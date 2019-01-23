Как в Киево-Печерской лавре сосуществуют церковь и государство

После получения томоса в Украине все чаще звучат призывы передать новой Православной церкви Украины (ПЦУ) основную православную святыню - Киево-Печерскую лавру, которую государство в свое время предоставило в бесплатное пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Из-за этого на территории лавры представители УПЦ МП уже выстраивают "охрану". На входе у основных ворот нижней лавры "дежурит" мужчина с длинной бородой в спортивном костюме. Он старается не выдавать себя, тщательно "сканирует" всех, кто идет помолиться или сфотографировать святыню. Внезапно его наблюдения прерывает еще один бородач, который громко сообщает коллеге на русском языке: "На объект проник "бендерас". Он сейчас направляется в дальние". Оставив свой пост у ворот, мужчины идут в направлении дальних пещер - очевидно, защищать обитель от "бандеровцев".

"Охрана" на входе в Киево-Печерскую лавру

Безвозмездное пользование лаврой

Киево-Печерская лавра де-юре принадлежит украинскому государству, однако уже третье десятилетие является оплотом русского православия в Украине. На ее территории действует мужской монастырь, основанный Киевской митрополией Московского патриархата. Также там находится резиденция митрополита УПЦ МП.

За годы независимости Украины чиновники по большим праздникам молились преимущественно в Успенском соборе, главном храме лавры, и подносили церкви щедрые дары. Самым щедрым подарком стала передача в 1992 году указом президента Леонида Кравчука большей части комплекса в пользование УПЦ МП. Ранее эти объекты находились в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. А в 2013 году распоряжение правительства Николая Азарова закрепило за УПЦ МП безвозмездное пользование 79 зданиями и сооружениями на территории комплекса.

Строительные работы и ЮНЕСКО

Сейчас УПЦ МП на правах хозяйки пользуется нижний частью лавры, а верхней заведуют музейные работники заповедника. Отношения между ними нельзя назвать лучшими. "Вот там корпус, где я раньше работал. Там был наш отдел. Сейчас там отель монастыря", - рассказывает старший научный сотрудник заповедника Евгений Кабанец, показывая рукой с верхней стены лавры вниз, где находится мужской монастырь, пещеры, корпуса и церкви, которыми пользуется УПЦ МП.

Научный сотрудник заповедника Евгений Кабанец

Представители заповедника обеспокоены строительными работами, которые на территории лавры постоянно ведут церковники. Они опасаются, что из-за этого лавру могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. "Это новодел, вот этот трехэтажный корпус - также новое строение. За 20 последних лет церковь построила 16 новых корпусов", - констатирует Кабанец.

Наместник лавры митрополит Павел наоборот подчеркивает, что монахи отстраивают разрушенное и заброшенное государством. "Все, что возрождается на территории Киево-Печерской лавры, возрождается на фундаментах зданий, которые они - директор заповедника и так называемые сотрудники культуры - в свое время разрушили", - заявил недавно Павел на YouTube-канале лавры. Он сыплет проклятиями на тех, кто подвергает сомнению добрые намерения церкви, и считает, что святыню просто хотят забрать у УПЦ МП.

Кроме того, церковники и министерство культуры Украины, которому подчиняется заповедник, сейчас конфликтуют по поводу исчезновения десяти икон. Во время недавней инвентаризации чиновники не досчитались переданных на хранение УПЦ МП ценностей - теперь их ищут правоохранители.

Церкви и заповеднику приходится сосуществовать

Впрочем, музейным работникам и церковнослужителям приходится договариваться, чтобы совместно пользоваться комплексом. В верхней, музейной части лавры стоит ее основной храм - Успенский собор. Обычно он - экскурсионный объект, однако по большим праздникам УПЦ МП проводит в нем богослужения. В Трапезной церкви, расположенной также на территории верхней лавры, церковники собираются на синоды. А в ближние и дальние пещеры, которые обслуживают монахи, больше всего хотят попасть с экскурсией туристы.

"Мы толерантно относимся к священнослужителям. У нас нет никаких конфликтов по духовным вопросам. Недоразумения возникают по юридическим или политическим вопросам", - отмечает Кабанец.

Вопрос о принадлежности лавры

Официальных заявлений о возврате Киево-Печерской лавры под контроль государства или передаче ее другой церкви пока не звучало. Чиновники избегают прямых вопросов об этом. Однако религиовед, руководитель отдела философии и истории религии Института философии Национальной академии наук Украины Людмила Филипович считает, что украинской власти нужно уже сейчас искать пути решения проблемы принадлежности лавры.

Она подчеркивает, что общество хочет четкости в этом вопросе, и промедление может стоить Украине потери православной святыни. "Например, завтра наместник Киево-Печерской лавры возьмет и объявит ее ставропигией Русской православной церкви (РПЦ). По каноническим законам это возможно. Примеры есть - Корецкий женский монастырь в Ровенской области не подпадает под юрисдикцию местного предстоятеля УПЦ МП Онуфрия, а напрямую подчиняется патриарху РПЦ Кириллу, потому что является ставропигией этой церкви. Так может быть и с лаврой", - предостерегает Людмила Филипович.

Эксперты призывают украинскую власть искать правовые пути пересмотра условий пользования лаврой. "Есть радикальный метод - посадить силой своего наместника, всех монахов - в поезд и в Москву. Но это не наш метод. Наш путь - правовой " - сказала DW Филиппович. "Надо внимательно читать договор, - считает член Экспертного совета при министерстве культуры Украины Устим Хаваривский. - Возможно, там есть лазейки о нарушении его условий. Очевидно, это должен быть мирный путь молитвы, согласия и плавного перехода исключительно в юридической плоскости". При этом эксперт отмечает, что министерство культуры пока не обращалось в Экспертный совет за правовой оценкой данного договора.

В пресс-службе наместника Киево-Печерской лавры DW сообщили, что не дают никаких комментариев по этому поводу.

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