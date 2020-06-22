Как лень заставила немца изобрести первый компьютер

Кто изобрел компьютер? Однозначного ответа на этот вопрос нет: свой вклад в создание электронной вычислительной машины сделали сразу несколько ученых из разных стран - и американцы, и британцы, и немцы. И все же первый действующий электромеханический, программируемый, бинарный компьютер создал немецкий инженер Конрад Цузе (Konrad Zuse). Он же является изобретателем первого языка программирования высокого уровня. 22 июня исполнилось 110 лет со дня его рождения.

Мальчику просто надоело считать вручную

Конрад Цузе родился в Берлине. В 1935 году он получил диплом инженера в Берлинской высшей технической школе. Немного поработал на авиазаводе. Талант изобретателя проявивился у него еще в раннем детстве. Родители это быстро оценили: они помогали финансировать эксперименты сына.

Конрад Цузе. 1990 год

Именно в квартире родителей появился на свет прототип компьютера - механический вычислитель с электронным приводом Z1 (Z - первая буква фамилии Цузе в немецком написании). В нем впервые применялась на практике двоичная система счисления, которая легла в основу работы современных компьютеров. Как признался Конрад Цузе несколько десятилетий спустя, к созданию вычислительной машины его подвигла... лень. Во время учебы и работы на авиационном заводе его чрезвычайно утомляли бесконечные расчеты, поэтому он занялся разработкой более совершенной счетной машины, чем арифмометр.

Вскоре это хобби так увлекло его, что он уволился, одолжил еще денег у друзей и стал собирать счетную машину на столе в гостиной родительской квартиры, экспериментируя с проводами, реле и металлическими пластинками. Вскоре бинарная машина занимала уже полкомнаты.

С фронта - в научную лабораторию

Изобретение Цузе было далеко от совершенства, устройство постоянно ломалось из-за плохого качества комплектующих. Работу над более совершенной моделью прервала Вторая мировая война. Цузе отправили на фронт, однако всего месяц спустя его отозвали: разработками заинтересовалась военная промышленность "третьего рейха". За Цузе ходатайствовали инженеры и ученые, пользовавшиеся влиянием в окружении Гитлера. В результате 30-летний инженер получил "бронь" и попал в научную элиту.

Разработки молодого изобретателя использовались, в частности, для проектирования управляемых ракет "Фау". Но в то же время Цузе не прекращал совершенствовать свое главное детище. Фанатичным нацистом он никогда не был, хотя не был, конечно, и борцом Сопротивления.

Копия компьютера Z3 в Немецком техническом музее (Мюнхен)

В 1940 году Цузе представил доработанный прототип вычислителя Z2, созданный на основе телефонных реле. Условия задач вводились с помощью клавиатуры. Так как пластинки и другие грубые детали часто заклинивало, что приводило к сбоям, Цузе придумал остроумное решение: он стал кодировать задания на машине, используя отверстия в использованной кинопленке.

Однако настоящий прорыв последовал год спустя, когда появилась модицицированная модель Z3. Эти большие шкафы весом в тонну и считаются первым функционирующим программируемым компьютером в истории - программно управляемым устройством, работа которого была основана на двоичной системе счисления. Память двоичного вычислителя составляла 64 слова с длиной в 22 бита. Сравните с возможностями обыкновенного современного компьютера!

Оригиналы Z1, Z2 и Z3 не дожили до наших дней: они были разрушены во время бомбардировок Берлина в 1945 году. Зато Цузе удалось спасти следующую модель - Z4, работа над которой продолжалась, в общей сложности, шесть лет: с 1944 по 1950 годы. Для Z4, в котором уже использовались вакуумные электронные лампы, Конрад Цузе разработал первый в мире язык программирования высокого уровня Plankalkül (что в переводе с немецкого означает "расчет планов").

Портрет Билла Гейтса

В 1949 году Цузе основал компанию Zuse KG, которая просуществовала до 1967 года. Фирма производила специализированные вычислительные приборы для оптической промышленности, авиапромышленности, университетских лабораторий. Среди них - первый компьютер с памятью на магнитных носителях.

Несмотря на новаторство и инженерный талант, Цузе с каждым годом все больше отставал от своих американских конкурентов - IBM и других фирм. Послевоенная Германия была не самым лучшим местом для инвестиций в электронное будущее: правительство тратило все средства на восстановление страны. Кроме того, Цузе не располагал инфраструктурой, необходимой для дальнейших разработок, и не мог своевременно узнавать о новых приборах и программах.

В 1967 году финансовые проблемы вынудили Конрада Цузе продать свою фирму концерну Siemens. Несколько лет он работал в концерне консультантом, потом постепенно отошел от дел и занялся своим давним хобби - живописью. Цузе написал несколько портретов пионеров компьютерной отрасли, в том числе и своего главного конкурента - Билла Гейтса. Незадолго до смерти Конрада Цузе в 1995 году они познакомились в Ганновере, на международной компьютерной ярмарке CeBit. Портрет, подаренный Гейтсу при встрече, долгие годы украшал рабочий кабинет Гейста в концерне Microsoft.

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