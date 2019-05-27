 Как в Евросоюзе собираются делить должности | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.05.2019

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Европа

Как в Евросоюзе собираются делить должности

После выборов в Европарламент в ЕС начали договариваться, кто возглавит Еврокомиссию и другие органы Евросоюза. Накал страстей обещает быть сильнее, чем обычно. О чем договорились на саммите ЕС - в репортаже DW.

На саммите Евросоюза

На саммите Евросоюза

По окончанию выборов в Европарламент политическая борьба в ЕС далеко не завершилась. Лишь два дня прошло после закрытия избирательных участков, когда лидеры стран ЕС начали обсуждать, кто возглавит основные органы Евросоюза на последующие пять лет. Для этого они собрались на саммит в Брюсселе вечером во вторник, 28 мая.

Между Францией и Германией

Основной приз - должность председателя Еврокомиссии. И договариваться о нем в этот раз будет особо сложно. Ведь две ведущие европейские партии - Европейская народная партия (ЕНП) и социал-демократы - впервые утратили большинство в Европарламенте. И потому любому кандидату необходимо будет заручиться поддержкой минимум еще одной партии.

Не менее сложно будет найти согласие и между государствами ЕС. Самый влиятельный пост в ЕС хотела бы получить Германия - ее представитель занимал его лишь один раз. Ныне официальным кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ЕНП является немец Манфред Вебер (Manfred Weber). Эта партия заняла первое место на выборах в Европарламент. Свою поддержку кандидатуре Вебера высказала и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Впрочем, большого желания видеть Вебера во главе Еврокомиссии нет у президента Франции Эмманюэля Макрона. Его партия создаст в Европарламенте новую фракцию вместе с либералами. И у этой политсилы есть свой претендент - датчанка Маргрет Вестагер.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Насколько важна эта тема для Меркель и Макрона, можно было видеть по времени их прибытия на саммит, проходивший в формате неформального ужина. Приезд Меркель был запланирован за три часа до его начала. Но она прибыла еще на 15 минут раньше, когда вход в центральный зал Европейского совета был перекрыт. Канцлеру даже пришлось немного подождать, пока барьер не уберут. Сразу же после нее прибыл и Макрон, тоже ранее намеченного времени. Почти все остальные президенты и премьеры собрались существенно позже.

Короткий саммит

Саммиты ЕС часто затягиваются до поздней ночи или даже до утра. Но не в этот раз - его участники управились всего за три с половиной часа. Возможно, причина в том, что имена вообще не обсуждались. Это подчеркнул президент Европейского совета Дональд Туск на итоговой пресс-конференции, попросив поэтому журналистов не спрашивать о конкретных фамилиях.

Итогом саммита стало то, что Туску поручили начать консультации по поводу кандидатур. Вначале он встретится с лидерами фракций в Европарламенте, а потом будет говорить с руководителями всех государств ЕС. Речь идет не только о главе Еврокомиссии, но и о преемнике самого Туска, о Верховном представителе ЕС по внешней политике и о руководителе Европейского центробанка. Как поясняет источник DW в ЕС, идея состоит в том, что договориться о всех основных должностях пакетом проще, нежели по отдельности.

По словам Туска, важным при этом будет соблюсти баланс, который "должен принимать во внимание разнообразие ЕС, когда речь идет о географическом положении, размере страны, гендерном факторе и политической принадлежности". Туск уточнил, что идеальный баланс в реальной жизни достичь трудно, но он будет стремиться к тому, чтоб две из четырех должностей получили женщины. По словам Меркель, обсуждать при этом будут еще одну должность - спикера Европарламента.

Тройное большинство

Перед предыдущими выборами в Европарламент в Евросоюзе договорились ввести специальную процедуру, согласно которой каждая европейская партия выбирает своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии. И представитель политсилы, занявшей первое место, становится основным претендентом. В 2014 году так и случилось - председателем Еврокомиссии стал кандидат ЕНП Жан-Клод Юнкер.

Манфред Вебер (слева) и Франс Тиммерманс

Манфред Вебер (слева) и Франс Тиммерманс

В этот раз большинство европейских партий также избрали своих кандидатов. ЕНП - Вебера. Социал-демократы - нидерландца Франса Тиммерманса. Впрочем, Европейский совет во вторник в очередной раз заявил, что не считает процедуру определения кандидата автоматической.

Другими словами, президенты и премьеры не собираются отказываться от своего права определять кандидатуру председателя Еврокомиссии. Для этого надо собрать двойное большинство: поддержку 21 из 28 стран ЕС, представляющих не менее 65 процентов населения объединения. Для утверждения нужно еще одно большинство - в Европарламенте.

Будет ли конфликт с Европарламентом?

Ранее в тот же день большинство фракций Европарламента высказались в поддержку процедуры назначения официального кандидата от партий. Либералы были против. И у либерала Маргрет Вестагер статуса официального кандидата во время кампании не было.

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Макрон на саммите отказывался говорить о фамилиях. Когда его спросили о Вестагер, он назвал ее достаточно квалифицированной, вместе с Тиммермансом и французом Мишелем Барнье. Вебера при этом он не назвал. Следует отметить, что из этих четырех Вебер единственный, у кого нет опыта ни в правительстве, ни в Еврокомиссии. На это не раз указывал президент Франции. По его мнению, основные должности должны занять "наиболее харизматичные, креативные и компетентные люди".

Несмотря на расхождения между Францией и Германией по персональным вопросам, в том, какие темы будут главными для следующего руководства ЕС, намного больше единства. Среди них Макрон выделил борьбу с изменениями климата, экономический рост, безопасность и миграцию. Эти сферы назвала и Меркель.

Не меньшее единство участники старались показать, убеждая, что серьезного конфликта дележ портфелей не вызовет. "Никто не заинтересован в конфликте между Европейским советом и Европарламентом", - отметил Туск. "Каждый должен быть толерантным и готовым к компромиссу. Каждый и каждая, - вторила ему Меркель. - Нам понадобится большинство, но мы должны следить, чтоб не ранить тех, кто, возможно, не сможет согласиться". Теперь Туск попытается найти такой компромисс еще в этом месяце, до саммита 20-21 июня.

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