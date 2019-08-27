Как в Германии спасают летучих мышей

Существуют полунаучные исследования о том, что страх перед летучими мышами появился в Европе после выхода романа "Дракула" ирландского писателя Брэма Стокера. Мол, летучие мыши - это те же вампиры. В средневековой Европе к летучим мышам относились без страха, да люди не так часто их и видели, поскольку не совпадали с ними по биоритмам.

Летучие мыши, по утверждению экологов и биологов, - совершенно безобидные и милые существа, которым грозит вымирание. Проблема настолько серьезна, что летучих мышей взялась защищать ООН. И это прописано в международном соглашении по охране европейских популяций рукокрылых. Секретариат, который руководит этой работой в Европе, находится в Бонне. Вместе с пятью коллегами европейские страны, включая Германию, курирует ученый-биолог из России, кандидат зоологических наук Сурен Газарян. Он согласился объяснить нам, как в Германии пытаются сохранить редкие виды летучих мышей.

Летучих мышей вытесняют люди

В мире насчитывается чуть более 1300 видов летучих мышей, это второй по численности видов отряд млекопитающих после грызунов. В Европе летучих мышей намного меньше, их основное место обитания - это тропики и субтропики. Экзотические виды летучих мышей можно увидеть в немецких зоопарках, а 26 видов живут здесь на воле: в лесах, горных регионах и даже городах - под крышами домов. Почему они все чаще селятся в городах, объясняет в интервью DW ученый-биолог Сурен Газарян: "В Германии очень развито сельское хозяйство. Свободных и необрабатываемых угодий становится все меньше, из-за использования пестицидов сокращается численность насекомых, которыми питаются летучие мыши, поэтому они вытесняются из привычной среды обитания, улетают в города, селятся под крышами домов".

Ученый-биолог Сурен Газарян за работой. Его диссертация была посвящена редким видам летучих мышей

Но и в городах рукокрылым приходится нелегко. В связи с государственной программой по изоляции и утеплению фасадов домов, летучим мышам все трудней найти места в щелях и под крышами. На природе у них тоже все меньше места - старые деревья в лесах вырубаются, по пещерам все чаще "с экскурсиями" ходят туристы и, по словам Сурена Газаряна, летучие мыши вынуждены становиться городскими животными, а некоторые их виды совсем исчезают. "Нет больше обыкновенного длиннокрыла, который раньше встречался в пещерах на юге Германии, не стало гигантской вечерницы. Она питается крупными жуками-носорогами, усачами, хрущами и ночными бабочками, которых в Германии все меньше", - подчеркивает эколог.

Рукокрылых защищают законы

Сурен Газарян считает, что в Германии эффективно работают законы, защищающие животных. Причем и на федеральном, и на региональном уровнях. А законопослушные немцы стараются их соблюдать. Скажем, собственники домов, прежде чем снести дом или провести его реконструкцию, должны пригласить экспертов по биоразнообразию. Если в доме будут обнаружены так называемые колонии летучих мышей, то прежде чем приступить к работе, необходимо предоставить план спасения или переселения животных. Без него реконструкция будет запрещена.

В случаях, когда сталкиваются интересы собственников и государства, обе стороны пытаются найти компромиссные решения. Бывает, что государство через природоохранные организации выкупает у собственников дома, в которых проживают летучие мыши. "Так случилось недавно с одним из домов в земле Рейнланд-Пфальц. Союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland, NABU) выкупил у частника дом, в котором поселилась колония "больших ночниц". Теперь этот дом и прилегающий к нему участок объявлен заповедной зоной, а бывший его владелец работает смотрителем", - рассказывает Сурен Газарян. И таких примеров, по словам эколога, довольно много. NABU при поддержке разных структур даже выкупил целый участок штолен в горном регионе Айфель, провел реконструкцию и создал там заповедник для летучих мышей. Сегодня в бывших штольнях проживает от 30 до 50 тысяч летучих мышей, представляющих 16 видов, занесенных в Красную книгу.

Лесник Мартин Кох прикрепляет к дереву искусственное гнездо для летучих мышей

"Кроме того, в лесных хозяйствах в Германии существуют строгие предписания, запрещающие вырубку леса в местах проживания летучих мышей. А если приходится вырубать старые деревья, то необходимо создать искусственные гнезда для рукокрылых, чем-то похожие на скворечники для птиц. Пример по охране летучих мышей могли бы брать у Германии многие страны", - подчеркивает эксперт.

Как летучие мыши спасли лес от вырубки

С 2012 года эко-активисты и жители лесного региона Хамбахер Форст (Hambacher Forst) и его окрестностей протестовали против вырубки 200 гектаров леса в интересах энергетического концерна RWE. В октябре 2018 года защитники природы выиграли судебный процесс в высшей земельной инстанции против концерна.

Высший административный земельный суд в Мюнстере аргументировал свое решение тем, что в этом лесу обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу - например, летучие мыши "ночница Бехштейна" и "большая ночница".

И это не единственный случай, когда летучие мыши становились предметом спора между экологами и концернами за спасение среды обитания редких видов рукокрылых. Десять лет назад было остановлено расширение автострады под номером 44. Дорога должна была проходить через лес, в котором, кроме других редких животных, обитают и летучие мыши.

Кроме того, был еще случай, когда поездам немецкого концерна Deutsche Bahn не так давно запретили проезд по тоннелю, в котором нашли постоянное пристанище колонии редких видов летучих мышей.

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