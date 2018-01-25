Как ЕС намерен защищать свое место в космосе

Европарламент утвердил космическую программу ЕС на 2021-2027 годы. За нее на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 17 апреля, проголосовали 560 евродепутатов. 63 парламентария выступили против, 32 - воздержались, передает корреспондент DW. Теперь программу должен принять Совет ЕС.

Евросоюз - второй игрок в космосе

"Это важный документ, демонстрирующий наше намерение сохранить и усилить позиции ЕС как второй космической силы", - заявила перед голосованием еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и промышленности Эльжбета Беньковска.

Немецкий зонд HP3 миссии InSight на Марсе

Европарламент прописал финансирование программы на уровне 16,9 миллиарда евро на семилетний период, вместо 16 миллиардов, предложенных Еврокомиссией. Впрочем, эта цифра еще может измениться в ходе принятия долгосрочного бюджета ЕС. В 2014-2020 годах космический бюджет ЕС составил 12,6 миллиарда евро.

Для сравнения, годовой бюджет одной только НАСА составляет около 20 миллиардов долларов США. Следует отметить, что цифра 16,9 миллиарда евро касается только программы ЕС и не включает бюджет Европейского космического агентства (5,7 миллиарда евро в 2019 году), ведь состав его государств-участниц отличается от такового у ЕС. В целом же Европа действительно занимает второе место по объему средств, инвестируемых в космическую программу.

ЕС недоволен протекционизмом конкурентов

В самом документе, принятом Европарламентом, среди других космических стран упоминаются лишь США, и то один раз в контексте сотрудничества в слежении за объектами, находящимися на орбите.

В пояснительной записке к программе основными конкурентами названы США, Россия и Китай. При этом в ЕС сетуют по поводу протекционизма этих трех государств в отношении своих космических рынков. "Следовательно, международные конкуренты могут предлагать услуги по запуску (в космос. - Ред.) по значительно более конкурентным ценам, нежели европейская промышленность", - говорится в записке и предлагается создать равные для всех правила игры.

Со своей стороны, в ЕС хотят приложить усилия для того, чтоб иметь "автономный доступ" в космос. Под этим понимают возможность самостоятельно как создавать спутники, так и запускать их в космос.

Единая программа Евросоюза

По состоянию на сегодняшний день, в ЕС нет единой космической программы. Вместо этого есть целый набор различных программ. Теперь же их планируют объединить в одну, где будет пять основных компонентов. Три из них уже работают:

Спутник Galileo

- Система спутниковой навигации Galileo, являющаяся, в отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, в первую очередь гражданской системой. Galileo должна быть существенно точнее, чем GPS, но пока что она не полностью введена в строй.

- EGNOS - система, улучшающая сигнал систем навигации. В частности она помогает в контроле воздушного движения.

- Система наблюдения за Землей Copernicus, позволяющая получать точные данные о нашей планете, например изображения ее поверхности.

К ним добавят два новых элемента:

Космический мусор

- SSA - система слежения за объектами на орбите Земли и за комической погодой. Как известно, в космосе вокруг Земли сейчас находится огромное количество разных объектов, включая и мусор, что создает опасность для спутников.

- Служба защищенной космической коммуникации для правительственных служб GOVSATCOM.

Для управления всеми этими системами создадут отдельную структуру - Агентство ЕС по космической программе. В Еврокомиссии обещают, что дублирования роли Европейского космического агентства не будет.

На кого может положиться ЕС?

Дебаты по поводу программы провели в Европарламенте ранее, в декабре 2018 года. Тогда евродепутат от фракции Европейской народной партии Вернер Кун (Werner Kuhn) отмечал, что ЕС больше не может полагаться на "друзей по ту сторону Атлантики", как это было раньше. "Я думаю, сотрудничество с Россией и Китаем может быть надежным, но в цифровую эпоху Европе нужна собственная космическая программа", - уверен политик из Германии.

Его коллега из фракции социал-демократов Джон Ховарт предостерег от того, чтоб сосредоточиваться на "исключительности" космической отрасли ЕС. "Проблема в том, что нет такой вещи, как исключительно европейский спутник - космос глобален, и любой другой подход к нему может оказаться дорогой ошибкой", - заявил евродепутат из Великобритании, находящейся в процессе выхода из ЕС.

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