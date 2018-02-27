Как и с чем немцы едят картофель (фотогалерея)

Кулинарные приключения картофеля

Кнедли, клецки...

В Баварии знаменитые кнедли (Knödel) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.