 Как в Украине отреагировали на стенограмму беседы Зеленского и Трампа | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.09.2019

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Украина

Как в Украине отреагировали на стенограмму беседы Зеленского и Трампа

Обнародование стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвало резонанс и в Украине. DW пообщалась с украинскими политиками и экспертами.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

В то время, как в рядах партии Зеленского "Слуга народа" отмалчиваются, оппозиционные украинские депутаты критически оценивают содержание стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко охарактеризовал сложившуюся ситуацию словами "очень плохо". По его мнению, Зеленский откровенно вмешался в президентскую гонку в США именно на стороне действующего президента.

Как известно, в разговоре Трамп призвал Зеленского расследовать дело, касающееся экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Демократ Байден считается возможным главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента США. Зеленский, согласно тексту стенограммы, пообещал расследовать это дело и попросил американского президента предоставить дополнительные сведения, которые могли бы помочь следствию.

"Зеленскому не позавидуешь"

"Здесь Зеленскому не позавидуешь, потому что он попал в самый центр политического цунами в США. Только сильный лидер мог бы попробовать сломать эту ситуацию своим поведением, которое бы продемонстрировало, что он требует уважения к своей стране", - сказал Гончаренко и обратил внимание на то, что Зеленский взамен назвал Трампа "великим учителем". Гончаренко считает, что этот скандал позволил еще более явно увидеть настоящее место Украины в мире, когда она вынуждена выпрашивать помощь Запада в условиях российской агрессии и слабости своей экономики.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

В то же время депутат из фракции партии "Батькивщина" Михаил Волынец не считает, что скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом повлияет на популярность украинского президента. "Еще с начала избирательной кампании у людей сформировались большие ожидания перемен. А основные политические игроки в Украине понимают, что и президент Зеленский, и вся новая власть - это еще политически незрелые люди, и делают на это поправку", - сказал Волынец.

"Внешнеполитическая катастрофа" и ущерб имиджу Зеленского

Некоторые украинские политологи оценили содержание стенограммы разговора Трампа и Зеленского значительно критичнее. Обнародование расшифровки разговора американского и украинского президентов выглядит как внешнеполитическая катастрофа как для Зеленского, так и для Украины, считает, в частности, научный директор киевского центра политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Он отметил, что из текста получается, что украинский президент абсолютно добровольно и сознательно включился в игру против Байдена, и тем самым поставил под угрозу принцип, которого придерживался его предшественник Петр Порошенко, стремясь получить поддержку для Украины от обеих партий США. "Если на президентских выборах победит Джо Байден - возможны серьезные вызовы персонально для Зеленского и его окружения", - не исключил Леонов в интервью DW.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Критику Меркель, Макрона и ЕС, которая содержится в стенограмме разговора Трампа и Зеленского, эксперт считает несправедливой, поскольку, как отметил Леонов, именно Меркель все эти годы была "драйвером санкций" против России. "Очевидно Зеленский разрушил доверие со стороны европейских лидеров. Чем это грозит Украине - нечего и говорить ... Хотелось бы надеяться, что наши партнеры с пониманием отнесутся к этому инциденту, но стоит отметить, что лимит ошибок на международной арене Зеленский исчерпал", - убежден Леонов.

Пострадал и имидж Зеленского как реформатора. Слова украинского президента в стенограмме о "стопроцентно своем генпрокуроре" Леонов считает "критически подрывающими" доверие к украинским реформам. Как отметил эксперт, теперь любой, кто попадет под прокурорское преследование может ссылаться на эти слова и заявлять об оказании политического давления.

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"Раньше было сделано немало шагов и законодательных изменений, чтобы обеспечить независимость генпрокурора, а теперь мы видим изменения в законах, возвращающие прокуратуру во времена президентства Януковича. Это будет восприниматься в мире, как откат в реформировании прокуратуры", - сказал эксперт.

Что изменится для Зеленского и Трампа 

Однако украинский политолог и социолог Виктор Небоженко советует не драматизировать ситуацию. В беседе с DW он отметил, что не ожидает никаких серьезных последствий этого дипломатического скандала. "Ничего не изменится ни в хорошую, ни в плохую сторону. Ни для Трампа, ни для Зеленского", - считает Небоженко. По его мнению, несмотря на резкие высказывания обоих президентов о Меркель и Макроне, не следует ожидать и ухудшения отношений Украины с Германией и Францией.

Но бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на свой странице в социальной сети Facebook: "Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США". Правда он сразу признал, что это "не очень веселая перспектива". "Но теперь все знают, на что мы способны", - подытожил Климкин.

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