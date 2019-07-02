Как живет госпиталь для блокадников в Петербурге, которому Германия выделит миллионы евро

Центр реабилитации Госпиталя для ветеранов войн расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга в трехэтажном здании на улице Елизарова, 32. На скамейках в небольшом сквере на прилегающей к зданию территории сидят пациенты - в основном пожилые люди с тростью или на костылях - и общаются со своими посетителями.

Выделяет этот реабилитационный центр среди других медучреждений города тот факт, что вскоре он получит финансовую помощь из Германии. Ее обещал глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) 27 января нынешнего года в день 75-летия снятия блокады Ленинграда. Тогда немецкие власти объявили о выделении 12 миллионов евро в качестве гуманитарного жеста в адрес еще живых блокадников.

Большинство пациентов - жители блокадного Ленинграда

Начальник петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов

Госпиталь для ветеранов войн выбрали получателем помощи после длившихся несколько месяцев консультаций с участием представителей МИД России и Германии, Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и профильных комитетов Смольного. Такое решение было принято, потому что госпиталь "широко вовлечен в оказание медицинских услуг для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, что отвечает духу инициативы немецкой стороны", пояснили DW в комитете по внешним связям правительства Петербурга. По словам начальника госпиталя Максима Кабанова, в 2018 году из 30 тысяч пациентов 18 тысяч были жителями блокадного Ленинграда.

Эта больница открылась в городе в 1946 году, чтобы обслуживать инвалидов Второй мировой войны, а позднее - переквалифицировалась в целом на ветеранов. Сейчас здесь в первую очередь лечат также узников концлагерей, ветеранов интернациональных войн, родственников их погибших сослуживцев и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В прошлом году к госпиталю присоединили Городскую больницу №46 (Св. Евгении) и Больницу №23. В первой лечат только блокадников, которые не нуждаются в высокотехнологичной медпомощи, а вторая - тот самый реабилитационный центр, который первым получит гуманитарную помощь из Германии.

Первым помощь от ФРГ получит Центр реабилитации

Попасть на экскурсию в реабилитационный центр оказалось для корреспондента DW совсем непросто. Редакция направила четыре запроса в два комитета Смольного и в сам госпиталь, было сделано около сотни организационных звонков. Невозможность встречи в ближайшее время объясняли то некорректными запросами, то занятостью руководства, а также тем, что соглашение с немецкой стороной еще не подписано. Спустя два месяца после первого контакта журналиста все же допустили в больницу. Символично, что произошло это за несколько дней до приезда в Санкт-Петербург в начале июля делегации депутатов бундестага из Германии, которые хотели узнать, как реализуется обещанная Хайко Масом помощь жертвам блокады.

"Здесь перед нами стоит задача поставить пациента на ноги, адаптировать его, в том числе и социально", - рассказывает DW начальник госпиталя Максим Кабанов. По его словам, сюда попадают пациенты после операций на крупных магистральных сосудах, эндопротезирования крупных суставов и с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. Кабанов уточнил, что центр работает не только на госпиталь для ветеранов войн, но и на "ряд стационаров Петербурга, которые переводят сюда пациентов для необходимой реабилитации".

Мужчина занимается на тренажере, который помогает заново научиться ходить

Это отделение госпиталя первым получит помощь от Германии из-за его исключительной важности для оптимизации процесса лечения: "Современная реабилитация помогает уменьшить койко-день в госпитале на Народной улице (там находится его главное здание - Ред.), - уточняет начальник больницы. - Тем самым мы увеличиваем поток пациентов на получение высокотехнологичной медицинской помощи".

Оборудование госпиталя нуждается в замене

"Уже десять лет мы работаем на этой технике", - говорит заведующий кабинетом лечебной физкультуры Тарас Скоромец, показывая корреспонденту кабинет, в котором мужчина лет 45 занимается на "локомате" - тренажере, помогающем заново научиться ходить. - Что-то ломается, что-то уходит на ремонт, поэтому необходимо постоянное обновление".

Пациентка с помощью тренажера восстанавливает функциональность руки

В соседнем кабинете пожилая женщина, сидя в специальном кресле и управляя рычагом, пытается не пропустить гол в компьютерной игре. Так в современных медучреждениях восстанавливают функциональность верхних конечностей. У каждого пациента здесь есть карточка. В нее записана индивидуальная программа двигательной реабилитации: необходимые амплитуда и скорость движения. Так, в одном из помещений центра находятся тренажеры для восстановления различных суставов и групп мышц, на которых одновременно 11 человек могут получать терапию под наблюдением всего одного методиста.

В госпитале рассказывают, что хотя оборудование и соответствует современным стандартам реабилитации, но программное обеспечение за десять лет все же устарело, сейчас его даже обновить невозможно. "Мы оформили заявку на то оборудование, которое нам нужно и которое в любом случае имели бы в виду на будущих госзакупках или при выполнении целевых программ города", - объясняет начальник госпиталя Максим Кабанов.

Петербургские чиновники денег не увидят

На модернизацию реабилитационного центра в нынешнем году будет потрачено 1,7 млн евро из 12 миллионов, которые Германия решила выделить в период до 2024 года. Средства перечислят траншами под конкретные проекты. При этом ни сам госпиталь, ни чиновники из Смольного этих денег не увидят. Средства из Германии поступят на счет немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ). Российское представительство этой немецкой правительственной организации занимается германо-российскими проектами.

GIZ самостоятельно закупит технику, которую в своей заявке указал госпиталь. В ноябре-декабре текущего года стороны заключат договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование. Таким образом, возможности для коррупции сводятся почти к нулю, а контрактному отделу госпиталя не придется заниматься закупочной документацией.

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