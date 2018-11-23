Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать

"#ЯНеБоюсьСказать. Боюсь, но надо сказать ради девочек, которые тоже это испытали. Ради тех, кто погиб от руки этого человека. Он изнасиловал и зарезал двоих, одна девочка сошла с ума, но осталась в живых. Спаслась и осталась в рассудке только я", - такой историей поделилась на своей страничке в Facebook 7 июля 2016 года Екатерина Тюзхай.

За два дня до этого украинская активистка Настя Мельниченко написала первый пост с хэштегом #ЯНеБоюсьСказать в Facebook, призвав женщин рассказать о насилии, которое они пережили. В ответ на ее призыв тысячи пользователей соцсетей в России, Украине и по всему миру выплеснули то, что у них уже давно накопилось. Это произошло за год до кампании #MeToo.

Кампания #MeToo дала возможность жертвам насилия не молчать

Сейчас Екатерина говорит, что эта история для нее как будто "стала газетной сводкой новостей". "Но боль все равно остается, страх остается, когда прохожу мимо того места, всегда не по себе", - признается девушка. По ее мнению, эта акция имела "самый что ни на есть взрывной" эффект: люди стали чаще обсуждать табуированные темы, такие как насилие над женщинами.

"По крайней мере, стало меньше шуток на тему: "да с тобой вечно что-то происходит", - говорит другая участница акции Марина Панкевич. Она поделилась в Сети историей, как знакомый поэт сутки избивал ее у себя дома. "Общество готово к переменам, насилие не в тренде, но реальные решения должны регулироваться на законодательном уровне", - добавила она.

Домашнего насилия нет в законе

Закон против домашнего насилия есть в 144 странах мира, а закон против сексуальных домогательств - в 130. В России таких законов нет. "Понятие домашнего насилия вообще не закреплено в нашем законодательстве, - рассказала DW юрист проекта "Правовая инициатива" Юлия Антонова. - Есть только общие статьи в административном и Уголовном кодексе".

Однако и к этим механизмам правовой защиты потерпевшие прибегают крайне редко. Многие просто не знают о том, в каком случае нужно обращаться в полицию. Кто-то не стремится обращаться из-за негативного опыта правовой защиты, ограниченности правовых ресурсов и их низкой эффективности, поясняет Юлия.

В 2016 году Юлия выступила автором отчета "Насилие в отношении женщин в Российской Федерации". Отчет охарактеризовал работу государственных институтов в случаях насилия над женщинами в семье как "попустительское или снисходительное отношение к совершаемым противозаконным действиям и преступлениям". Спустя два года после отчета Юлия отмечает два основных изменения на законодательном уровне.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Этот закон вывел первые случаи домашнего насилия из уголовного права в административное. То есть вместо уголовной ответственности насильнику теперь грозит административный арест, обязательные работы или штраф в размере около 5000 рублей. "Эта мера правовой защиты не является эффективной, - считает Юлия, - поскольку штраф налагается фактически на семью, а потерпевшему не оказывается никакой психологической помощи и он остается в ситуации угрозы насилия".

8 марта 2017 была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, небольшой раздел которой посвящен теме насилия над женщинами. Однако пока эффект от этой стратегии не очень заметен, говорит Юлия. "На этой неделе мы проводили круглый стол в Ульяновске с участием сотрудников госучреждений, социальных служб, уполномоченного по правам ребенка, и никто не знает, как это план реализуется и как по нему отчитываться".

Насилие как форма решения проблем

"Насилие в отношении женщин - это одно из проявлений насилия в отношении слабого", - рассказала DW социолог и координатор программы по гендерным исследованиям Европейского Университета Елена Здравомыслова. "Наше общество, в принципе, устроено так, что насилие считается универсальным средством решения множества конфликтов и проблем".

За последние несколько лет тема насилия над женщинами в России уже перестала быть табу, считает Елена: в университете, где она работает, многие молодые исследователи выбирают эту тему для своих диссертаций, к этой теме обращаются локальные политики, она обсуждается на более высоком уровне.

"Правовой уровень очень важен, - подчеркивает Елена, - но этого недостаточно: в обществе должно постепенно нарастать неприятие насилия в целом как способа, как элемента культуры. Пока у нас все пронизано представлением о том, что физическая сила должна быть мобилизована, чтобы ее можно было пустить в ход, когда понадобится".

Отсутствие сексуального воспитания

Многие участники акции #ЯНеБоюсьСказать поднимали в своих историях тему сексуального воспитания. "Говорите с ребенком про секс. Если вы считаете, что рано, если вы думаете, что и так вырастет, если вы считаете, что вас воспитали в ханжестве, а теперь вы не знаете, как про это говорить, то сперва сами сходите к психотерапевту и разберитесь с собой. А потом идите и говорите про секс с ребенком. И про возможность насилия расскажите", - написала в своем посте в 2016 году Наталья Скрипка.

С сексуальным воспитанием в России трудно. "Разговор о сексе в России очень медицинский, то есть говорят о репродукции, а не о желаниях, коммуникации, о том, какие практики вообще бывают", - рассказала DW секс-блогер Татьяна Никонова. Уже больше года Татьяна работает над книгой "Наука секса для подростков", в которой она, среди прочего, пишет о сексуальном насилии.

Уроки в школах и разговоры дома могут помочь снизить уровень насилия в обществе, считает Татьяна. Главный вопрос: как об этом говорить? "Если девочек собрать в классе и сказать им "в короткой юбке не ходи", это никому не поможет. Разговаривать нужно о правилах согласия, о том, как опознавать насилие и как действовать, если вы стали свидетелями насилия", - считает блогер.

Летом 2016 года Татьяна сама приняла участие в акции в Facebook. Тогда в ответ на свою историю она получила много негативных комментариев, в которых ее называли виноватой. Но она видит и огромный потенциал этого движения. "Я считаю, что этот флешмоб был самым мощным из того, что случалось в российском интернете в этом веке. Я получила такой заряд женского эмпауэрмента [от англ. empower - давать возможность], потому что он показал, что на самом деле происходит".

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