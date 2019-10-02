Как в Киеве отнеслись к отставке Курта Волкера

Если отставка спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, о которой он объявил 27 сентября, будет принята, это станет реальной потерей для Киева, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Мы были ему небезразличны - это очень редко случается в политике", - написал Климкин на своей страничке в Twitter.

Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. О решении Волкера стало известно после того, как в Конгрессе США объявили о намерении допросить его 3 октября по делу о возможном импичменте Трампа. При этом спецпредставитель уже подтвердил, что 3 октября явится на допрос.

Опрошенные DW эксперты считают, что уход Волкера может существенно ослабить внимание Вашингтона к проблемам конфликта в Донбассе и что Украина потеряет в Белом доме влиятельного лоббиста своих интересов в сфере безопасности, а также дополнительный канал коммуникации с Москвой. Они прогнозируют, что найти достойного преемника Волкера будет непросто, и выражают опасения, что должность спецпредставителя США по Украине могут вообще упразднить.

У Волкера были тесные контакты с властями Украины

В администрации Барака Обамы отношения с Украиной курировала замгоссекретаря Виктория Нуланд. Отдельная должность спецпредставителя Госдепа США по Украине была создана с приходом к власти Дональда Трампа. Курт Волкер, перешедший на работу в Госдеп из ЦРУ, находился на этой должности с июля 2017 года, совмещая ее с работой в Институте международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона.

Как пишет немецкая FAZ, ссылаясь, в свою очередь, на американскую газету Clarion Ledger, в 2017 году Украина наняла для продвижения своих интересов в Вашингтоне американскую лоббистскую фирму BGR, в которой с 2011 года Курт Волкер занимал должность одного из директоров. Сейчас он входит в команду "международных советников" этой компании. Однако, пишет FAZ, в BGR отмечают, что Курта Волкера не было среди лоббистов фирмы, которые непосредственно имели дело с украинским направлением, и деятельность фирмы никоим образом не была связана с работой Волкера как спецпредставителя Госдепа по Украине.

Владислав Сурков

По роду своей деятельности как спецпредставитель Курт Волкер был непосредственно причастен к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Киевский политический аналитик Александр Палий называет его компетентным дипломатом и считает, что Волкер "знает о российско-украинской войне и процессах, происходящих вокруг нее, больше, чем большинство украинских политиков, имеет рабочие контакты со всеми, кто влияет на ситуацию".

За два года Волкер смог установить тесные профессиональные контакты с представителями украинской власти и стать мостом между Киевом и Вашингтоном, усиливая интерес США к Украине в те периоды, когда его не хватало. Такое мнение в интервью DW выразила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Марина Ярошевич. Эксперт отметила, что Волкер старался максимально использовать свою должность спецпредставителя Госдепа США по Украине для налаживания дополнительных каналов коммуникации с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"И хотя этот формат не принес желаемых результатов, это случилось из-за позиции государства-агрессора, а не из-за действий или бездействия спецпредставителя США", - отмечает Ярошевич. Она выразила опасения, что с уходом Волкера "месседжи США в отношении России могут стать несколько мягче, что является опасным для будущего Украины и ее способности удерживать позиции международных партнеров на своей стороне".

Волкер встречался с нынешним главой МИД Украины Пристайко (на фото слева) , когда тот был еще послом в НАТО, 17 декабря 2018 года

"Волкер называл вещи своими именами"

Скептически относится к роли Курта Волкера в мирном урегулировании в Донбассе эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара. Отдавая должное опыту и профессионализму американского дипломата, он замечает, что вряд ли отдельная личность способна повлиять на ход конфликта на востоке Украины. "Курт Волкер сделал много, и Киев за это ему искренне благодарен, но его возможности были ограничены желанием Путина продолжать политику вооруженной агрессии в отношении Украины и наличием у него ресурсов для такой политики", - объясняет Хара.

Эксперт указывает на то, что деятельность Волкера на посту спецпредставителя Госдепа США по большей части была непубличной, но предполагает, что определенные элементы улучшения ситуации, в том числе и прекращения огня связаны с деятельностью спецпредставителя Госдепа США: "Сложно сказать, были ли это непосредственно его заслуги или реализация совместных переговорных позиций европейцев и американцев, но, по меньшей мере, Волкер всегда давал четкую оценку конфликта, называл вещи своими именами и озвучивал пути, какими должны двигаться стороны".

Курт Волкер держал в поле зрения ситуацию в черноморско-азовском регионе, и благодаря его усилиям США резко отреагировали, когда после конфликта в Керченском проливе Россия начала блокировать проход судов в Азовское море, напоминает эксперт Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк.

По его словам, именно Волкер "смог убедить главнокомандующего ВМС США и президента Трампа направить в Одессу легендарный американский эсминец "Дональд Кук", на борту которого в феврале прошлого года он провел встречу с президентом Порошенко". Это стало убедительным предостережением Кремлю от дальнейших провокаций в черноморско-азовском регионе, считает Денисюк.

После официального подтверждения отставки Волкера перспективы назначения его преемника будут довольно неопределенны. "Скорее всего, это назначение может стать пакетным решением: оно произойдет лишь после утверждения кандидатур американского и украинского послов в Киеве и Вашингтоне, потому что сейчас эти должности вакантны. И после визита президента Зеленского в США, который находится пока на стадии согласования", - предполагает Денисюк.

Должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины могут вообще упразднить, не исключает Марина Ярошевич. Она также выражает обеспокоенность по поводу вероятных кандидатур его преемников: "Другой Волкер вряд ли появится в ближайшее время, если появится вообще".

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