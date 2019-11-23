Как в Москве митинговали против закона о домашнем насилии

Около 200 человек пришли в парк "Сокольники" в Москве в субботу, 23 ноября, на митинг против принятия закона о домашнем насилии. Организаторы акции призывали защитить российские семьи от феминизма и ЛГБТ, а наиболее радикальные из выступавших грозили инициаторам законопроекта расстрелом. Почему православные активисты не согласны с законом о домашнем насилии и что предлагают вместо него? На митинге побывала корреспондент DW и поговорила с его участниками.

"Сорок сороков": цифры жертв домашнего насилия преувеличены

Митинг "За семью" был назначен в час дня в гайд-парке в "Сокольниках". Выступить против законопроекта о домашнем насилии, который только готовятся внести в Госдуму, призвало движение православных активистов "Сорок сороков". Его основали еще в 2013 году композитор Андрей Кормухин и спортсмен Владимир Носов. Оба они пользуются поддержкой РПЦ. Против движения не раз выступали различные депутаты Госдумы и просили проверить его деятельность на экстремизм.

Поддержать митинг пришло несколько священников. Один из них, протоирей Всеволод Чаплин в разговоре с корреспондентом DW высказал предположение, что закон "проталкивают во внешнеполитическом блоке администрации президента, который пытается таким образом понравиться Совету Европы и европейским правительствам". По его словам, новый закон против домашнего насилия никак не отразится на работе полиции, которая реагирует на звонки о побоях фразой: "Убьет, тогда звоните". Он - всего лишь повод для НКО заработать бюджетных денег.

В это время Андрей Кормухин со сцены рассказывал о преувеличенных цифрах жертв домашнего насилия в России. "Если в стране 16 млн женщин пострадало, то это в каждой четвертой семье должны быть такие. Есть у вас с каждой четвертой семье истязания?", - спросил он собравшихся перед сценой. "Нет", - прокричало сто человек с флагами движения "Сорок сороков" и партии ЛДПР.

Следом к микрофону прошел отец семерых детей и позвал свою беременную жену: "Иди сюда, покажи, что нет у тебя синяков!".

Бьет - значит, пьет

Противница закона "О домашнем насилии"

55-летняя Светлана пришла на митинг с внуком . Она уверена, что против домашнего насилия уже есть все законы, нужно просто заставить работать хорошо полицию и ввести личную ответственность, если полицейский проигнорировал звонок жертвы. Она также уверена, что нужно бороться с причинами насилия - компьютерными играми, "реками крови" по телевидению и алкоголизмом. По поводу последнего она хочет написать обращение Владимиру Путину - ей не нравится, что в супермаркетах продают так много алкоголя. Слово "ювенальная юстиция" она воспринимает как ругательное и против того, чтобы кто-то со стороны вмешивался в дела семьи.

Фразу о том, что муж чаще всего бьет жену из-за пьянства, можно не раз было услышать со сцены. Организаторы даже предложили объявить 2020-й годом трезвости. "Таким мужчинам, конечно, должна быть особая помощь, хотя расставаться, я считаю, нужно в последнюю очередь", - уверен Всеволод Чаплин.

О деле историка Олега Соколова, убившего свою подругу, на митинге не вспоминали или говорили, что не в курсе обстоятельств дела. По словам Анны Садреевой, исполнительного директора организации "В защиту семьи и традиционных семейных ценностей", это убийство нельзя отнести к домашнему насилию, так как девушка была подругой историка. "Когда люди впадают в грех, это доходит до такого ада", - уверена женщина. Она также следит за делом сестер Хачатурян и общается с адвокатами защиты убитого отца, Михаила. Анна предполагает, что дочери могли совершить убийство из корысти, переведя деньги отца на свои счета.

Российские феминистки против домашнего насилия, август 2019

Майдан и Донбасс: при чем тут домашнее насилие

46-летний Алексей (герой попросил изменить его имя) не первый раз приходит на акции "Сорок сороков". Например, в 2017 году он участвовал в кампании против фильма "Матильда". Алексей уверен, что страной "невидимой рукой" до сих пор руководит Николай II, во имя которого нужно сохранить целостность семьи. Бывшему императору он посвящает выставки, одну даже отвез в Донецк. Его жена, правда, вместе с ним на митинг не пришла - она не разделяет интересы мужа. Алексей уверен, что это потому, что "женщины созданы по образу Евы и больше развращены западными ценностями и потребительством". Текст закона Алексей не видел, но уверен, что он написан "по европейским стандартам и от него только вред".

Об Украине как антипримере в ходе митинга вспоминали не раз. Кормухин называл механизмы продвижения закона против домашнего насилия "майдановскими", а саму страну - территорией марширующих гей-парадов. По его просьбе на митинг даже приехала жительница села Горловка Лена. Женщина ничего не сказала про домашнее насилие, но заверила, что война в Донбассе идет против произвола западных руководителей, которые как раз продвигают ЛГБТ-ценности. "Москвичи, держитесь! Вас еще никто не бомбил, а вы уже сдаетесь!", - завершила она свою речь.

"Мой муж - мой начальник": о чем митингующие говорили со сцены

На третий час митинга, когда перед сценой осталось не более полусотни человек, на сцену вышли многодетные матери (у многих по 7-8 детей). "Не хочу, чтобы кто-то извне был мне начальником. Мой муж - мой начальник", - кричала одна. Другая начала свое выступление с важности всеобщей любви и милосердия. Но закончила, правда, призывами "выгнать пинками" из власти депутата Госдумы Оксану Пушкину, а Алене Поповой, у которой даже мужа нет, выдать охранный ордер, чтобы та близко не подходила ни к Госдуме, ни к Общественной палате. "Потому что это иноагенты, которые приносят вред. Они враги. И я, честно говоря, ввела бы уже в уголовный кодекс статью "расстрел" за продажу родины и наших семей", - закончила она свое выступление.

Затем слово дали представителям нескольких мужских организаций, у которых оказался свой взгляд на решение проблем современных семей. Так, один из членов движения "Отцы России" попросил мужчин встать с диванов и перестать быть аполитичными. А по поводу насилия лишь сказал, что из-за нового закона любые воспитательные меры могут быть признаны насильственными. "Ну кого не лупили в детстве ремнем? Так это ж любя, не до крови", - сказал выступающий и засмеялся.

Заканчивая митинг, Андрей Кормухин зачитал резолюцию. Законопроект он назвал "феминистским", через который свои интересы продвигают ЛГБТ-группы, желающие забрать себе детей из традиционных семей. Он предостерег страну от захвата политической власти через феминистскую повестку, как это, по его мнению, уже произошло во многих странах мира. Все они получают деньги из-за рубежа, уверен Андрей.

Борьба с законопроектом продолжится в интернете: подписи "против" поставили почти 20 тысяч человек.

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