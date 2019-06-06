Как в Германии штрафуют за мусор (фотогалерея)

За неправильную утилизацию отходов в Германии строго наказывают. Будь то старая мебель, холодильник и автомобильные шины, - на все есть свой штраф. Рассмотрим конкретные примеры.
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