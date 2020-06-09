 Как лишали гражданства в нацистской Германии | Германия | DW | 19.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Как лишали гражданства в нацистской Германии

В "третьем рейхе" часто лишали гражданства: почти 40 тысяч человек были лишены гражданства за годы нацистской диктатуры. И это был не просто символический акт.

Парад нацистской молодежи в Берлине. Расово чуждые и политически неблагонадежные исключались

В июне 1935 года национал-социалисты опубликовали очередной - уже четвертый - список лиц, которые лишались гражданства "рейха". К такой практике они прибегали часто.

Первый список лиц, лишенных гражданства, появился уже в августе 1933 года, всего через полгода после того, как национал-социалисты пришли к власти в Германии. В нем были, в основном, известные коммунисты и социал-демократы, оказавшиеся в то время за пределами страны, - в том числе, например, первый президент Веймарской республики Филипп Шейдеман (Philipp Scheidemann), провозгласивший в 1918 году конец империи и создание республики.

Но среди лишенных тогда гражданства оказались также известные писатели, журналисты, ученые, - как, например, Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger), Курт Тухольский (Kurt Tucholsky), брат нобелевского лауреата по литературе Томаса Манна, писатель Генрих Манн (Heinrich Mann).

Лишение гражданства с конфискацией имущества

Самого Томаса Манна (Thomas Mann), решительного противника гитлеровского режима, который уже тогда в своих публичных выступлениях называл нацистов "послушными варварами" и "примитивными ярмарочными крикунами", решили пока в этот список не включать: уж слишком он был известен в мире. Но на всякий случай конфисковали его дом в Любеке - дом, который в течение нескольких поколений принадлежал семье Маннов. Позже, когда Томаса Манна все-таки лишили гражданства "рейха", дом продали с молотка вместе со всем содержимым.

Томас Манн

Томас Манн

Лишение гражданства не было чисто символической акцией. Оно влекло за собой, в частности, конфискацию имущества согласно соответствующему закону, принятому после прихода к власти Гитлера. То есть все, казалось бы, делалось по закону, - но какому закону! Немцы лишались гражданства за действия, "противоречащие долгу верности рейху и народу" или просто за то, что отказывались вернуться в Германию (где их, конечно, ждали репрессии, арест и лагерь).

Лишение гражданства также влекло за собой запрет на все, что было создано писателями, художниками, режиссерами. Фильмы клались на полку, картины изымались из музеев, книги - из библиотек. Лишенный гражданства Бертольт Брехт (Bertolt Brecht)  разом потерял и свой театр, и своих зрителей, и даже свое имя: его запрещалось упоминать.

Кроме Брехта, Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов национал-социалисты лишили гражданства множество других писателей, ученых, политиков: Альберта Эйнштейна (Albert Einstein), Эриха Марию Ремарка (Erich Maria Remarque), Стефана Цвейга (Stefan Zweig), Ханну Арендт (Hannah Arendt), Вилли Брандта (Willi Brandt)...

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Но хуже всего пришлось немецким евреям, которые оставались тогда в Германии: их - больше половины среди почти 40 тысяч лишенных гражданства в годы "третьего рейха".

Евреи вне закона

Уже одним из пунктов в их первой партийной программе 1920 года нацисты записали лишение гражданства немецких евреев. В "Законе о гражданине рейха" - одном из печально известных расовых Нюрнбергских законов, принятых в 1935 году, прямо говорилось: "Еврей не может быть гражданином рейха". Но евреи еще раньше стали гражданами второго класса. Их права постоянно ограничивались: им запрещалось посещать многие общественные места, в частности, театры и библиотеки, работать в органах юстиции, лечить "арийцев", каторжными работами карались браки или внебрачные связи евреев с "арийцами" и так далее.

JШтурмовики наклеивают на витрину магазина, принадлежащего евреям, плакат: Немцы!.. Не покупайте у евреев! 1938 год

Штурмовики наклеивают на витрину магазина, принадлежащего евреям, антисемитский плакат. 1938 год

Став "лицами без гражданства", евреи были фактически поставлены вне закона. А после начала Второй мировой войны их стали депортировать с территории "рейха" на оккупированные территории Польши и Советского Союза. А это уже означало почти верную смерть.

Лишение гражданства в ФРГ запрещено

Практически сразу после разгрома гитлеровской Германии в ФРГ был принят закон, обговаривающий возвращение гражданства всем, кто был его лишен в нацистские времена, если они решат вернуться на родину. Гражданство вернули, в частности, эмигранту Вилли Брандту - социал-демократическому политику, который позже стал канцлером ФРГ.  Кстати, с тех же послевоенных времен лишение гражданства было западногерманским - а сейчас общегерманским - законом запрещено.

Смотрите также:
Эстетика национал-социализма как орудие пропаганды

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Ликующие массы

    В 1938 году во время очередного съезда НСДАП Союз немецких девушек (Bund Deutscher Mädel), женская молодежная организация в составе гитлерюгенда, показал массовое шоу, олицетворявшее единообразие, послушание и динамику. То есть те качества, которые Гитлер особенно ценил в молодежи. В "третьем рейхе" членство в гитлерюгенде фактически было обязательным для всех молодых "арийцев".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Белокурые красавцы

    Культ красоты тела был одной из составляющих национал-социалистической идеологии. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине кинодокументалист Лени Рифеншталь с командой из более 40 операторов сняла фильм "Олимпия". В нем Рифеншталь проводит параллели между античными атлетами и спортсменами нацистской Германии, которые у нее все, как на подбор, были белокурыми красавцами.

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Самый большой стадион

    Пришедшие к власти в 1933 году национал-социалисты решили использовать Олимпийские игры 1936 года в целях пропаганды режима. Был построен гигантский спортивный комплекс с новым олимпийским стадионом вместительностью 110 тысяч человек. Этот гигантизм и грандиозное шоу открытия Олимпиады должны были продемонстрировать всему миру величие "третьего рейха".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Гигантомания в камне

    Городом партийных съездов НСДАП Гитлер объявил Нюрнберг: он был идеальным местом для того, чтобы продемонстрировать связь идеологии нацизма с имперским прошлым Германии. На территории площадью 11 кв. километров построили монументальный комплекс. Его архитектура была предназначена восхищать и пугать. Строился комплекс так, чтобы все взоры были устремлены на центральную трибуну, где сидел "фюрер".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сверхчеловек без лица

    В Нюрнберге проходил и съезд НСДАП, о котором снят знаменитый пропагандистский фильм "Триумф воли". Вермахт представлен в нем в соответствии с идеалами национал-социализма - смелым, решительным и преданным вождю. Одной из целей нацисткой идеологии было создание нового человека - точнее, сверхчеловека, солдата "тысячелетнего рейха", который должен был завоевать "жизненное пространство".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сувениры из Дахау

    Дизайн "третьего рейха" даже на бытовом, китчевом уровне - это идеология. Неудавшийся художник Гитлер видел одну из своих миссий в том, чтобы развить новый, "правильный" немецкий вкус. Эти фарфоровые фигурки девушки в традиционном народном наряде и немецкой овчарки были изготовлены на фабрике художественного фарфора недалеко от Мюнхена. Работали на ней заключенные концлагеря Дахау.

  • Дизайн третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Знаки различия смертников

    Аккуратно выполненный стенд показывает, какие знаки различия носили в нацистских концлагерях заключенные. Охранники СС должны были сдавать экзамен на знание этих различий. Страшная "наглядная агитация"...

    Автор: Анна Тендитная


Контекст

Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели

Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим. (10.03.2020)  

Президентская демократия: как она помогла прийти к власти Гитлеру

100 лет назад была провозглашена конституция Веймарской республики, конституция демократическая. Но она не помешала Гитлеру прийти к власти. Более того: даже способствовала этому. (14.08.2019)  

Почему казнили сестру Ремарка

Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка. (25.03.2016)  

Как сопротивлялись евреи: 75 лет восстанию в Варшавском гетто

75 лет назад, в апреле 1943 года, началось восстание в Варшавском гетто. Это было самое крупное, но не единственное вооруженное восстание евреев против нацистов. (19.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма  

Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW