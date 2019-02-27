Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.
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