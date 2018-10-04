Как Германия ответит на хакерскую атаку из России?

Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
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