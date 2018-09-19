Как долго еще уголь из России будет нужен Германии и Китаю?

Есть ли будущее у угля? В России уверены, что есть. Поэтому в Москве только что поставили задачу к 2025 году удвоить угольный экспорт в страны Азии. Для этого вложат огромные средства в расширение железнодорожной инфраструктуры БАМа-Транссиба, увеличат мощности морских портов на Дальнем Востоке и даже собирались строить мост на Сахалин.

Что ждет российских шахтеров в обозримом будущем

В мире, наоборот, все чаще говорят, что у угля будущего нет. Американский штат Калифорния к 2045 году полностью перейдет в электроэнергетике на возобновляемые источники, богатая шахтерскими традициями Великобритания к 2025 году закроет все работающие на угле электростанции, в ФРГ специальная комиссия изучает вопрос о полном прекращении использования этого крайне неэкологичного энергоносителя к 2030 году. А ведь в данный момент Германия - крупнейший покупатель российского угля в Европе.

В России уголь традиционно добывают подземным способом, во многих других странах - открытым

Так что же ждет в ближайшие полтора-два десятилетия шахтеров и жителей Кузбасса и других угольных регионов России? Бум, стабильность, упадок? Международная группа ученых, в том числе эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, в опубликованном в начале сентября совместном исследовании проанализировала перспективы угля в шести странах. Точнее говоря: перспективы отказа от угля. Рассматривались Германия, Польша, Южная Африка, Австралия, Индия и Китай. Все они представляют большой интерес для российских угольщиков как крупные потребители или конкуренты.

Основные выводы исследования в чем-то совпадают, но в целом существенно расходятся с точкой зрения российского руководства. А она такова: "Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 27 августа в Кемерово на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, напомнив, что Россия уверенно занимает третье место среди крупнейших в мире экспортеров угля.

Гигантское железнодорожное строительство ради экспорта угля

На том же совещании министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что в этом году "экспорт угля из России, по нашим оценкам, ожидается выше 200 миллионов тонн: порядка 100 миллионов тонн в западном направлении и около 100 миллионов тонн в восточном направлении".

Что же касается обозримого будущего отрасли, то "в западном направлении наши перспективы представляются пока что крайне ограниченными из‑за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, а также в связи с прогнозируемой конкуренцией со стороны поставщиков из Колумбии и США".

Монголия поставляет уголь в Китай автотранспортом

В то же время большие перспективы открываются на востоке. "Согласно оценкам экспертов, устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона" (АТР), продолжится до 2025–2030 годов, а потому, подчеркнул глава Минэнерго, есть "возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году" в восточном направлении.

Собственно, вопрос уже решен. На том же совещании Александр Новак рассказал, что российская государственная железнодорожная компания РЖД вложит в Сибири и на Дальнем Востоке 700 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры с тем, чтобы увеличить провозную способность в восточном направлении "дополнительно до 210 миллионов тонн, в том числе по поставкам угля - до 195 миллионов тонн к 2025 году".

Короче говоря, в Москве считают, что в Европе роста спроса на уголь ждать не стоит, зато он будет в Азии, а потому гигантские средства направляются на одно только железнодорожное строительство в расчете на то, что старые и новые мощности вместе взятые на 93 процента будут использоваться для перевозки угля в дальневосточные порты и оттуда в страны АТР.

После 2020 года Китай будет сокращать потребление угля

Крупнейший импортер угля в этом регионе, да и во всем мире - Китай. Это одна из тех стран, которые анализируются в совместном исследовании австралийских, индийских, китайских, немецких, польских и южноафриканских ученых. От КНР в проекте участвовали специалисты пекинского Университета Цинхуа, считающегося ведущим техническим и естественнонаучным вузом страны.

Задача исследования состояла в том, чтобы выяснить, в какой мере рассматриваемые страны в ходе выполнения Парижского соглашения по климату продвинулись по пути сокращения или даже свертывания потребления угля с целью снизить выбросы в атмосферу углекислого газа (СО2).

Профессор Франциска Хольц

Так, Индия, очень крупный потребитель угля в Азии, на этот путь фактически еще не вступила, рассказала в интервью DW один из соавторов исследования, профессор берлинского института DIW Франциска Хольц (Franziska Holz). Наоборот, отметила она, правительство этой страны поставило задачу увеличить добычу, но индийская государственная угольная компания работает очень неэффективно, а потому Индии и дальше придется много угля импортировать.

"А вот в Китае из-за очень острой проблемы загрязнения воздуха экологическое сознание уже более развито", - подчеркнула профессор Хольц. По ее словам, эксперты пока не могут сказать, прошел ли Китай пик потребления угля еще в 2015 году или же имел место двойной пик в 2015-м и 2017-м годах, однако самое позднее после 2020-2022 годов использование этого энергоносителя в КНР начнет сокращаться.

Российский уголь может оказаться слишком дорогим

В этом сомнений нет, вопрос лишь в том, как быстро пойдет этот процесс, указала собеседница DW. Скорее всего, не очень быстро, но есть, к примеру, сценарий, согласно которому к 2050 году потребление угля в Китае сократиться наполовину.

В любом случае Китай еще несколько десятилетий будет импортировать уголь, в том числе потому, что развитым прибрежным регионам на востоке страны выгоднее завозить его по морю, чем доставлять за тысячи километров из китайской глубинки.

В Индонезии на острове Калимантан уголь добывают в непосредственной близости от побережья

"Но я вовсе не уверена, что самый экономичный вариант для китайских импортеров - это закупки именно российского угля. Ведь его сначала придется везти по железной дороге, потом по морю, в результате он окажется дороже, чем, скажем, весьма дешевый из-за низкой себестоимости индонезийский уголь", - пояснила Франциска Хольц.

Причем более высокие качественные характеристики российского угля (на них Александр Новак особо упирал на совещании в Кемерово) далеко не всегда будут плюсом, добавила эксперт. Дело в том, что многие угольные электростанции на востоке Китая уже приспособлены к использованию менее качественного угля из Индонезии. "Так что российским экспортерам будет нелегко увеличить в Китае свою долю рынка", - считает профессор Хольц.

Владимир Путин засомневался в перспективах угольной отрасли

Правда, в Азии имеются и другие крупные импортеры угля - Япония и Южная Корея, которые, по словам эксперта DIW, пока чрезвычайно сильно сфокусированы на ископаемых энергоносителях. Однако эти страны в исследовании не рассматривались, а потому собеседница DW не стала на них останавливаться. Впрочем, за рынки этих стран России придется конкурировать со многими поставщиками - с той же Индонезией, или, к примеру, с США, Австралией, Колумбией.

Что же касается традиционного для российских угольщиков европейского экспортного направления, где железнодорожная и портовая инфраструктуры давно имеются, то в ЕС при принятии соответствующих политических решений уже в ближайшее десятилетие может произойти резкое сокращение потребления угля и, соответственно, его импорта.

Так, в Германии, которая к концу 2018 года окончательно прекратит собственную добычу каменного угля, "имеется реальная возможность без ущерба для энергетической безопасности страны относительно быстро, приблизительно к 2030 году, закрыть все угольные электростанции", заверила профессор Франциска Хольц, сославшись на расчеты и сценарии своего института. Они показывают: возобновляемые источники и, частично, газовые электростанции способны в сжатые сроки полностью заменить и атомные электростанции, и угольную генерацию электроэнергии.

Это - неплохая перспектива для "Газпрома", но очень тревожная для российских угольщиков. Ведь получается, что впредь их экспорт в Германию и на другие рынки Европы, да и в Китай тоже, будет зависеть главным образом от того, насколько решительно власти этих стран захотят бороться против глобального потепления и за чистый воздух. И от успехов возобновляемой энергетики.

Кстати, через полмесяца после совещания в Кемерово сомнения в перспективах угля пришли, похоже, и Владимиру Путину. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке стало ясно, что строить мост в Сахалин, чтобы из портов этого острова экспортировать уголь, не будут, а сам президент, затронув тему инвестиций в инфраструктуру и грузопотоков на востоке России, заговорил 12 сентября (цитаты по "Интерфаксу") о том, что "это не может быть только один уголь". А если угольная отрасль, задался вопросом глава государства, "немного просядет в мире?".

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