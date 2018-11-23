Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать

Во всемирный день против насилия над женщинами вспоминаем акцию #ЯНеБоюсьСказать. Что изменилось в российском обществе и законодательстве с тех пор?
"#ЯНеБоюсьСказать. Боюсь, но надо сказать ради девочек, которые тоже это испытали. Ради тех, кто погиб от руки этого человека. Он изнасиловал и зарезал двоих, одна девочка сошла с ума, но осталась в живых. Спаслась и осталась в рассудке только я", - такой историей поделилась на своей страничке в Facebook 7 июля 2016 года Екатерина Тюзхай.
За два дня до этого украинская активистка Настя Мельниченко написала первый пост с хэштегом #ЯНеБоюсьСказать в Facebook, призвав женщин рассказать о насилии, которое они пережили. В ответ на ее призыв тысячи пользователей соцсетей в России, Украине и по всему миру выплеснули то, что у них уже давно накопилось. Это произошло за год до кампании #MeToo.
Сейчас Екатерина говорит, что эта история для нее как будто "стала газетной сводкой новостей". "Но боль все равно остается, страх остается, когда прохожу мимо того места, всегда не по себе", - признается девушка. По ее мнению, эта акция имела "самый что ни на есть взрывной" эффект: люди стали чаще обсуждать табуированные темы, такие как насилие над женщинами.
"По крайней мере, стало меньше шуток на тему: "да с тобой вечно что-то происходит", - говорит другая участница акции Марина Панкевич. Она поделилась в Сети историей, как знакомый поэт сутки избивал ее у себя дома. "Общество готово к переменам, насилие не в тренде, но реальные решения должны регулироваться на законодательном уровне", - добавила она.
Домашнего насилия нет в законе
Закон против домашнего насилия есть в 144 странах мира, а закон против сексуальных домогательств - в 130. В России таких законов нет. "Понятие домашнего насилия вообще не закреплено в нашем законодательстве, - рассказала DW юрист проекта "Правовая инициатива" Юлия Антонова. - Есть только общие статьи в административном и Уголовном кодексе".
Однако и к этим механизмам правовой защиты потерпевшие прибегают крайне редко. Многие просто не знают о том, в каком случае нужно обращаться в полицию. Кто-то не стремится обращаться из-за негативного опыта правовой защиты, ограниченности правовых ресурсов и их низкой эффективности, поясняет Юлия.
В 2016 году Юлия выступила автором отчета "Насилие в отношении женщин в Российской Федерации". Отчет охарактеризовал работу государственных институтов в случаях насилия над женщинами в семье как "попустительское или снисходительное отношение к совершаемым противозаконным действиям и преступлениям". Спустя два года после отчета Юлия отмечает два основных изменения на законодательном уровне.
В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Этот закон вывел первые случаи домашнего насилия из уголовного права в административное. То есть вместо уголовной ответственности насильнику теперь грозит административный арест, обязательные работы или штраф в размере около 5000 рублей. "Эта мера правовой защиты не является эффективной, - считает Юлия, - поскольку штраф налагается фактически на семью, а потерпевшему не оказывается никакой психологической помощи и он остается в ситуации угрозы насилия".
8 марта 2017 была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, небольшой раздел которой посвящен теме насилия над женщинами. Однако пока эффект от этой стратегии не очень заметен, говорит Юлия. "На этой неделе мы проводили круглый стол в Ульяновске с участием сотрудников госучреждений, социальных служб, уполномоченного по правам ребенка, и никто не знает, как это план реализуется и как по нему отчитываться".
Насилие как форма решения проблем
"Насилие в отношении женщин - это одно из проявлений насилия в отношении слабого", - рассказала DW социолог и координатор программы по гендерным исследованиям Европейского Университета Елена Здравомыслова. "Наше общество, в принципе, устроено так, что насилие считается универсальным средством решения множества конфликтов и проблем".
За последние несколько лет тема насилия над женщинами в России уже перестала быть табу, считает Елена: в университете, где она работает, многие молодые исследователи выбирают эту тему для своих диссертаций, к этой теме обращаются локальные политики, она обсуждается на более высоком уровне.
"Правовой уровень очень важен, - подчеркивает Елена, - но этого недостаточно: в обществе должно постепенно нарастать неприятие насилия в целом как способа, как элемента культуры. Пока у нас все пронизано представлением о том, что физическая сила должна быть мобилизована, чтобы ее можно было пустить в ход, когда понадобится".
Отсутствие сексуального воспитания
Многие участники акции #ЯНеБоюсьСказать поднимали в своих историях тему сексуального воспитания. "Говорите с ребенком про секс. Если вы считаете, что рано, если вы думаете, что и так вырастет, если вы считаете, что вас воспитали в ханжестве, а теперь вы не знаете, как про это говорить, то сперва сами сходите к психотерапевту и разберитесь с собой. А потом идите и говорите про секс с ребенком. И про возможность насилия расскажите", - написала в своем посте в 2016 году Наталья Скрипка.
С сексуальным воспитанием в России трудно. "Разговор о сексе в России очень медицинский, то есть говорят о репродукции, а не о желаниях, коммуникации, о том, какие практики вообще бывают", - рассказала DW секс-блогер Татьяна Никонова. Уже больше года Татьяна работает над книгой "Наука секса для подростков", в которой она, среди прочего, пишет о сексуальном насилии.
Уроки в школах и разговоры дома могут помочь снизить уровень насилия в обществе, считает Татьяна. Главный вопрос: как об этом говорить? "Если девочек собрать в классе и сказать им "в короткой юбке не ходи", это никому не поможет. Разговаривать нужно о правилах согласия, о том, как опознавать насилие и как действовать, если вы стали свидетелями насилия", - считает блогер.
Летом 2016 года Татьяна сама приняла участие в акции в Facebook. Тогда в ответ на свою историю она получила много негативных комментариев, в которых ее называли виноватой. Но она видит и огромный потенциал этого движения. "Я считаю, что этот флешмоб был самым мощным из того, что случалось в российском интернете в этом веке. Я получила такой заряд женского эмпауэрмента [от англ. empower - давать возможность], потому что он показал, что на самом деле происходит".
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