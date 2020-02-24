Как Италия живет в условиях карантина из-за коронавируса

После Китая больше всего от SARS-CoV-2 уже пострадала Италия. Борясь с эпидемией, власти страны приняли ряд жестких мер. Во многих регионах они, в первую очередь, затронули сферу туризма.
Йоахим Нишлер - человек, ведущий весьма активный образ жизни. Хозяин отеля Lindenhof в небольшом курортном городке Натурно, что на севере Италии недалеко от австрийской границы, увлекается пешими прогулками, маунтинбайком и является сертифицированным гидом для туров на гоночных велосипедах. В ближайшие недели у Нишлера будет много времени для хобби - он закрывает свой отель из-за коронавируса.
"Нам просто нечего больше делать. Ситуация действительно очень печальная, гости не приезжают или отменяют бронь. У нас обычно 50-60 бронирований в день, сейчас их вообще нет. В данный момент мы не может покрыть постояннные расходы", - посетовал Нишлер в интервью DW.
Южный Тироль - в зоне риска
В конце прошлой недели немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) причислил Южный Тироль к зонам риска в связи эпидемией коронавируса. Отельер Нишлер опасается, что экономике региона будет нанесен серьезный долгосрочный ущерб.
"Люди, занятые в сфере туризма, которых теперь могут уволить, первыми пострадают от кризиса. За ними последуют компании-поставщики и небольшие ремесленные предприятия, которые больше не получат заказов. А если все эти люди станут делать меньше покупок и снизят потребление, затронутой окажется и сфера розничной торговли. Прежде всего, еще и потому, что вдобавок и туристы не приедут", - рисует Нишлер далеко не радостную перспективу.
И это именно то, чего следует ожидать. Как сообщил в распространенном 9 марта пресс-релизе Союз отельеров и владельцев гостиниц, лыжный сезон в Южном Тироле досрочно завершается из-за кризиса, возникшего по причине коронавируса. С 11 марта, как минимум, до 3 апреля будут закрыты все отели и предприятия, обслуживающие канатные дороги и подъемники.
Влияние SARS-CoV-2 на общественную жизнь в Италии
Такой шаг союза - один из пунктов в длинном списке решительных мер, которые в настоящее время принимаются в Италии. По состоянию на 11 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране было зарегистрировано 10 149 инфицированных SARS-CoV-2, 631 человек умер от последствий коронавирусной инфекции. Италия - вторая страна в мире после Китая по числу погибших от коронавируса. После того, как все итальянские университеты и школы были закрыты на прошлой неделе, правительство в Риме ввело карантин только на значительной части севера страны - ее экономического сердца.
Вскоре после этого запреты и ограничения на свободу передвижения были распространены на всю Италию. Университеты и школы не работают пока что до 3 апреля. Кинотеатры, театры, музеи, спортивные клубы должны быть закрыты, демонстрации - отменены. Любой, кто нарушает строгие правила поведения, будет подвергнут суровому наказанию: тюремному заключению на срок до трех месяцев и штрафу от 260 евро.
Даниэла Цадра - руководитель администрации курорта в Мерано, что в Южном Тироле. По ее мнению, принятые властями меры окажут прямое влияние на повседневную жизнь, поскольку хозяева баров и ресторанов "должны расставлять столы так, чтобы между гостями было расстояние не менее одного метра".
Вероятно, теперь будет больше невозможно, как прежде, заказать эспрессо, которым итальянцы и туристы привыкли наслаждаться у стоек баров. По словам Цадры, в барах не останется стоячих мест, посетители смогут только сидеть за столиками. "В офисах избегают больших заседаний, многое обсуждается по телефону и электронной почте", - делится Цадра.
Рим надеется на финансовую помощь Брюсселя
В то время как в Германии относительно мер против распространения коронавируса ведется дискуссия, в ходе которой сдержанно высказываются разные мнения, премьер-министр Италии Джузеппе Конте не стесняется в выражениях. Он рассматривает эпидемию коронавируса как "чрезвычайную ситуацию национального масштаба".
В интервью одной из самых влиятельных ежедневных газет страны La Repubblica он заявил следующее: "Чтобы выйти из этого кризиса, мы будем использовать все человеческие и экономические средства". Конте надеется, что Брюссель поможет Риму решить его финансовые проблемы. Строгие требования Евросоюза относительно госдолга и дефицита бюджета, как считает премьер, должны быть смягчены, чтобы обеспечить пространство для маневра. Гибкость, которую допускают бюджетные правила ЕС, должна использоваться в полной мере, отметил Конте.
Между тем, как следует из пресс-релиза итальянского Минюста, принятые властями меры не везде были встречены мирно. В целях сдерживания распространения коронавируса правительство ограничило прямой контакт между находящимися в тюрьмах заключенными и их родственниками, издав соответствующий декрет. После этого произошли сопровождавшиеся поджогами беспорядки в нескольких тюрьмах, в ходе которых шесть заключенных были убиты. По данным профсоюза тюремной полиции, беспорядками были охвачены 27 тюрем по всей стране.
"Разорвать цепочку заражения коронавирусом"
Небольшому курорту Натурно такие драматических события и не снились. Местный отельер Йоахим Нишлер до сих пор не видел ни лихорадочных закупок впрок товаров первой необходимости, ни других проявлений панического поведения со стороны жителей городка.
Разве только у некоторых туристов в последние дни сильно выросло беспокойство: "Одна из наших гостей так боялась заразиться, что даже не подходила к стойке регистрации. Она не пришла и на ужин. Мы доставили ей еду на специальном передвижном столике к дверям комнаты, потом позвонили и сообщили, что можно все самой забрать. Так мы смогли обеспечить ей отсутствие контакта с нами".
Нишлер позитивно воспринимает принятые правительством строгие меры по борьбе с коронавирусом. До начала высокого сезона в период пасхальных праздников остается еще пара недель. К этому моменту, по его выражению, "мы должны победить вирус, полностью разорвав цепочку заражения".
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