Как лишали гражданства в нацистской Германии

В июне 1935 года национал-социалисты опубликовали очередной - уже четвертый - список лиц, которые лишались гражданства "рейха". К такой практике они прибегали часто.

Первый список лиц, лишенных гражданства, появился уже в августе 1933 года, всего через полгода после того, как национал-социалисты пришли к власти в Германии. В нем были, в основном, известные коммунисты и социал-демократы, оказавшиеся в то время за пределами страны, - в том числе, например, первый президент Веймарской республики Филипп Шейдеман (Philipp Scheidemann), провозгласивший в 1918 году конец империи и создание республики.

Но среди лишенных тогда гражданства оказались также известные писатели, журналисты, ученые, - как, например, Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger), Курт Тухольский (Kurt Tucholsky), брат нобелевского лауреата по литературе Томаса Манна, писатель Генрих Манн (Heinrich Mann).

Лишение гражданства с конфискацией имущества

Самого Томаса Манна (Thomas Mann), решительного противника гитлеровского режима, который уже тогда в своих публичных выступлениях называл нацистов "послушными варварами" и "примитивными ярмарочными крикунами", решили пока в этот список не включать: уж слишком он был известен в мире. Но на всякий случай конфисковали его дом в Любеке - дом, который в течение нескольких поколений принадлежал семье Маннов. Позже, когда Томаса Манна все-таки лишили гражданства "рейха", дом продали с молотка вместе со всем содержимым.

Томас Манн

Лишение гражданства не было чисто символической акцией. Оно влекло за собой, в частности, конфискацию имущества согласно соответствующему закону, принятому после прихода к власти Гитлера. То есть все, казалось бы, делалось по закону, - но какому закону! Немцы лишались гражданства за действия, "противоречащие долгу верности рейху и народу" или просто за то, что отказывались вернуться в Германию (где их, конечно, ждали репрессии, арест и лагерь).

Лишение гражданства также влекло за собой запрет на все, что было создано писателями, художниками, режиссерами. Фильмы клались на полку, картины изымались из музеев, книги - из библиотек. Лишенный гражданства Бертольт Брехт (Bertolt Brecht) разом потерял и свой театр, и своих зрителей, и даже свое имя: его запрещалось упоминать.

Кроме Брехта, Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов национал-социалисты лишили гражданства множество других писателей, ученых, политиков: Альберта Эйнштейна (Albert Einstein), Эриха Марию Ремарка (Erich Maria Remarque), Стефана Цвейга (Stefan Zweig), Ханну Арендт (Hannah Arendt), Вилли Брандта (Willi Brandt)...

Альберт Эйнштейн

Но хуже всего пришлось немецким евреям, которые оставались тогда в Германии: их - больше половины среди почти 40 тысяч лишенных гражданства в годы "третьего рейха".

Евреи вне закона

Уже одним из пунктов в их первой партийной программе 1920 года нацисты записали лишение гражданства немецких евреев. В "Законе о гражданине рейха" - одном из печально известных расовых Нюрнбергских законов, принятых в 1935 году, прямо говорилось: "Еврей не может быть гражданином рейха". Но евреи еще раньше стали гражданами второго класса. Их права постоянно ограничивались: им запрещалось посещать многие общественные места, в частности, театры и библиотеки, работать в органах юстиции, лечить "арийцев", каторжными работами карались браки или внебрачные связи евреев с "арийцами" и так далее.

Штурмовики наклеивают на витрину магазина, принадлежащего евреям, антисемитский плакат. 1938 год

Став "лицами без гражданства", евреи были фактически поставлены вне закона. А после начала Второй мировой войны их стали депортировать с территории "рейха" на оккупированные территории Польши и Советского Союза. А это уже означало почти верную смерть.

Лишение гражданства в ФРГ запрещено

Практически сразу после разгрома гитлеровской Германии в ФРГ был принят закон, обговаривающий возвращение гражданства всем, кто был его лишен в нацистские времена, если они решат вернуться на родину. Гражданство вернули, в частности, эмигранту Вилли Брандту - социал-демократическому политику, который позже стал канцлером ФРГ. Кстати, с тех же послевоенных времен лишение гражданства было западногерманским - а сейчас общегерманским - законом запрещено.

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