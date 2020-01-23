Как в Украине относятся к воевавшим в Донбассе: опрос МОМ

50 процентов украинцев, которые воевали в Донбассе, по возвращении домой сталкиваются с дискриминацией в обществе. Каждый третий из имевших до войны работу, вопреки закону потерял свое рабочее место, а доходы их семей меньше, чем в среднем по Украине. Таковы выводы обнародованного 23 января в Киеве исследования Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании Евросоюза "Жизнь после конфликта: опрос о социально-демографических и социально-экономических характеристиках ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей". Выводы исследования основаны на опросе 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенном с июля по октябрь прошлого года.

Равнодушие общества и нарушение прав

Одной из главных своих проблем по возвращении домой воевавшие в Донбассе украинцы считают недоброжелательное отношение к себе. 49 процентов опрошенных сталкивались хотя бы с одним случаем предвзятого или несправедливого отношения, треть опрошенных столкнулась с этим в транспорте, 14 процентов - при получении медицинских услуг, 11 процентов - при регистрации на получение льгот, а еще 10 процентов - при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты. Причинами этого 78 процентов бывших участников военных действий в Донбассе считают непонимание населением Украины того факта, что в стране продолжается вооруженный конфликт.

Как следствие, украинцы, воевавшие в Донбассе, остро чувствуют несправедливость своего положения. 74 процента из них отметили, что война изменила их навсегда. Примерно столько же считают, что понять их потребности могут только такие же, как они - участники боевых действий. 66 процентов опрошенных ощущают нарушение своих прав в гражданской жизни, а каждый третий чувствует себя оторванным от основной части общества.

Еще одной проблемой опрошенные назвали сложности при получении необходимых документов. Только 6 процентов имеют удостоверение личности с инвалидностью, тогда как ранения или болезни в результате участия в боевых действиях получила четверть опрошенных. Большинство из них не смогли подтвердить инвалидность из-за бюрократических препятствий.

Трудности с работой и бизнесом

"Занятость является ключевым фактором реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь", - считает менеджер программы Международной организации по миграции Тереза ​​Розенфельд. Она сообщила, что только 67 процентов опрошенных после возвращения с войны нашли хорошо оплачиваемую работу. Причинами этого, по данным исследования, стало отсутствие рабочих мест с необходимой квалификацией, а также дискриминация и требование дополнительных документов о состоянии здоровья при оформлении на работу.

Лишь 11 процентов бывших участников боевых действий в Донбассе, сейчас заинтересованных начать собственный бизнес, смогли зарегистрироваться, как частные предприниматели. Тогда как иметь собственное дело хотят 35 процентов украинцев, ранее воевавших в Донбассе, говорится в исследовании. Но даже зарегистрированные предприниматели не получают достаточную поддержку государства, страдают от бюрократии и недостатка знаний местного рынка. "Нужна государственная помощь, по крайней мере, на начальной стадии - тогда я смогу заработать деньги и вернуть кредит", - цитирует одного из опрошенных Розенфельд.

"Ветеранам трудно вернуться к работе в коллективах, они больше хотели бы заниматься предпринимательством", - признала пришедшая на презентацию исследования министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда. По ее словам, министерство уже работает "в направлении бизнес-инкубаторов и бизнес-образования". "В марте совместно с международными партнерами мы будем проводить бизнес-форум с участием министерств по делам ветеранов других стран. В частности, в Хорватии, где есть прекрасные примеры поддержки государством ветеранского бизнеса и сотрудничества с инвесторами, в плане инвестиций в ветеранский бизнес", - заверила Коляда.

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