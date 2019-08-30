Как в Украине ждали и не дождались обмена пленными

Обмена пленных украинских моряков и возвращения из России политзаключенных в пятницу, 30 августа, ожидали в Украине с минуты на минуту. Как выяснилось, украинцы стали жертвой дезинформации.
Украинцы еще не переварили сообщения о ночной продуктивной работе новой Верховной Рады, когда депутаты переизбрали правительство, назначили нового генпрокурора и отменили депутатскую неприкосновенность, как рано утром в пятницу, 30 августа, их ждала другая не менее потрясающая новость. Новый генпрокурор Роман Рябошапка опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что Украина и Россия начали обмен пленными.
Свой пост он сопроводил перепостом сообщения Анны Исламовой, помощницы депутата Верховной Рады предыдущего созыва от "Блока Петра Порошенко" Артура Палатного. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорилось в этом посте. Подобные сообщения появились и в российских СМИ.
Официальные опровержения
В считанные секунды эта новость со ссылкой на официальное лицо - назначенного ночью генпрокурора - облетела все украинские и международные СМИ и начала обрастать всевозможными подробностями.
Сообщалось, например, что военный самолет прилетит в Киев в 5 утра, но не указывалось, куда именно. Сотни журналистов на всякий случай "оккупировали" оба столичных аэропорта Борисполь и Жуляны. Позднее туда стали приходить и рядовые киевляне с цветами, чтобы поздравить освобожденных пленников Кремля. Но ни утром, ни в течение дня, ни пленные моряки, ни Олег Сенцов, ни Владимир Балух, ни другие заключенные там так и не появились.
"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!", - написала позже на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, а в комментарии для DW добавила, что 30 августа завершения обмена не будет.
В свою очередь администрация президента также распространила официальную информацию, в которой говорилось, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а распространенная информация не соответствует действительности.
"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - указывала администрация президента.
После этого со страниц Романа Рябошапки и Анны Исламовой в Facebook исчезли их посты на тему обмена. Но украинский генпрокурор так и не объяснил, почему сам опубликовал непроверенную информацию.
Родственники и адвокаты от комментариев отказались
Тем временем родственники пленных украинских моряков и политзаключенных, которых уже более пяти лет удерживают в российских тюрьмах, начали съезжаться в Киев.
Наученные прежним горьким опытом, когда объявлялся, а потом срывался большой обмен, они наотрез отказывались с кем-либо говорить на эту тему. "Родственники не комментируют, не дают интервью. Мы все об этом договорились", - сообщил DW брат заключенного в России украинца Евгения Панова Игорь Котелянец. Адвокаты заключенных украинских моряков также отказались что-либо комментировать.
"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключенных официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных. Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию ", - написал координатор группы российских адвокатов Николай Полозов в закрытой Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков".
Состоится ли обмен 3 сентября?
В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан России, содержащихся в Украине и готовящихся к обмену, заявил, что все граждане Российской Федерации и украинские граждане, которых планируют обменять, 30 августа находились в местах предварительного заключения или местах отбывания наказаний.
"Из России в Украину никакой самолет не вылетал. Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать ", - сказал Рыбин в своем видеообращении в соцсетях. Он посоветовал не верить фейкам, проверять информацию, спрашивая у людей, которые имеют непосредственное отношение к обмену. При этом он пошутил над фейковой информационной волной, которая пронеслась по Украине. "А то самолет с нашими моряками, как в Бермудском треугольнике - взлетел и никак не может приземлиться в Украине", - смеясь, добавил Валентин Рыбин. В интервью российскому ТАСС он сообщил, что обмен, вероятно, состоится во вторник, 3 сентября.
Дождаться сентября советует и руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская. Она также уточнила, что каких-либо преград этому процессу не существует, "все идет планово".
Неприемлемые требования Кремля
Некоторые объясняют промедление с обменом неприемлемыми требованиями России. По информации депутата Верховной Рады 8 созыва Мустафы Найема, обмен не состоялся из-за требования Москвы выдать Владимира Цемаха - одного из ключевых свидетелей в деле о сбитом малайзийском "Боинге" MH17.
"Владимир Цемах - бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР ". Его недавно вывезли из оккупированной территории украинские спецслужбы. Цемаху инкриминируют первую часть статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации)", - написал Найем в своем Telegram-канале.
Как известно, 29 июня Цемах был взят под стражу на 60 суток без права освобождения под залог. По словам Найема, Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого "министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян могут дать показания в международном судебном процессе по делу MH17 в качестве свидетелей. Официальные власти Украины и украинские спецслужбы не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
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