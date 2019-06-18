Как в сказке: современная семья живет в замке

"Вы когда-нибудь мечтали жить в замке?" - интересуюсь я у Биргит Кульмер (Birgit Kulmer). Мы стоим с ней в тени старых сосен. "Мы с сестрой выросли в небольшом городе, и часто бывали в расположенном здесь старом замке. Ничего более красивого мы себе и представить не могли", - говорит Биргит. Сегодня она сама - хозяйка замка, который, по ее мнению, чем-то похож на любимый дворец. Два года назад они с мужем Сандро Паротто (Sandro Parotta) купили замок Леде (Burg Lede) в Филихе, в окрестностях Бонна. О том, что замок выставлен на продажу, они узнали из газеты, объявление нашли на сайте по продаже недвижимости. После длительных переговоров сделка о купле-продаже была оформлена, и у замка появились новые владельцы.

70 деревьев, которые нужно спилить

"Боже, боже, какой груз ответственности!", "Такое под силу только молодым", - раздаются голоса туристов, которые пришли на день открытых дверей в замок в середине июня. Биргит показывает свои владения. На месте некогда изящного парка, разбитого в лучших традициях английского ландшафтного дизайна, сегодня густой лес, сад, просторные лужайки.

Редкий кадр: Биргит и Сандро присели только для фотографии. Они все время чем-то заняты

То, что работы здесь хватит на несколько десятилетий, видно невооруженным глазом. "Мой муж попробовал восстановить дорожку из гальки, которая со временем ушла глубоко в землю. Сандро вручную отбирал камешки и промывал их в специальной установке. Обработав участок размером с обеденный стол, он понял, что у нас уйдет целая жизнь, если мы продолжим в таком духе", - рассказывает Биргит.

Работы здесь у молодых супругов - непочатый край. Если владельцам обычных садовых участков в Германии приходится спилить не больше одного-двух старых деревьев за несколько лет, то Биргит и Сандро предстоит вырубить 70! И сделать это нужно как можно скорее. "При сильном ветре - много ущерба, деревья падают, и это просто опасно", - объясняет Биргит. Вместе с мужем и обществом друзей и покровителей замка она поставила задачу воссоздать, насколько это возможно, прежний вид сада - такой, каким его задумал в свое время ландшафтный архитектор, барон Вальтер фон Энгельхардт (Baron Walter von Engelhardt).

В саду замка

Когда-то из салона открывался вид на озеро, по которому можно было покататься на лодках. Дорожки стройными линиями вели от замка к озеру, которого давно нет и о существовании которого сейчас можно только догадываться. "Думаю, что воду нам все-таки придется просто представить себя, включив воображение. Вряд ли мы сможем воссоздать озеро и каналы", - признается владелица замка.

Замок, в котором нет принцесс и рыцарей

Ее муж выходит нам навстречу, держа бокал вина в руке. Это редкий случай, говорит Биргит: "Меня восхищает вид людей, которые отдыхают в нашем саду, любуюся природой, пьют спокойно вино... Сами мы действительно почти не отдыхаем, все свободное от основной работы время заняты благоустройством замка". Биргит и Сандро - искусствоведы. Оба работают: Биргит - в музее, у Сандро - художественная галерея. По счастливой случайности он владеет столярным мастерством, поэтому часть работ в замке Сандро в состоянии выполнять сам.

"Как вы убираете такой дом?", - с ужасом поглядывая на замок, спрашиваю я. "К нам приходят помогать по дому на три-четыре часа в неделю, но в саду мы работаем только семьей", - отвечает Биргит. Она живет в замке вместе с семьей сестры, у которой тоже двое детей. Родители Биргит часто приезжают помогать по хозяйству: "Печку мы топим дровами, дрова собираем у себя в саду". За последние два года замок уже однажды пострадал от наводнения.

"Внутри замок не такой суровый, как снаружи", - говорит Биргит

На месте, где раньше было озеро, почва вязкая. Когда дети из класса младшей дочери пришли в гости на рождественские чтения, они решили скрасить паузу в саду. "Дочь только и успела крикнуть вдогонку, чтобы они не ходили туда, где раньше была вода, - вспоминает Биргит. - А мальчишки увязли в сырой земле, перепачкались, пришлось им переодеваться". Дети Сандро и Биргит уже не раз вытаскивали друг друга из этой вязи. Они, как и дружелюбный пес - еще один обитатель замка, постоянно находят новые тропы и совершают открытия.

Замок, сокровища…"Ой, нет, мои дети далеки от принцесс и рыцарей", - смеется Биргит. Даже свой день рождения они хотят праздновать за пределами замка, в современном развлекательном центре. Одна из детских комнат полностью обставлена мебелью из IKEA. Так захотела дочь. "А сложно ли было обставить весь замок?", - интересуюсь я напоследок. "Мы с мужем всегда собирали антиквариат, - отвечает хозяйка, - и возвращались из отпуска на большой машине с мебелью с блошиных рынков. Все это нам теперь пригодилось".

Кстати, первое упоминание о замке Леде датировано XIV веком. Биргит и Сандро считают себя нетипичными владельцами. Они, как и задумывал барон фон Энгельхардт, хотят сделать сад доступным для всех. Для этого придется еще много потрудиться.

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