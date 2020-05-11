 Как истории ротмистра российской армии барона Мюнхгаузена стали знаменитыми | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.05.2020

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Культура и стиль жизни

Как истории ротмистра российской армии барона Мюнхгаузена стали знаменитыми

300 лет назад родился реальный барон Мюнхгаузен - немецкий дворянин, ротмистр российской армии. Действительно ли он сочинил все те необыкновенные истории, которые ему приписывают?

Барон Мюнхгаузен, как мы его представляем

Барон Мюнхгаузен, как мы его представляем (рисунок Гюстава Доре)

Реальный барон Мюнхгаузен - Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен (Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen) - родился в родовитой и богатой брауншвейгской семье, где мужчины обычно становились кадровыми офицерами. Отец его был подполковником кавалерии. Он умер, когда его в будущем знаменитому сыну (одному из восьми детей) исполнилось четыре года. Иеронима воспитывала мать в родовом имении Боденвердер. В тринадцатилетнем возрасте мальчик стал пажем при дворе брауншвейгского принца Антона Ульриха, что на долгие годы определило его судьбу.

Мюнхгаузен верхом на ядре. Иллюстрация Гюстава Доре

Мюнхгаузен верхом на ядре. Иллюстрация Гюстава Доре

Антона Ульриха позже женили на племяннице российской императрицы Анны Иоанновны, и он стал отцом императора Иоанна Антоновича (Ивана VI), который, правда, царствовал лишь формально в первый год своей жизни, а потом был свергнут дочерью Петра Первого Елизаветой. Но это произошло позже, а в 1737 году Мюнхгаузен отправился вместе с женихом Антоном Ульрихом в Россию и вместе с ним участвовал в русско-турецкой войне. Кстати, один из эпизодов этой войны - осада крепости Очаков - стал отправной точкой истории о том, как Мюнхгаузен летал на пушечном ядре.

После войны наш герой служил в кирасирском полку в Риге. Получил звание лейтенанта, позже ротмистра, командовал первой - элитной - ротой полка, воевал со шведами, женился на дочери остзейского помещика Якобине фон Дунтен (Jacobine von Dunten), с которой проживет больше сорока лет... В 1744 году почетный караул под командованием барона встречал в Риге отправлявшуюся в Санкт-Петербург невесту наследника русского престола, принцессу Софию-Фредерику Ангальт-Цербстскую - будущую императрицу Екатерину Вторую, и в своих записках она отметила стать и высокий рост кирасирского командира.

Родовое имение барона Мюнхгаузена в Боденвердере

Родовое имение барона Мюнхгаузена в Боденвердере

В 1750 году ротмистр Мюнхгаузен оставил службу и вернулся в Германию, в свое родовое имение. Больше всего на свете любил охоту, лошадей и собак, а также "посиделки" с соседями-помещиками. Слава о его увлекательных рассказах о войнах, в которых он участвовал, и о том, что пережил в России, быстро разнеслась по округе. Но насколько эти рассказы соответствовали тем фантастическим историям, которыми стал позже знаменит Мюнхгаузен, неизвестно.

Беглый вор, увековечивший барона Мюнхгаузена

Как бы там ни было, но среди слушателей барона был, судя по всему, и библиотекарь ландграфа из Касселя Рудольф Эрих Распе (Rudolf Erich Raspe). Когда несколькими годами позже Распе попался на краже монет из собрания ландграфа (он продал их, чтобы расплатиться с долгами) и бежал в Англию, он, остро нуждаясь в деньгах, напечатал там по-английски несколько историй из жизни барона Мюнхгаузена, рассказанных как бы от его имени. Так их узнал весь мир.

Полет с утками. Иллюстрация к немецкому изданию Приключений барона Мюнхгаузена

Полет с утками. Иллюстрация к немецкому изданию "Приключений барона Мюнхгаузена"

Кстати, бежавший от должников и суда Распе был не первым, кто рассказал (или пересказал?) небылицы "барона-враля". Первые три истории опубликовал некий граф Рохус де Линар (Rochus Friedrich zu Lynar), брат которого был посланником в России, - в то самое время, когда и барон Мюнхгаухен жил в России. Но книга Распе с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре сразу выдержала несколько изданий, была переведена на множество языков (к сегодняшнему дню - на пятьдесят)... И страшно омрачила остаток жизни Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена.

Впрочем, огорчало его не только это. После смерти супруги, с которой он не успел справить золотую свадьбу, барон женился на 19-летней дочке соседа-помещика. Он был больше, чем на 50 лет старше ее. Бернардина (так ее звали) тратила деньги направо и налево, кроме того, была, как уверял Мюнхгаузен, ему неверна, и он решил с ней развестись. По тем временам - непросто. Судебный процесс затянулся, барон почти разорился - и умер, страдая от супружеской неверности и репутации враля.

Реальный барон Мюнхгаузен. Портрет 1752 г.

Реальный барон Мюнхгаузен. Портрет 1752 г.

Приключения в России

А его (якобы его!) рассказы вошли в историю, и имя барона Мюнхгаузена стало нарицательным. Между прочим, одна из книг о нем целиком посвящена приключениям барона в России. Именно оттуда - знаменитые истории о взбесившейся шубе, об утках, которых он приманил салом на бечевке и которые несли его над русскими селами, о въезде в Петербург на волке, запряженном в сани, и о том, как в буран, когда все было завалено снегом, Мюнхгаузен привязал свою лошадь к столбику, который, когда снег утром стаял, оказался шпилем церкви. Мюнхгаузен спас болтавшуюся на привязи над куполом церкви лошадь, перебив выстрелом из пистолета эту привязь. Лошадь благополучно упала вниз, и барон продолжил свой путь.

Какие из этих анекдотов действительно рассказывал барон Мюнхгаузен, а какие сочинили сами авторы книг, - сегодня, повторим, установить невозможно. Но одно не подлежит сомнению: образ Мюнхгаузена, нарисованный Доре и ставший хрестоматийным, - худого, нескладного, с бородкой-эспаньолкой и огромными, карикатурными, торчащими усами - совершенно не соответствует действительности. Кирасиров подбирали из физически особенно крепких, статных мужчин, а бороды и усы тогда брили. В музее Мюнхгаузена в его родном Боденвердере висит копия его портрета 1752 года. Можете сами сравнить, насколько он не похож на книжного персонажа.

Музей Мюнхгаузена

Музей Мюнхгаузена

Музей в Боденвердере расположился в одном из домов городка, потому что в главном здании родового имения барона сегодня находится ратуша. А знаменитый замок из советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (гораздо более импозантный, чем реальная усадьба барона) стоит совершенно в другом месте - в восточногерманском Вернигероде.

Смотрите также:

  • Картина Эрнста Хельбига (Ernst Helbig) из собрания Schloß Wernigerode® GmbH

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    Эпоха романтизма

    Так выглядели окрестности города Вернигероде в эпоху немецкого романтизма в середине XIX века. Помимо знаменитого замка, который мы сегодня осмотрим, на этой картине художника из Гарца Эрнста Хельбига (Ernst Helbig, 1802-1866), изображена церковь Св. Иоанна Крестителя (Johanniskirche) - самый старый здешний храм, заложенный еще в XIII веке.

  • В центре города Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Полоса препятствий

    Все такие уютные улочки ведут к замку. Фахверковые дома с резными украшениями на фасадах являются своего рода полосой достопримечательных препятствий, существенно замедляющих продвижение к главной цели поездки в этот восточногерманский город.

  • Автопоезд на улице города Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    В гору

    От старого центра Вернигероде наверх можно удобно доехать на типичном для немецких курортов и туристических центров поезде на автомобильных колесах. Такие вагончики ожидают пассажиров на остановке, расположенной сразу за городской ратушей. Любители активного отдыха предпочитают подниматься к замку пешком.

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    Замок Вернигероде

    Ведьм бояться - Гарц не посещать

    Город Вернигероде находится в немецком регионе Гарц, главным символом которого является мистическая гора Брокен, на вершине которой, если верить легендам и "Фаусту" Гёте, регулярно встречаются на свои коллективные мероприятия немецкие ведьмы. В свободное время они подрабатывают в сувенирных магазинах или зазывают гостей в кафе и рестораны.

  • Оранжерея в княжеском парке. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Оранжерея-библиотека

    Слева от автомобильной дороги, ведущей к замку, где-то на полпути от центра города, находится старый княжеский парк с оранжереей эпохи барокко. В 1826 году ее превратили в придворную библиотеку. Насчитывавшая около 100 тысяч томов, она являлась одной из важнейших частных библиотек этого региона.

  • Пушка перед замком Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    На пушечном ядре

    Около входа в замок свой почетный караул несет старая пушка, давно и навсегда забывшая вкус пороха. Она пользуется особым вниманием посетителей, в первую очередь, детей, охотно на нее залезающих. Вспоминаешь, что в этом замке во времена ГДР снимали советский фильм про Мюнхгаузена, и сразу представляешь себе знаменитого выдумщика и героя, летящего на пушечном ядре.

  • Замок Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Историзм и неоготика

    Свой нынешний облик этот средневековый замок, первое упоминание о котором датировано XII веком, получил около полутора столетий назад. В результате перестройки он стал одним из эталонов историзма - архитектурной моды XIX века, копировавшей элементы и приемы старых стилей. Историзм был выражением поиска немцами своей национальной идентичности.

  • Внутренний двор замка Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Зал под открытым небом

    Внутренний двор замка следует рассматривать в качестве своеобразного выставочного зала под открытым небом. То есть надо задержаться здесь хотя бы на несколько минут, а не пытаться быстро пройти двор, чтобы побыстрее приступить к осмотру внутренних помещений, поднимаясь с этажа на этаж по каменным винтовым лестницам в неоготических башенках.

  • Витражи в часовне замка Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Замковая часовня

    Одним из первых помещений, в которые попадают посетители замка, является неоготическая часовня, в жаркий летний день встречающая туристов приятной прохладой. Особое внимание здесь привлекают оконные витражи с изображениями на библейские темы. Их лучше всего рассматривать, поднявшись по лестнице на хоры.

  • Парадный зал замка Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Для торжественных трапез

    Парадный зал. В нем накрыт стол, словно ожидающий прихода именитых хозяев с гостями. Тяжелый деревянный потолок с виртуозной резьбой. На стенах - монументальные полотна, рассказывающие о предках. Одно из них посвящено периоду контрреформации. На нем изображены монахи, требующие от графа вернуть им отобранную в ходе Реформации обитель - монастырь Ильзенбург.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Расписание работы

    С мая по октябрь замок Вернигероде открыт с 10:00 до 18:00 ежедневно. С ноября по апрель - в рабочие дни (кроме понедельника) с 10:00 до 17:00 только в рамках экскурсий, начинающихся каждый полный час. В выходные и праздники - с 10:00 до 18:00 без экскурсий.

  • Плитка в замке Вернигероде. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Замок Вернигероде

    Билеты

    Билет для взрослых стоит 6,00 евро, для детей от 6 до 14 лет - 2,50 евро. Семейный билет - 14,50. Дополнительный сбор за экскурсию - 1 евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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