Как Германия ответит на хакерскую атаку из России?

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Личные данные немецких политиков оказались в Сети

Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.