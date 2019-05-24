Как живется однополым семьям с детьми в Германии

В 2016 году (это последние данные Федерального статистического ведомства) в Германии было 95000 однополых семей. В них проживало около 14000 детей - чаще всего это родные дети одного из партнеров. На тот момент радужным семьям (Regenbogenfamilien), как их называют немцы, совместно усыновлять некровных детей не разрешалось. Но в 2017 году, когда вступил в силу закон о "браке для всех", они получили такое право наравне с гетеросексуальными парами. По мнению экспертов, в последние годы в Германии наблюдается гейби-бум. Сочетание слов "gay" и "baby" ввели в обиход социологи по аналогии с бэби-бумом.

Усыновление в Германии и для гетеросексуальных пар - длительный и непростой процесс. Но у однополых пар он связан с еще большими бюрократическими трудностями. Без помощи консультантов им часто не обойтись. В Кельне однополым семьям помогает общественная организация Rubicon. В ней есть специальный отдел, финансируемый городской администрацией. А руководит им социальный работник Сара Дионисиус (Sarah Dionisius). Она согласилась рассказать, с какими проблемами в "Рубикон" обращаются радужные семьи и как им помогают.

Три способа усыновления детей

По словам Сары Дионисиус, чаще всего к ним за консультациями обращаются пары, мечтающие о детях. "У радужных семей, которых в Кельне более 4000, существует три возможности усыновления, - рассказывает консультант. - Самая простая - если у одного из партнеров уже есть кровный ребенок". Таких детей больше в семьях лесбиянок. Женщина, состоящая в браке с матерью ребенка, может его усыновить при условии, если отец ребенка не установлен, лишен родительских прав или если ребенок родился в результате искусственного оплодотворения. "Если же у ребенка есть официально признанный отец, то усыновление невозможно до тех пор, пока он добровольно не откажется от своих родительских прав", - подчеркивает Сара Дионисиус.

Сара Дионисиус

Второй способ - усыновление сирот и детей из неблагополучных семей, находящихся в детских домах. К нему прибегает больше гей-пар. Наконец, третий способ - взять под опеку детей, родители которых не могут их воспитывать по состоянию здоровья или другим причинам, скажем, если они проявляют агрессию по отношению к детям.

Оформление опекунства или усыновления длится как минимум год. В нем участвуют не только органы опеки, но и сотрудники ведомства по делам детей и молодежи. Желающих усыновить детей тщательно проверяют на предмет финансовой состоятельности, психического здоровья, способности воспитывать детей. "Пока у однополых пар больше трудностей в усыновлении детей, чем у гетеросексуальных семей. Если у последних, например, рождаются дети в результате искусственного оплодотворения чужой спермой, то отцом ребенка автоматически становится законный муж. А однополым парам все еще приходится преодолевать бюрократические препоны", - подчеркивает консультант из Кельна.

Эксперты о позитивном опыте

Существует мнение, что однополым парам нельзя доверять воспитание детей, дескать, ребенку лучше, когда у него есть мама и папа. Сара Дионисиус, исходя из своего опыта работы с радужными семьями и заключений экспертов, исследовавших эту проблему, категорически с таким мнением не согласна. "Есть многолетние репрезентативные исследования в США, а теперь и в Германии, авторы которых пришли к выводу, что никакого вреда детям в однополых семьях не причиняется", - отмечает социальный работник, которая сама пишет диссертацию на тему воспитания детей в однополых семьях.

Сара Дионисиус приводит пример масштабного исследования, которое провел Государственный институт изучения семьи при Бамбергском университете в сотрудничестве с Институтом ранней педагогики в Мюнхене. В течение трех лет (c 2006 по 2009 годы) ученые проводили опросы среди однополых семей - в интервью участвовали 1059 родителей. Кроме того, были опрошены 123 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Были проведены и интервью с 29 экспертами: юристамив, семейными терапевтами, учителями, воспитателями, работниками ведомств по делам детей и молодежи, которые описали свои наблюдения при работе с детьми из однополых семей.

"Исследователи пришли к выводу, что однополые родители ничем не уступают в своей компетентности гетеросексуальным родителям",- подчеркивает Сара Дионисиус. Как правило, гомосексуальные родители стараются избегать жестких санкций по отношению к детям. Семейный климат в однополых семьях характеризуется как позитивный, он отличается открытостью и возможностью говорить на любые темы. "В однополых семьях чаще всего желанные дети, их родители с большой ответственностью и вполне осознанно шли на то, чтобы они появились на свет, а если это было невозможно, то были усыновлены. Это очень важный фактор, объясняющий благоприятную атмосферу",- резюмирует социальный работник.

Исследователи из Института изучения семьи в Бамберге пришли к выводу, что сами дети и подростки, воспитываемые однополыми родителями, в целом положительно оценивают свою семью и не чувствуют себя ущемленными. Они описывают в основном позитивные реакции со стороны друзей на их семейную ситуацию. Некоторые дети, однако, высказывали опасения по поводу возможных негативных реакций со стороны чужих людей и дискриминации.

Общество должно стать более открытым

В центре внимания кандидатской диссертации Сары Дионисиус лесбийские пары, но она описывает разные формы семей, в которых воспитываются дети. В том числе так называемые лоскутные семьи, когда у детей есть несколько родителей - родные по крови и приемные. Она приводит пример, когда на пороге дома лесбийской семьи вдруг появляется "донор спермы" (так его женщины называли между собой) вместе со своей матерью, чтобы увидеть новорожденного ребенка. Тогда это было неожиданно и странно. А сегодня неофициальный отец принимает активное участие в воспитании своего сына, а у ребенка, кроме троих родителей, столько же бабушек и дедушек. "Лоскутные семьи" (Patchworkfamilien) довольно распространенное явление в среде гомо- и бисексуалов", - подчеркивает Сара Дионис.

Несмотря на закон о "браке для всех", некоторые радужные семьи живут в напряжении, испытывая давление со стороны общества и даже дискриминацию. По словам консультанта из Кельна, к ней и ее коллегам обращалась семья, которой отказали в аренде жилья, узнав, что они однополая пара с ребенком, или детям из однополых семей отказывали в местах в детских садах.

Случается, что детей из однополых семей не приглашают на детские праздники и дни рождения. В первых двух случаях дела были переданы в федеральную Антидискриминационную службу в Берлине, а в остальных - с людьми велись разъяснительные беседы. В "Рубиконе" на постоянной основе работают группы самопомощи для матерей с грудничками, отцов-геев, матерей-одиночек. Сара Дионисиус считает, что немецкое общество пока еще недостаточно открыто по отношению к радужным семьям, поэтому здесь непочатый край для просветительской работы.

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10 необычных мест для бракосочетания в Германии На свадебной гондоле Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В старинном замке Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На дирижабле В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В зоопарке Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На горе Цугшпитце Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На маяке Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На футбольном стадионе В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На гоночной трассе Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На подвесной железной дороге Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро. Автор: Наталия Королева



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