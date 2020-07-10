Как долететь из России в Германию и обратно во времена пандемии

В четверг, 9 июля, Роспотребнадзор предложил возобновить полеты из России в 13 стран, в том числе в Германию. Однако пока речь идет лишь об обсуждении этого вопроса между ведомствами и о возможных датах возобновления полетов не сообщается. Со своей стороны, власти ФРГ предостерегают от поездок в РФ как минимум до конца августа из-за сохраняющегося высокого уровня распространения коронавируса.

Официально Россия остановила регулярное авиасообщение с другими государствами 27 марта. Однако фактически полеты между ФРГ и РФ не прекращались, и сейчас между двумя странами каждую неделю осуществляются по несколько пассажирских рейсов. Кроме того, многие россияне и немцы успешно пользуются возможностью попасть в обе страны через Беларусь. Правда, пересекать немецкую и российскую границы можно лишь определенным категориям граждан.

Белорусский маршрут

23-летний Федор Пилипенко уже несколько лет учится в Берлине и каждое лето после окончания семестра ездит домой к родителям в Москву. Студент опасался, что в этом году не сможет повидать родителей из-за пандемии коронавируса и отсутствия авиасообщения, однако позднее узнал о возможности вернуться домой через Минск. И решил рискнуть. Полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" в Германию не прекращались.

Федор Пилипенко

Билет на самолет из Берлина Минск 6 июля обошелся Федору в 170 евро, на автобус Минск-Москва - еще в 22 евро, весь маршрут занял около 18 часов. "Ночью на границе к нам зашел пограничник. Он просто посмотрел на обложки паспортов, увидел, что они все российские. И потом зашел представитель Роспотребнадзора, сказал всем заполнить какие-то бюллетени, там мы написали, где остановимся в России", - рассказал Федор в интервью DW.

Официально все пребывающие из-за границы пассажиры должны проходить в России 14-дневный карантин. В этой связи Федор отметил, что строго данное правило сейчас не контролируется: "Я так понял, никто за этим особо следить не будет, никто не проверял, дома я или нет".

Возвращение в Германию

Еще один студент, 20-летний Роман Яблонский, напротив, вернулся 9 июля из России в Германию. Он учится 2 года в Техническим университете Мюнхена (TU München) на инженера, и перед началом пандемии успел прилететь на каникулы в Москву.

Роман Яблонский

"Вопрос о том, как вернуться, встал в середине июня. Было понятно, что рейсов нет. Я написал в немецкое посольство. Мне сообщили, что вывозные рейсы "Аэрофлота" есть два раза в неделю, также пару раз в месяц в Германию летает Lufthansa. В посольстве сказали, что билеты поступают в продажу за 6-8 дней до вылета", - сообщил Роман в интервью DW.

Студент добавил, что в самом процессе бронирования на вывозной рейс нет ничего экстраординарного, вот только цены значительно выше, чем обычно: "Билет в одну сторону с багажом стоил 19 тысяч рублей. И это безумно неприятно, что государственная компания делает на нас деньги в такой ситуации. При этом самолет Boeing 777 был заполнен процентов на 70" (Boeing 777-300 ER, используемый "Аэрофлотом", вмещает 402 человека. - Ред.).

Куда еще можно улететь из России "Аэрофлотом"?

На ближайшие дни у "Аэрофлота" есть только один рейс в Германию

На ближайшие дни у "Аэрофлота" есть только один рейс в Германию - на 11 июля, на момент написания статьи билет стоил около 51 000 рублей. При этом всего у авиакомпании запланированы около 10 зарубежных рейсов, например, в Тель-Авив за 20 000 рублей, в Рим за 53 000, в Барселону за 52 000 и в Нью-Йорк за 43 000. Рейсы в Лондон и Прагу стоили около 17 000 рублей.

Цены на билеты постоянно меняются, ниже всего они на старте продаж - об этом DW рассказали другие пассажиры, улетевшие вывозными рейсами. Интересно, что в Москву на эти же самолеты билеты купить нельзя.

Тест на коронавирус в аэропорту Франкфурта

Прибывающие в Германию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, к которым сейчас относится и Россия, также должны соблюдать 14-дневный карантин. Помимо этого, они обязаны сообщить о своем прибытии в местные ведомства, отвечающие за здравоохранение. Роман Яблонский заполнил соответствующий формуляр на сайте такого мюнхенского ведомства.

Тот, кто не хочет 14 дней быть в карантине, прямо в аэропорту можно сдать тест на коронавирус. Обычный тест стоит 59 евро, результаты будут готовы через 6 часов. За экспресс-тест придется заплатить 139 евро, в этом случае результаты придут уже через 3 часа, их можно посмотреть на сайте тестового центра в личном аккаунте.

Кому разрешено пересекать границы?

В данный момент пересекать границу России можно лишь гражданам РФ, стран СНГ, лицам, имеющих право на постоянное проживание в России, а также ряду лиц как исключение - например, обладателям диппаспортов, сотрудникам международных организаций и так далее.

Границы Германии беспрепятственно могут пересекать граждане государств-членов Евросоюза и участников Шенгенского соглашения, а также еще 15 стран с низким уровнем распространения коронавируса. Также разрешено въезжать обладателям вида на жительство в ФРГ, национальных визе а также лицам, оказавшимся в экстренных ситуациях, например, тем, кому необходимо лечение.

Студентам вновь разрешено впервые въезжать в Германию

В конце апреля DW рассказала о российском студенте Михаиле Новоселове, который был вынужден несколько дней жить в аэропорту Франкфурта. Он въезжал по национальной визе для начала учебы по обмену, полиция ФРГ сочла, что у него отсутствуют "неотложные причины для въезда". Сейчас, по официальной информации МИДа Германии, въехать в страну разрешено тем иностранным студентам, которые не могут продолжить свое обучение, находясь за пределами Германии.

Виктория Кузнецова

Именно такая причина была у студентки магистратуры Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen) Виктории Кузнецовой. По правилам для окончательного зачисления в вуз нужно присутствовать лично, прилететь из России было невозможно, поэтому университет пошел навстречу и стал использовать в данном случае онлайн-режим.

Все это время у Виктории был куратор, который помогал ей и другим иностранцам начать учебу и найти способ добраться до Германии. Преподаватели загружали лекции на специальный портал и, чисто теоретически, можно было бы учиться на удаленке и далее, но в этом семестре девушке предстоит сдать экзамен прямо в университете.

Две недели в режиме самоизоляции

Кузнецов решила не рисковать и заранее обратилась в полицию Франкфурта с вопросом, может ли она сейчас въехать в Германию. Ей дали положительный ответ. Самым главным документом оказалась справка о зачислении в университет Ахена, плюс письмо от куратора. Даты полетов Виктория нашла в WhatsApp-группе "Возвращение", организованной живущими в ФРГ россиянами.

В субботу, 4 июля, студентка приземлилась во Франкфурте. Ее самолет был полный. "По ощущениям, студентов было не так много, летели семьи, много маленьких детей и пожилых людей. Были люди, которые живут в Германии, но надолго застряли в России из-за пандемии", - поделилась Виктория в интервью DW.

Сейчас ей предстоит провести две недели в режиме самоизоляции. Один из минусов - девушка не может заселиться в общежитие. Пока она нашла временное жилье через друзей. По словам Виктории Кузнецовой, соблюдение самоизоляции - на совести каждого, ведь никто не контролирует, сидит она дома или нет. Альтернатива двухнедельному карантину - сразу сдать платный тест на коронавирус, который предлагают страховые компании.

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