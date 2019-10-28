Как заработать на вторичной переработке сырья в России

С 2018 года в России не прекращаются так называемые "мусорные протесты". Станция Шиес в Архангельской области - одно из самых известных мест таких протестных акций. Там планируется построить новый мусорный полигон. Между тем россияне не хотят жить рядом со свалками, а власти пока не могут решить проблему утилизации растущих объемов отходов. Российские переработчики пластика объяснили DW, как устроена их работа и почему, занимаясь ею, сложно добиться коммерческого успеха.

Контейнеры для пластика во дворах

Дорога с севера Санкт-Петербурга до ангара, в котором находится база перерабатывающей компании "Ультрикс", занимает около часа на автомобиле. В пятнадцати километрах от Всеволожска Ленинградской области можно снять площадку по 150 рублей за квадратный метр. "Люди думают, что мы не бутылки, а пятитысячные купюры достаем из наших контейнеров, - сетует совладелец "Ультрикса" Евгений Кузнецов. - Но это совсем не так".

Совладелецы "Ультрикса" Евгений Кузнецов и Антон Гаврилович

История компании "Ультрикс", перерабатывающей пластик, началась два года назад. "Изначально мы занимались переработкой промышленных отходов - с заводов Hyundai и Toyota и с других крупных производств, - рассказывает DW партнер Евгения Антон Гаврилович. - У нас никаких проблем не было: приехала машина, выгрузила отходы, мы их переработали и сдали материал клиентам".

Год назад Антон и Евгений занялись тем, что теперь называют социальной ответственностью бизнеса. Они установили контейнеры под пластиковые отходы в нескольких дворах Всеволожска недалеко от собственного склада - дело хорошее и обслуживать легко. Со временем количество дворов, оснащенных такими контейнерами, росло: люди замечали их у соседей и просили установить такие же для них.

Переработка пластика - неприбыльный бизнес

За год число контейнеров "Ультрикса" во дворах Всеволожского района Ленобласти выросло до 150, причем сам Всеволожск охвачен уже на 99%, говорят владельцы компании. Отдача со всех контейнеров - от 10 до 15 тонн пластика для переработки. Это мало по сравнению с тем, что дают "Ультриксу" промышленные предприятия.

Иными словами, сбор у населения пластика для вторичного использования пока что убыточен для фирмы. Сейчас убытки компенсируются за счет доходов от переработки сырья от крупных партнеров. К концу месяца обычно удается выйти в ноль, редко когда получается небольшой плюс.

"Ультрикс" установил контейнеры для пластика почти во всех дворах Всеволжска

"В году 365 дней. Как часто мы думали о том, чтобы закрыться? Ну, почти ежедневно", - делится Антон Гаврилович. Впрочем, вскоре владельцы компании планируют выйти в стабильный плюс - для этого число контейнеров должно перевалить за 200 штук. Опустить руки бизнесменам не дают клиенты "Ультрикса", которые быстро привыкают разделять мусор.

Показательным тут был период майских праздников - контейнеры какое-то время пустовали, потому что многие жители Всеволожска уехали за город, но к завершению длинных выходных заполнились моментально. "Люди быстро привыкли к новым контейнерам и стали привозить пластик даже с пикников", - поясняет Антон Гаврилович.

Линия переработки пластика стоимостью в 5 млн рублей

До середины октября Кузнецов и Гаврилович перевозили оборудование своего предприятия в новое помещение. Переезд - часть развития "Ультрикса": новый ангар крупнее старого, и в нем за смену можно переработать до 2,5 тонн пластика.

Перед ангаром "Ультрикса" сложены десятки так называемых биг-бэгов - вместительных мешков, наполненных переработанным сырьем. Рядом лежат спрессованные упаковки из-под молока и лимонада. Сортировкой пластика по фракциям работники компании занимаются вручную. "Ультрикс" принимает все виды этого материала, но сама перерабатывает только ПЭТ (полиэтилентерефталат). Остальное, по словам бизнесменов, они продают по низкой цене тем, кому это может пригодиться. "Некоторые фирмы собирают весь пластик, а потом ненужный им выкидывают на помойку. Это просто нечестный подход", - считает Кузнецов.

Отсортированные материалы попадают в дробильную машину и на выходе превращаются в так называемую "дробленку" - в таком виде пластик попадает на линию переработки длиной в 21 метр. По словам Кузнецова, такая машина стоит 5 млн рублей. Далее 300-500 кг измельченного пластика попадают в бочку с нагретой до 89 градусов водой и каустической содой.

За смену "Ультрикс" перерабатывает до 2,5 тонны пластика

Там материал варится и очищается в течение 30 минут, после чего по спирали через ополаскиватель попадает в ванну флотации. На этом этапе ПЭТ отделяется от посторонних материалов за счет своей высокой плотности - он тонет и перемещается дальше по линии, а этикетки, пробки и прочие предметы стекают из ванны.

В конце концов ПЭТ выжимается, сушится и выдувается в биг-бэги. На выходе получается ПЭТ-флекс общей массой около 350 кг, готовый к переработке в геотекстиль, синтепон, фильтры для воды, шумо- и теплоизоляцию и так далее. Из отбракованного на этапе флотации материала партнеры "Ультрикса" в Красном селе делают полимерпесчаную тротуарную плитку.

Фирмы-переработчики живут не более двух лет

"Жизнь перерабатывающей компании вроде нашей - полтора-два года, - говорит Антон Гаврилович. - То есть мы уже ветераны, но хотим продлить этот цикл". Негативную тенденцию подтверждает и Ольга Соколова, представитель компании "Рус Ресайклинг Компани" (РРК), которая занимается сбором и переработкой макулатуры.

"Наша фирма в свое время хотела развивать направление раздельного сбора мусора, - вспоминает она. - В планах было устанавливать контейнеры для макулатуры, стекла, металла и ПЭТ-бутылок". Полгода компании хватило, чтобы отказаться от грандиозных идей - раздельный сбор требовал расходов, которые не окупались. В итоге сейчас РРК продолжает получать макулатуру для переработки в основном от крупных предприятий.

В сложных условиях поддержка подобных "зеленых" компаний со стороны государства была бы весьма кстати, но власти пока помогать не спешат, а иногда и отменяют последние льготы. Например, с 2019 года после двухлетнего перерыва сделки с макулатурой вновь облагаются НДС. "На мой взгляд, государство должно субсидировать переработчиков, - полагает Антон Гаврилович. - Да, выделить деньги - тяжело, но есть и другие способы поддержки: льготный НДС, льготная ипотека, сниженные ставки по кредитам".

Между тем работа таких компаний как "Ультрикс", которая устанавливает собственные контейнеры для сбора пластика, становится все более востребованной. Представитель движения "РазДельный сбор" Анна Смирнова рассказала DW об исследовании ВШЭ, согласно которому число россиян, готовых прилагать усилия для того, чтобы сортировать отходы (например, собирать пластик дома и сдавать его раз в месяц), достигло максимума и больше не растет. Для большинства россиян просто нужно, чтобы все необходимое для сортировки мусора находилось у них во дворе.

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