоуправство и военная заносчивость". После Первой мировой войны создали Лигу наций, но эта попытка провалилась. Ответ, продолжила канцлер, удалось найти лишь после Второй мировой войны. Это - ООН. Глава правительства Германии припомнила критику, звучащую в адрес этой организации, но подчеркнула, что без ООН жизнь лучше точно бы не стала. По ее словам, такие организации намного быстрее разрушить, нежели создать заново.

"Мы видим, что международное сотрудничество, мирный поиск баланса интересов и даже европейский мирный проект опять ставят под вопрос", - предостерегла Меркель. После нее с эмоциональным выступлением в защиту многосторонних международных отношений выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. На этом открытие форума завершилось, и лидеры разошлись для участия в 15 круглых столах в разных помещениях павильона, где проходил форум. Путин ни в одном из них участия не принял.

Еще одним символическим элементом этого дня было то, что руководители Франции и Германии - стран, между которыми более 100 лет назад происходили наиболее ожесточенные бои, - почти все время были вместе.

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