 Как журналистку в России записали в террористы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.07.2019

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Россия

Как журналистку в России записали в террористы

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву российские власти внесли в "Перечень террористов и экстремистов" из-за ее профессиональной деятельности. DW с подробностями "дела Прокопьевой".

Псковская журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

Псковская журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

Преследования журналистов из-за их профессиональной деятельности, к сожалению, не редкость. И все-таки случаи, когда сотрудников СМИ официально приравнивают к террористам, встречаются не каждый день. Именно это произошло с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой.

В четверг, 4 июля, ее имя появилось в "Перечне террористов и экстремистов", опубликованном на сайте Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В результате этоговсе банковские счета журналистки оказались заблокированы: мера, связанная с "противодействием финансированию терроризма".

Дело журналистки Светланы Прокопьевой

В ноябре 2018 года Светлана Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала взрыв, устроенный 17-летним студентом в здании УФСБ России в Архангельске месяцем ранее.

При этом журналистка выразила мнение, что акт самоубийства в глазах студента стал единственно возможным способом коммуникации с властью, "от которой юный гражданин видел только запреты и наказания". Текст выступления Прокопьевой "Репрессии для государства" был также опубликован изданием "Псковская лента новостей".

На основании этой авторской реплики 5 февраля 2019 года против Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье о "публичном оправдании терроризма", за которое в РФ грозит до семи лет лишения свободы. 

6 февраля 2019 года в квартире журналистки прошел обыск, в результате которого, однако, не удалось найти ничего, что бы указывало на связь Прокопьевой с террористами и экстремистами. В то же время суд вынес решение оштрафовать радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" на 100 тысяч рублей, а "Псковскую ленту новостей" на 200 тысяч рублей за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм".

Предварительное следствие по делу Прокопьевой должно завершиться 5 сентября.

Внесение в список террористов еще до суда

Дело Светланы Прокопьевой вызвало большой общественный резонанс, прежде всего за рубежом. В феврале 2019 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Харлем Дезир раскритиковал действия российских властей и призвал их снять обвинения против журналистки.

Журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

Журналистка Светлана Прокопьева (фото из архива)

В беседе c DW руководитель немецкого отделения организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr), комментируя внесение журналистки в список террористов и экстремистов, назвал обвинения в адрес Прокопьевой "безосновательными". "В своей колонке она ни в коей мере не оправдывала терроризм", - заявил Мир.

Того же мнения придерживается член партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг. Решение внести имя Прокопьевой в список террористов еще до судебного разбирательства политик назвал "предвосхищением решения суда" и "попыткой психологического давления" на журналистку. "Это противоречит всем принципам прав человека и принципу презумпции невиновности и является прямым давлением на суд. В правовом государстве эта ситуация невозможна", - подчеркнул он в интервью DW.

Блокировка банковских счетов

Сегодня Светлана Прокопьева является внештатным сотрудником "Радио Свобода" в Пскове. Как рассказала журналистка в телефонном интервью DW, никто официально не уведомил ее о том, что ее имя было занесено в список террористов. Она узнала об этом в тот момент, когда хотела расплатиться за покупку в интернете - и не смогла.

Кристиан Мир назвал заморозку банковских счетов Прокопьевой произволом, который "противоречит принципу презумпции невиновности". "К сожалению, это обычный подход российских властей по отношению к мнимым террористам и экстремистам", - добавил Мир.

В пресс-службе Росфинмониторинга DW пояснили, что журналистка была занесена в перечень террористов и экстремистов, поскольку в ведомство "поступила соответствующая информация из системных правоохранительных органов".  

На сайте Росфинмониторинга указано, что одним из оснований для включения физического лица в Перечень может быть постановление следователя о привлечении этого лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанными с терроризмом.

Можно ли сравнивать "дело Прокопьевой" с "делом Голунова"

Депутат от партии Яблоко в Пскове Лев Шлосберг и журналистка Светлана Прокопьева

Депутат от партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг и журналистка Светлана Прокопьева

Другими словами, для того, чтобы попасть в список "террористов и экстремистов", соответствующее решение суда вовсе не обязательно. "Противодействовать этому шагу совершенно невозможно", - говорит Прокопьева.

На вопрос о том, появилась ли у нее новая надежда после резонансного дела журналиста Ивана Голунова, обвинение которого в попытке сбыта наркотиков в июне 2019 года развалилось из-за полного отсутствия доказательств, Прокопьева признается, что действительно думала об этом. "Однако теперь уже нет".

В феврале 2019 года на митинг в поддержку журналистки в Пскове пришли 250 человек. Станут ли активисты повторять эту акцию в связи с новым развитием ситуации, пока неизвестно. "Любые общественные мероприятия, связанные с защитой Прокопьевой, важно согласовывать с ее адвокатами", - подчеркнул Шлосберг.  

Активные общественные протесты сыграли важную роль в деле Ивана Голунова. Однако сравнивать ситуацию Светланы Прокопьевой с делом журналиста-расследователя "Медузы" нельзя. "В случае Ивана Голунова было быстро установлено, что наркотики подброшены и что к делу причастны высокопоставленные сотрудники ФСБ и МВД, - говорит Шлосберг. - И стало понятно, что при дальнейшем раскручивании дела весь этот кошмар выйдет в прессу, причем не только в российскую, но и мировую. Поэтому освобождение Ивана Голунова было действием системы для спасения самой себя".

Что касается Светланы Прокопьевой, то исход ее дела вряд ли повлияет на жизнеспособность российской системы власти. А вот повод для наказания неудобной журналистки имеется. Ведь "высказанная Прокопьевой мысль об ответственности государства за появление молодых террористов, оказалась для государства "нестерпимой", считает Шлосберг.

Ключевая задача - обеспечить журналистке поддержку СМИ

Контекст

Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин. (12.06.2019)

"Репортеры без границ" сообщили об убийствах, задержаниях и угрозах в адрес журналистов в 2017 году. Россия - не исключение, констатирует и карикатурист Сергей Елкин. (19.12.2017)

Дело Голунова не изменило ситуацию со свободой слова в РФ, однако показало, что российская пресса даже в нынешних условиях способна проводить эффективные кампании общественной защиты. Однако в случае региональной журналистки эта кампания оказалась менее мощной.

В Псковской области, где живет и работает Прокопьева, о развитии ее дела люди узнают, в основном, из соцсетей и интернета. "Вокруг Светланы сейчас нет пула влиятельных федеральных СМИ", - говорит Шлосберг. "Поэтому консолидировать поддержку других журналистов вокруг нее очень трудно. Но это сейчас - ключевая задача".

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Ссылки в интернете

Статья DW о возбуждении дела против журналистки Светланы Прокопьевой

Статья DW о возбуждении дела против журналистки Светланы Прокопьевой  

Информация на сайте Росфинмониторинга об основаниях для включения в перечень террористов и экстремистов

Информация на сайте Росфинмониторинга об основаниях для включения в перечень террористов и экстремистов

Перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга

Перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга

Статья Светланы Прокопьевой "Репрессии для государства"

Статья Светланы Прокопьевой "Репрессии для государства"

Статья DW о митинге в поддержку Светланы Прокопьевой в Пскове

Статья DW о митинге в поддержку Светланы Прокопьевой в Пскове  

Заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Харлема Дезира по делу Светланы Прокопьевой

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