Как живет и чем занимается доверенное лицо немецких салафитов

На первый взгляд молодой человек с длинной черной бородой, в толстовке и джинсах совсем не выделяется из толпы. Среди молодых мам с колясками и студентов он гармонично вписывается в городскую картину на оживленном перекрестке в центре Бонна, на котором он предложил встретиться для беседы с журналистом DW.

На самом деле этот вежливый и приветливый молодой человек является представителем джихадистского крыла салафитов, сообщили DW представители спецслужб. Эта оценка опирается на его высказывания в прошлом и его связях в салафитской среде. Салафизм является крайне консервативным течением внутри ислама, его представители излагают Коран дословно, отвергают светские законы.

Проповедники на площадях

Акция салафитов в Берлине в 2012 году

Саид Эль Е. называет салафитское течение внутри ислама "единственно верной религией", "единственной истиной". Сторонники знают Саида под именем Абу Дуяна. Движение салафитов, которое стало смыслом его жизни, выросло и распространилось в Германии и потом в других странах Европы в последние 15 лет. Наиболее бурно оно развивалось в период подъема на Ближнем Востоке террористической организации "Исламское государство" в 2014-2016 годах.

Еще несколько лет назад Абу Дуяна можно было встретить в пешеходной зоне Бонна вместе с молодыми бородатыми мужчинами в кафтанах и шароварах у информационных стендов. Они пытались привлечь внимание прохожих и вступить с ними в беседу, бесплатно раздавали Коран на немецком языке. Эта акция называлась "Читай! Во имя Господа". До 2016 года их можно было встретить в городе очень часто, особенно по выходным дням в хорошую погоду.

Они называли себя носителями "истинной религии"

Движение салафитов возникло в 2005 году благодаря палестинскому бизнесмену Абу Наджи, жившему в Кельне. Он поставил себе целью распространять ислам и раздать миллионы копий Корана. Его организация обосновалась в одном из складов на окраине Кельна. Оттуда его сторонники размещали на портале YouTube и в других социальных сетях видео с проповедями и другие пропагандистские материалы. "Каждый немец обратится в ислам", - так Абу Наджи говорил о своей мечте еще в 2014 году. Тогда он был уверен в том, что однажды в Германии совершенно естественным путем "снизу" будет создано теократическое государство.

Некоторое время казалось, что его стратегия воплощается в жизнь. Салафитам удавалось привлекать в свои ряды молодых людей в большом количестве, не в последнюю очередь благодаря активным и умело построенным действиям в интернете, легкому и понятному языку, направленному на молодежную аудиторию. Кроме того, они начали проповедовать на немецком языке. Это стало новым явлением в Германии, где имамы традиционно проповедуют на арабском или турецком языках, из-за чего молодые люди из мусульманских семей, родившиеся в Германии, стали все больше отдаляться от общин при мечетях.

"Я горжусь тем, что мы делали"

Абу Дуяна сидит в кафе, которое он спонтанно выбрал для интервью с DW, и вспоминает лучшие дни движения "Истинная религия". Во время акции "Читай!" каждый день в ислам переходило по одному-два человека, говорит он с гордостью. Хотя это и преувеличение, все же движение активно привлекало молодых людей, мусульман и немусульман, нуждавшихся в признании и жизненных ориентирах.

Женщины в никабах в Оффенбахе

В те времена, рассказывает Дуяна, он каждые выходные колесил по Германии и Европе и читал проповеди в мечетях. "Я очень горжусь тем, что мы делали", - говорит он и улыбается при мысли о товарищеских отношениях, царивших среди молодых мужчин, особой "ауре", как он это называет. С одной стороны были они - "истинные мусульмане", распространяющие радикальный ислам, требующий дословного следования Корану. А с другой стороны - неверные. И больше ничего.

Умеренные мусульмане считают салафитское изложение Корана по многим пунктам слишком радикальным. Салафиты все разделяют на две категории - "харам" (запрещено) и "халял" (разрешено). Например, слушать музыку - "харам". А женщины за пределами дома должны носить одежду, полностью скрывающую тело и лицо, поэтому салафитки носят никаб.

Конец акции "Читай!"

Среди салафитов лишь меньшинство поддерживает насилие, еще меньшее число готово лично применять насилие для достижения своих религиозных целей. Немецкие спецслужбы с 2014 года стали пристально наблюдать за движением, когда сотни его приверженцев начали отправляться в Сирию и Ирак для борьбы в рядах террористической организации "Исламское государство".

Раздача Корана на улице в Дортмунде

В ноябре 2016 года федеральное министерство внутренних дел запретило организацию "Истинная религия" и проводимую ею акцию "Читай!". В обосновании говорилось, что организация поддерживает джихад, не приемлет конституционный порядок и является прибежищем для агрессивных исламистов, в том числе готовых отправиться воевать в Сирию и Ирак.

Переломный момент для салафитов

После запрета салафиты практически исчезли из общественного пространства. Основатель "Истинной религии", проповедник Абу Наджи судом в Кельне был приговорен к 13 месяцам заключения условно за мошенничество с социальной помощью. После запрета объединения он скрылся и предположительно находится в Малайзии.

Многие известные салафиты ушли в тень, некоторые из них были убиты в Сирии и Ираке. Движение больше не работает открыто в мусульманских общинах при мечетях, а организует встречи на квартирах, сообщили DW представители спецслужб и эксперты по дерадикализации. Большая часть их деятельности проходит в приватных помещениях, в которых спецслужбам очень сложно вести за ними наблюдение.

Все это, похоже, не волнует Абу Дуяна. Он по-прежнему считает, что запрещенному объединению "Истинная религия" нечего скрывать от общества. В течение интервью он многократно возвращается к этой теме. По его мнению, немецкие власти приняли меры в отношении объединения, поскольку "они знали, что это правда", и что еще больше людей приняли бы ислам.

Чувство ущемленности

Абу Дуяна умеет хорошо выражать свои мысли. Заметно, что он привык публично выступать и критиковать общество, в котором люди, подобные ему, чувствуют себя ущемленными. 36-летний мужчина вырос в Германии в семье выходцев из Марокко. Он изучал информатику, однако бросил учебу в вузе, чтобы посвятить всего себя "истинной религии".

Сегодня он живет за счет продажи подержанных машин, прежде всего в Марокко. И продолжает проповедовать в квартирах, поскольку большинство мечетей, опасаясь властей, не хотят иметь с ним дело. "Меня занесли в черный список", - говорит он и с улыбкой и добавляет: "в очень черный список".

В ходе интервью он часто возвращается к таким темам, как исламофобия и дискриминация мусульман. С тем и другим он часто сталкивался в молодости, говорит Абу Дуяна. Если живешь в обществе, которое не принимает мусульман, то следует задуматься, почему "некоторые люди срываются и совершают глупые поступки".

При этом Абу Дуяна настаивает на том, что ни он, ни объединение "Истинная религия" не несут ответственность за действия других людей. Он не отрицает того факта, что салафиты уезжали из Германии в Сирию и вступали в ряды ИГ. Он также признает, что многих из них он знал лично.

"У них были благие намерения, они хотели помочь угнетенному сирийскому народу", - говорит он. Но, добавляет спешно, эти люди были обмануты, их использовало "Исламское государство". Созданный ИГ "халифат" он называет "посмешищем", это был "ошибочный путь", считает Абу Дуяна.

На вопрос, следует ли называть ИГ террористической организацией, Абу Дуяна ответил так: "Если терроризм определять как "несправедливое убийство людей и распространение несправедливости, то да, это терроризм".

Как утверждает Абу Дуяна, он сам отговорил ряд молодых людей от поездки в Сирию и присоединения к ИГ. В течение всей беседы он очень тщательно подбирает слова, ни разу не пересекает границу того, что в Германии считается недопустимым: он, признает, что не любит гомосексуалов, но тут же же подчеркивает, что и "христиане их тоже не любят"; его восьмилетняя дочь носит хиджаб…, но делает это добровольно. Шиитов он не считает мусульманами, при этом добавляет, что ни с кем не хочет начинать ссору.

"В религии нет пространства для интерпретации"

На вопрос, насколько мусульмане должны придерживаться норм и правил жизни немецкого общества, его ответ однозначен: "В религии нет места переговорам, особенно по базовым вопросам. Нельзя отступать ни на миллиметр, ни при каких условиях". Мусульманские "братья и сестры", говорит Абу Дуяна, часто обращаются к нему как к знатоку религии за советом - о воспитании детей или в случае семейных проблем. Его считают "доверенным лицом".

Именно такие частные встречи беспокоят немецкие спецслужбы, поскольку их возможности отслеживать такие встречи весьма ограничены. "Теперь у вас есть топовая история, - говорит Абу Дуяна с ухмылкой. - Мусульмане живут в параллельном обществе и следуют собственным законам". Однако он сам лишь дает "советы", не более того.

Когда интервью закончилось, Абу Дуяна, натянув на голову капюшон своей толстовки, скрывается в толпе людей, спешащих домой с работы.

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