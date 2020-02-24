 Как Италия живет в условиях карантина из-за коронавируса | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.03.2020

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Европа

Как Италия живет в условиях карантина из-за коронавируса

После Китая больше всего от SARS-CoV-2 уже пострадала Италия. Борясь с эпидемией, власти страны приняли ряд жестких мер. Во многих регионах они, в первую очередь, затронули сферу туризма.

Центр Венеции - пустая площадь Святого Марка

Центр Венеции непривычно пуст

Йоахим Нишлер - человек, ведущий весьма активный образ жизни. Хозяин отеля Lindenhof в небольшом курортном городке Натурно, что на севере Италии недалеко от австрийской границы, увлекается пешими прогулками, маунтинбайком и является сертифицированным гидом для туров на гоночных велосипедах. В ближайшие недели у Нишлера будет много времени для хобби - он закрывает свой отель из-за коронавируса.

"Нам просто нечего больше делать. Ситуация действительно очень печальная, гости не приезжают или отменяют бронь. У нас обычно 50-60 бронирований в день, сейчас их вообще нет. В данный момент мы не может покрыть постояннные расходы", - посетовал Нишлер в интервью DW.

Южный Тироль - в зоне риска

В конце прошлой недели немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) причислил Южный Тироль к зонам риска в связи эпидемией коронавируса. Отельер Нишлер опасается, что экономике региона будет нанесен серьезный долгосрочный ущерб.

Йоахим Нишлер в ресторане своего отеля

Йоахим Нишлер собирается закрывать свой отель из-за отсутствия постояльцев

"Люди, занятые в сфере туризма, которых теперь могут уволить, первыми пострадают от кризиса. За ними последуют компании-поставщики и небольшие ремесленные предприятия, которые больше не получат заказов. А если все эти люди станут делать меньше покупок и снизят потребление, затронутой окажется и сфера розничной торговли. Прежде всего, еще и потому, что вдобавок и туристы не приедут", - рисует Нишлер далеко не радостную перспективу.

И это именно то, чего следует ожидать. Как сообщил в распространенном 9 марта пресс-релизе Союз отельеров и владельцев гостиниц, лыжный сезон в Южном Тироле досрочно завершается из-за кризиса, возникшего по причине коронавируса. С 11 марта, как минимум, до 3 апреля будут закрыты все отели и предприятия, обслуживающие канатные дороги и подъемники.

Влияние SARS-CoV-2 на общественную жизнь в Италии

Такой шаг союза - один из пунктов в длинном списке решительных мер, которые в настоящее время принимаются в Италии. По состоянию на 11 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране было зарегистрировано 10 149 инфицированных SARS-CoV-2, 631 человек умер от последствий коронавирусной инфекции. Италия - вторая страна в мире после Китая по числу погибших от коронавируса. После того, как все итальянские университеты и школы были закрыты на прошлой неделе, правительство в Риме ввело карантин только на значительной части севера страны - ее экономического сердца.

Вскоре после этого запреты и ограничения на свободу передвижения были распространены на всю Италию. Университеты и школы не работают пока что до 3 апреля. Кинотеатры, театры, музеи, спортивные клубы должны быть закрыты, демонстрации - отменены. Любой, кто нарушает строгие правила поведения, будет подвергнут суровому наказанию: тюремному заключению на срок до трех месяцев и штрафу от 260 евро.

Солдаты на въезде в запретную зону

Солдаты на въезде в запретную зону

Даниэла Цадра - руководитель администрации курорта в Мерано, что в Южном Тироле. По ее мнению, принятые властями меры окажут прямое влияние на повседневную жизнь, поскольку хозяева баров и ресторанов "должны расставлять столы так, чтобы между гостями было расстояние не менее одного метра".

Вероятно, теперь будет больше невозможно, как прежде, заказать эспрессо, которым итальянцы и туристы привыкли наслаждаться у стоек баров. По словам Цадры, в барах не останется стоячих мест, посетители смогут только сидеть за столиками. "В офисах избегают больших заседаний, многое обсуждается по телефону и электронной почте", - делится Цадра.

Рим надеется на финансовую помощь Брюсселя

В то время как в Германии относительно мер против распространения коронавируса ведется дискуссия, в ходе которой сдержанно высказываются разные мнения, премьер-министр Италии Джузеппе Конте не стесняется в выражениях. Он рассматривает эпидемию коронавируса как "чрезвычайную ситуацию национального масштаба".

Возмущенные родственники заключенных перед тюрьмой в Неаполе

Возмущенные родственники заключенных перед тюрьмой в Неаполе

В интервью одной из самых влиятельных ежедневных газет страны La Repubblica он заявил следующее: "Чтобы выйти из этого кризиса, мы будем использовать все человеческие и экономические средства". Конте надеется, что Брюссель поможет Риму решить его финансовые проблемы. Строгие требования Евросоюза относительно госдолга и дефицита бюджета, как считает премьер, должны быть смягчены, чтобы обеспечить пространство для маневра. Гибкость, которую допускают бюджетные правила ЕС, должна использоваться в полной мере, отметил Конте.

Между тем, как следует из пресс-релиза итальянского Минюста, принятые властями меры не везде были встречены мирно. В целях сдерживания распространения коронавируса правительство ограничило прямой контакт между находящимися в тюрьмах заключенными и их родственниками, издав соответствующий декрет. После этого произошли сопровождавшиеся поджогами беспорядки в нескольких тюрьмах, в ходе которых шесть заключенных были убиты. По данным профсоюза тюремной полиции, беспорядками были охвачены 27 тюрем по всей стране.

"Разорвать цепочку заражения коронавирусом"

Небольшому курорту Натурно такие драматических события и не снились. Местный отельер Йоахим Нишлер до сих пор не видел ни лихорадочных закупок впрок товаров первой необходимости, ни других проявлений панического поведения со стороны жителей городка.

Женщина в маске смотрит на плакат

Правительство Италии приняло строгие меры по борьбе с коронавирусом

Разве только у некоторых туристов в последние дни сильно выросло беспокойство: "Одна из наших гостей так боялась заразиться, что даже не подходила к стойке регистрации. Она не пришла и на ужин. Мы доставили ей еду на специальном передвижном столике к дверям комнаты, потом позвонили и сообщили, что можно все самой забрать. Так мы смогли обеспечить ей отсутствие контакта с нами".

Нишлер позитивно воспринимает принятые правительством строгие меры по борьбе с коронавирусом. До начала высокого сезона в период пасхальных праздников остается еще пара недель. К этому моменту, по его выражению, "мы должны победить вирус, полностью разорвав цепочку заражения".

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    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

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    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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