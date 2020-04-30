Как в России из-за коронавируса передают детей из детдомов в семьи

Власти России из-за пандемии коронавируса рекомендуют на время отдать детей из детских домов в семьи. И их начали забирать. Пока далеко не всех и не везде, но это может изменить саму систему.
"Когда я его увидела, то сразу поняла - мне подходит это ребенок. По улыбке, по глазам видно, что парень хороший", - рассказывает Мария Родюшкина и сама улыбается. Этой зимой она стала наставником для 13-летнего Ильи, который живет в детском доме в подмосковном городе Железнодорожный. Мама Ильи сидит в тюрьме, а дедушка взять его к себе не решается.
Мария навещала Илью, созванивалась с ним, он приходил в ее семью в гости и проводил выходные. Всего у Марии и ее мужа трое своих детей и еще один приемный. И Илья тоже вот уже месяц живет с ними. Днем делает уроки, вечером смотрит вместе со всеми кино или играет в русское лото - "еще дореволюционное, у которого бочонки такие старинные".
Илья говорит, что хочет отметить в семье свой день рождения - это в июне. И шутит, что хорошо бы остаться и до 2024 года - тогда ему исполнится 18 лет. Но мальчик знает, что пока семья взяла его на время. "Я за Ильей приехала в тот же день, как только сказали, что можно забрать его домой", - делится Мария. Разрешили из-за коронавируса.
Детей в России начали передавать из детдомов в семьи
Три министерства - здравоохранения, просвещения и труда, а также Роспотребнадзор в начале апреля из-за распространения коронавируса выступили с письмом: они рекомендовали на время передать детей из детских домов родственникам или тем, с кем у них сложились "устойчивые личные отношения".
И детей действительно стали забирать в семьи. Так, в Московской области из 411 детей, которые живут в детдомах, в семьи сейчас взяли 268, сообщил DW руководитель портала "Усыновите.ру" Армен Попов. Детей передают родственникам, волонтерам, самим воспитателям детских домов. По словам Попова, в Москве работа тоже очень активно ведется, "это идет и по России".
По России пока есть только два заметных примера. В Белгородской области полностью закрывают три детских социально-реабилитационных центра: всех 95 детей, которые там жили, к себе домой взяли работники этих учреждений. А еще до заявления министерств опустел детский дом №8 в карельском городе Олонец. Все 44 воспитанника сейчас в семьях: трое - у своих родственников, остальные - у воспитателей. Двух подростков взяла к себе директор детского дома Татьяна Васильева.
"Оказалось, все это несложно, сейчас со всеми работает психолог, мы проводим анкетирование, спрашиваем у всех, как им живется", - рассказала DW Васильева. "Сделали обычное дело, а какая шумиха поднялась, каких журналистов у нас только не было, - добавляет она, - но дети наши горды, и взрослые тоже". Васильевой, по ее словам, звонили коллеги из Кировска, Тольятти, из Ямало-Ненецкого округа - интересовались опытом.
Детские дома закрыли на карантин
Письмо министерств - просто рекомендация, в регионах его исполнять фактически не стали, считает руководитель направления "Просвещение" благотворительного фонда "Арифметика добра" Диана Машкова, у которой трое приемных детей. По ее словам, все зависит от конкретного детского дома: "Если директор заинтересован отдать детей в семьи, то ищут способы это сделать, а если нет - то никто и не шевелится". В основном в регионах детские дома просто закрыли на карантин: не пускают ни родственников, ни волонтеров, передавать ничего нельзя, устройство в семьи приостановлено.
Благотворительные фонды после письма министерств обратились к ним со своими предложениями: например, дать твердые указания и конкретную схему исполнения. Этого не произошло. Детей везде передают по-разному: оформляется это как предварительная опека, гостевой режим или семейно-воспитательная группа.
Некоторые приемные семьи были бы готовы взять на время еще двоих-троих детей, но для этого органы опеки требуют от них медицинское заключение. Оформить его сейчас из-за карантина фактически невозможно. "Если в этой семье уже есть приемные дети, и она у органов опеки на хорошем счету, то можно на два месяца закрыть глаза на эту справку. Это помогло бы еще большему количеству детей", - поясняет Армен Попов. По его мнению, не в каждом случае сейчас имеет смысл временно передавать детей в семьи, ситуация во всех детских домах и регионах разная: "Но я надеюсь, что везде будет работать здравый смысл, а не присущее многим чиновникам желание все запретить и закрыть или, наоборот, срочно всех детей кому-то раздать".
В России появляются профессиональные родители?
В учреждениях для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в России живут около 70 тысяч человек. Механизм такой: ребенок, например, изымается из семьи, попадает в больницу, а следом в детский дом. "Учреждение можно хоть из золота построить, но ребенку там лучше не станет. За шесть месяцев в детском доме у него уже возникает задержка в развитии, куча расстройств - потом это нужно годами лечить", - указывает Машкова. По ее словам, такая система калечит ребенка, которому нужна семья.
Альтернативой схеме "больница - детский дом" является устройство детей на время в так называемые профессиональные семьи. Этот термин законодательно не закреплен, но пул таких ресурсно подготовленных семей в России, пусть пока и небольшой, уже есть. Может ли последняя рекомендация министерств привести к тому, что таких родителей станет больше, и дети будут жить не в детдомах, а в семьях? "У меня сохранялись такие иллюзии, но все тихо-тихо стало сходить на нет. У нас в детских домах около 100 тысяч сотрудников, и они держатся за эти места, и сама система привыкла так работать", - отмечает Машкова.
По словам Попова, профессиональные семьи - давно назревшая в России идея, которую следует узаконить. Речь идет о специально подготовленных родителях, которые могли бы временно принимать ребенка, оказавшегося в кризисной ситуации: "Это особые категории семей с профессиональными навыками и сильными установками, которые всегда готовы держать дверь открытой для детей, которым помощь нужна прямо сейчас". Такие родители должны постоянно повышать свою квалификацию, это не может быть основано только на добром сердце и желании чиновников побыстрее решить проблему, предупреждает эксперт.
"Нам будет стыдно его возвращать"
За это время у многих семей, которые взяли детей на время, сложатся с ними близкие отношения, уверен Попов: "Многим не захочется возвращать детей, и они останутся дома".
Ни Марии Родюшкиной, ни ее мужу, ни детям возвращать Илью в детский дом действительно не хочется: "Мне после такого тесного общения сложно взять одного из детей и отвести назад - как в тюрьму. Но мне физически некуда ребенка деть". Сейчас Илья спит в гостиной на диване - это проходная комната. "Долго так быть взрослеющему молодому человеку некомфортно, - продолжает Мария. - Нам всем будет стыдно его возвращать. Я не могу отдать ребенка. И оставить не могу". Женщина честно объяснила Илье сложившуюся ситуацию, он продолжает надеяться.
"Но вы не думайте, что мы все время сидим и грустим, - осекается она. - Вместе готовить, конечно, не наша тема, но мы в игры играем, болтаем". Мария обдумывает разные варианты возможного переезда в квартиру побольше: "Пока ничего не получается, нужно у кого-то брать в долг. Мой старший ребенок учится в выпускном классе, вдруг он не поступит на бюджетное отделение? У меня пятеро детей, а сейчас кризис". Пятым она называет Илью.
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