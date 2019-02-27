 Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.03.2019

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Фоторепортажи

Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.

  • Штоках (Баден-Вюртмемберг)

    Ангела Меркель на карнавале

    2001 год - Штоках

    Политическая карьера Ангелы Меркель началась около трех десятилетий назад. Постоянным персонажем карнавальной сатиры в Германии она стала в начале 2000-х годов - еще до канцлерства. Эта фотография была сделана в феврале 2001 года в баден-вюртембергском Штокахе, где на карнавальном заседании шуты обвинили Меркель в том, что она плохо руководит оппозицией, но лидер ХДС откупилась бочкой вина.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2000 и 2002 годы - Дюссельдорф

    В первое время Меркель на карнавале изображали в образах (потенциальной) жертвы своих заклятых политических... друзей. В 2000 году шуты раскрыли коварные планы баварского ХСС отправить Меркель-Жанну-д'Арк на костер. В 2002 году мечты почти осуществились, когда она уступила право выдвинуться в канцлеры баварскому премьеру Эдмунду Штойберу. Он проиграл. Канцлером остался Герхард Шредер.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    На этой фотографии изображен еще один (давно забытый) внутрипартийный конкурент Ангелы Меркель - тогдашний премьер-министр Гессена Роланд Кох. Г-н "Повар", а именно так переводится эта фамилия, очень бы хотел сервировать голову Меркель своим приятелям по ХДС на подносе, как точно подметили создатели этой сатирической повозки. Он явно переоценил свои способности.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    В этом же дюссельдорфском шествии 2003 года Ангелу Меркель можно было увидеть в таком виде и... месте. Тогдашнее "красно-зеленое" правительство под руководством Герхарда Шредера и Йошки Фишера занимало критическую позицию по поводу планов США вторгнуться в Ирак. Лидер оппозиции Меркель считала военную операцию в Ираке неизбежным шагом.

  • 2004 - Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2004 год - Дюссельдорф

    Путь Ангелы Меркель в ведомство канцлера не был устлан цветами. Она возглавила правительство ФРГ осенью 2005 года после досрочных выборов в бундестаг. За полтора года до этого, о чем свидетельствует данное произведение карнавальной сатиры и юмора, она окончательно обезвредила своих главных партийных конкурентов. Штойбера и Коха мы уже видели. Третья голова - Фридриха Мерца.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    Пора и важно отметить, что из всех главных карнавальных бастионов Германии самой едкой политической сатирой славится Дюссельдорф, так что фотографий из этого рейнского города будет еще много. По итогам первых месяцев канцлерства дюссельдорфские шуты представили Ангелу Меркель в образе "Lady Angie" - домины, которую немецкий Михель, то есть немцы выбрали себе сами.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    В 2005-2009 годах в Германии действовала так называемая "большая коалиция", созданная консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Как СДПГ чувствовала себя в этой коалиции, хорошо видно на этом снимке.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Кельн

    В этом же году данная тема также нашла отражение во время карнавального шествия в Кельне, однако здесь суперженщина Меркель скрутила (так сказать, в бараний рог) не только чужих, но и своих.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2007 год - Кельн

    Непростые отношения партнеров по тогдашней "большой коалиции" не оставались без карнавальных комментариев и в последующие годы. Например, здесь канцлер Ангела Меркель представлена в образе белки из "Ледникового периода", а в качестве того самого орешка использована голова тогдашнего вице-канцлера от СДПГ и министра труда Франца Мюнтеферинга.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2008 год - Дюссельдорф

    Счастливый и крепкий брак выглядит явно иначе. Таким увидели политический союз между ХДС/ХСС и СДПГ организаторы карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2008 году, снабдив свою сатирическую композицию надписью "Еще два года" ("большой коалиции" - до новых выборов). Спиной к нам - тогдашний председатель СДПГ - Курт Бек. Ох, как много их сменилось на веку Меркель.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2009 год - Кельн

    Как избавиться от проблем вроде роста государственного долга? Что насчет политическо-пластической хирургии? Посмотрите на обновленную Ангелу Меркель на кельнском карнавале 2009 года. Первоначально она вообще была изображена в костюме Евы, но накануне шествия канцлеру решили выдать купальник.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2010 год - Дюссельдорф

    Вправе ли государство приобретать краденые базы данных о швейцарских счетах, немецкие владельцы которых укрываются от уплаты налогов в Германии? Эта тема была очень актуальна в начале 2010 года. "Грехопадение канцлера" - так назвали эту повозку в Дюссельдорфе. Вместо яблока познания - жесткий диск с банковской информацией. Костюм Евы здесь, как видим, без цензуры.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2011 год - Дюссельдорф

    Помните, был на веку Ангелы Меркель такой французский президент - Николя Саркози. Как тогда прозвали этот тесный германо-французский политический тандем, можно прочитать на татуировке: "Меркози".

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    В начале 2010-х годов в Греции, Ирландии и Португалии обострились долговые кризисы, для борьбы с которыми в еврозоне был создан Европейский фонд финансовой стабильности, позже - Европейский стабилизационный механизм. "Euro-Rettungsschirm", то есть "Спасательный зонтик для евро" - так эти меры называли в Германии, что нашло отражение во время карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2012 году.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2013 год - Кельн

    "Ferkel" и "Merkel" ("Поросята" и "Меркель") - банальная замена первой буквы, однако карнавальный юмор живет по своим плоским законам. Голодные "поросята" Меркель из еврозоны остались за этим кадром, но на повозке они присутствовали, окрашенные в национальные цвета Италии, Испании, Греции и Португалии.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Дюссельдорф

    Немецкое экономическое ожирение и французская экономическая дистрофия на улицах Дюссельдорфа в "бешеный понедельник" 2014 года. Сакрози, а вмести с ним - "Меркози", уже в прошлом. На этом шутовском празднике жизни пару немецкому канцлеру составил новый кавалер - месье Франсуа Олланд.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Кельн

    В соседнем Кельне во время главного карнавального шествия 2014 года Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Bildergalerie: Angela Merkel und Karneval (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    Ангела Меркель на карнавале

    2015 год - Кельн

    Непростые германо-греческие отношения во время греческого экономического кризиса неоднократно становились темой карнавальной сатиры. Здесь только что избранный премьер-министр Алексис Ципрас, вспомнивший уроки тактики легендарного Одиссея, метит в глаз немецкому циклопу - правда, из пращи или рогатки, а не как в оригинале, где был использован обожженный кол.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Ангела Меркель несет на себе крест гуманной политики в отношении беженцев, за что оголтелые соратники из братского и баварского Христианско-социального союза (ХСС) вполне "по-христиански" готовы канцлера распять.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Одной сатирической повозкой на эту тему в Дюссельдорфе в 2016 году не ограничились. Здесь Меркель захлестнула волна беженцев, но канцлер сохраняет невозмутимое спокойствие, демонстрируя всему миру свой фирменный "треугольник власти", он же - "ромб Меркель", он же - Merkel-Raute.

  • Дюссельдоорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Дюссельдоорф

    Почти двенадцать сотен кораблей перечисляется в знаменитом списке плавсредств из "Илиады" Гомера - том самом, который Осип Мандельштам "прочел до середины". Список политических партнеров, съеденных Черной-вдовой-Меркель за долгие годы партийной и канцлерской карьеры, кончено, меньше, но в качестве средства от бессонницы он тоже волне сгодится.

  • Майнц

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Майнц

    "Последняя в своем роде" - такой надписью снабдили эту повозку организаторы карнавального шествия в Майнце в феврале 2018 года. Осенью 2017 года блок ХДС/ХСС вновь набрал больше всего голосов на выборах в бундестаг, однако переговоры о создании правительственной коалиции затянулись до... карнавала. 14 марта 2018 года Меркель в четвертый раз принесла присягу в качестве федерального канцлера.

  • Берлин

    Ангела Меркель на карнавале

    2019 год - Берлин

    Еще во время переговоров о создании своей четвертой коалиции она заявила, что это канцлерство станет последним. Подводить политические итоги эпохи Меркель пока рано, но сатирическая ретроспектива уже вполне уместна. Начали мы с карнавальной фотографии реальной Меркель в 2001 году. Закончим нынешним приемом для карнавальных принцев, принцесс и прочих действующих лиц в ведомстве канцлера в Берлине.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Штоках (Баден-Вюртмемберг)

    Ангела Меркель на карнавале

    2001 год - Штоках

    Политическая карьера Ангелы Меркель началась около трех десятилетий назад. Постоянным персонажем карнавальной сатиры в Германии она стала в начале 2000-х годов - еще до канцлерства. Эта фотография была сделана в феврале 2001 года в баден-вюртембергском Штокахе, где на карнавальном заседании шуты обвинили Меркель в том, что она плохо руководит оппозицией, но лидер ХДС откупилась бочкой вина.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2000 и 2002 годы - Дюссельдорф

    В первое время Меркель на карнавале изображали в образах (потенциальной) жертвы своих заклятых политических... друзей. В 2000 году шуты раскрыли коварные планы баварского ХСС отправить Меркель-Жанну-д'Арк на костер. В 2002 году мечты почти осуществились, когда она уступила право выдвинуться в канцлеры баварскому премьеру Эдмунду Штойберу. Он проиграл. Канцлером остался Герхард Шредер.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    На этой фотографии изображен еще один (давно забытый) внутрипартийный конкурент Ангелы Меркель - тогдашний премьер-министр Гессена Роланд Кох. Г-н "Повар", а именно так переводится эта фамилия, очень бы хотел сервировать голову Меркель своим приятелям по ХДС на подносе, как точно подметили создатели этой сатирической повозки. Он явно переоценил свои способности.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    В этом же дюссельдорфском шествии 2003 года Ангелу Меркель можно было увидеть в таком виде и... месте. Тогдашнее "красно-зеленое" правительство под руководством Герхарда Шредера и Йошки Фишера занимало критическую позицию по поводу планов США вторгнуться в Ирак. Лидер оппозиции Меркель считала военную операцию в Ираке неизбежным шагом.

  • 2004 - Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2004 год - Дюссельдорф

    Путь Ангелы Меркель в ведомство канцлера не был устлан цветами. Она возглавила правительство ФРГ осенью 2005 года после досрочных выборов в бундестаг. За полтора года до этого, о чем свидетельствует данное произведение карнавальной сатиры и юмора, она окончательно обезвредила своих главных партийных конкурентов. Штойбера и Коха мы уже видели. Третья голова - Фридриха Мерца.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    Пора и важно отметить, что из всех главных карнавальных бастионов Германии самой едкой политической сатирой славится Дюссельдорф, так что фотографий из этого рейнского города будет еще много. По итогам первых месяцев канцлерства дюссельдорфские шуты представили Ангелу Меркель в образе "Lady Angie" - домины, которую немецкий Михель, то есть немцы выбрали себе сами.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    В 2005-2009 годах в Германии действовала так называемая "большая коалиция", созданная консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Как СДПГ чувствовала себя в этой коалиции, хорошо видно на этом снимке.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Кельн

    В этом же году данная тема также нашла отражение во время карнавального шествия в Кельне, однако здесь суперженщина Меркель скрутила (так сказать, в бараний рог) не только чужих, но и своих.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2007 год - Кельн

    Непростые отношения партнеров по тогдашней "большой коалиции" не оставались без карнавальных комментариев и в последующие годы. Например, здесь канцлер Ангела Меркель представлена в образе белки из "Ледникового периода", а в качестве того самого орешка использована голова тогдашнего вице-канцлера от СДПГ и министра труда Франца Мюнтеферинга.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2008 год - Дюссельдорф

    Счастливый и крепкий брак выглядит явно иначе. Таким увидели политический союз между ХДС/ХСС и СДПГ организаторы карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2008 году, снабдив свою сатирическую композицию надписью "Еще два года" ("большой коалиции" - до новых выборов). Спиной к нам - тогдашний председатель СДПГ - Курт Бек. Ох, как много их сменилось на веку Меркель.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2009 год - Кельн

    Как избавиться от проблем вроде роста государственного долга? Что насчет политическо-пластической хирургии? Посмотрите на обновленную Ангелу Меркель на кельнском карнавале 2009 года. Первоначально она вообще была изображена в костюме Евы, но накануне шествия канцлеру решили выдать купальник.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2010 год - Дюссельдорф

    Вправе ли государство приобретать краденые базы данных о швейцарских счетах, немецкие владельцы которых укрываются от уплаты налогов в Германии? Эта тема была очень актуальна в начале 2010 года. "Грехопадение канцлера" - так назвали эту повозку в Дюссельдорфе. Вместо яблока познания - жесткий диск с банковской информацией. Костюм Евы здесь, как видим, без цензуры.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2011 год - Дюссельдорф

    Помните, был на веку Ангелы Меркель такой французский президент - Николя Саркози. Как тогда прозвали этот тесный германо-французский политический тандем, можно прочитать на татуировке: "Меркози".

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    В начале 2010-х годов в Греции, Ирландии и Португалии обострились долговые кризисы, для борьбы с которыми в еврозоне был создан Европейский фонд финансовой стабильности, позже - Европейский стабилизационный механизм. "Euro-Rettungsschirm", то есть "Спасательный зонтик для евро" - так эти меры называли в Германии, что нашло отражение во время карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2012 году.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2013 год - Кельн

    "Ferkel" и "Merkel" ("Поросята" и "Меркель") - банальная замена первой буквы, однако карнавальный юмор живет по своим плоским законам. Голодные "поросята" Меркель из еврозоны остались за этим кадром, но на повозке они присутствовали, окрашенные в национальные цвета Италии, Испании, Греции и Португалии.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Дюссельдорф

    Немецкое экономическое ожирение и французская экономическая дистрофия на улицах Дюссельдорфа в "бешеный понедельник" 2014 года. Сакрози, а вмести с ним - "Меркози", уже в прошлом. На этом шутовском празднике жизни пару немецкому канцлеру составил новый кавалер - месье Франсуа Олланд.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Кельн

    В соседнем Кельне во время главного карнавального шествия 2014 года Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Bildergalerie: Angela Merkel und Karneval (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    Ангела Меркель на карнавале

    2015 год - Кельн

    Непростые германо-греческие отношения во время греческого экономического кризиса неоднократно становились темой карнавальной сатиры. Здесь только что избранный премьер-министр Алексис Ципрас, вспомнивший уроки тактики легендарного Одиссея, метит в глаз немецкому циклопу - правда, из пращи или рогатки, а не как в оригинале, где был использован обожженный кол.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Ангела Меркель несет на себе крест гуманной политики в отношении беженцев, за что оголтелые соратники из братского и баварского Христианско-социального союза (ХСС) вполне "по-христиански" готовы канцлера распять.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Одной сатирической повозкой на эту тему в Дюссельдорфе в 2016 году не ограничились. Здесь Меркель захлестнула волна беженцев, но канцлер сохраняет невозмутимое спокойствие, демонстрируя всему миру свой фирменный "треугольник власти", он же - "ромб Меркель", он же - Merkel-Raute.

  • Дюссельдоорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Дюссельдоорф

    Почти двенадцать сотен кораблей перечисляется в знаменитом списке плавсредств из "Илиады" Гомера - том самом, который Осип Мандельштам "прочел до середины". Список политических партнеров, съеденных Черной-вдовой-Меркель за долгие годы партийной и канцлерской карьеры, кончено, меньше, но в качестве средства от бессонницы он тоже волне сгодится.

  • Майнц

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Майнц

    "Последняя в своем роде" - такой надписью снабдили эту повозку организаторы карнавального шествия в Майнце в феврале 2018 года. Осенью 2017 года блок ХДС/ХСС вновь набрал больше всего голосов на выборах в бундестаг, однако переговоры о создании правительственной коалиции затянулись до... карнавала. 14 марта 2018 года Меркель в четвертый раз принесла присягу в качестве федерального канцлера.

  • Берлин

    Ангела Меркель на карнавале

    2019 год - Берлин

    Еще во время переговоров о создании своей четвертой коалиции она заявила, что это канцлерство станет последним. Подводить политические итоги эпохи Меркель пока рано, но сатирическая ретроспектива уже вполне уместна. Начали мы с карнавальной фотографии реальной Меркель в 2001 году. Закончим нынешним приемом для карнавальных принцев, принцесс и прочих действующих лиц в ведомстве канцлера в Берлине.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
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    Карнавал в Кельне

    Демонстрация пацифизма

    Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Танцующие талисманы

    В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.

  • Кельн, 2014 год

    Карнавал в Кельне

    Сатира и юмор

    Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отдельного репортажа.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Шутовская статистика

    В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Полная свобода

    "Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Арлекин в народе

    Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Крестьянин - Der Bauer

    "Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Дева - Die Jungfrau

    Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Принц - Der Prinz

    Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    На общественных началах

    Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    "Караван идет дальше, султана мучит жажда"…

    Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Накануне

    В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Детский триумвират

    Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    "Да здравствует Кельн!"

    Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Рог изобилия

    Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    В тысячах и тоннах

    На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Места на балконе

    По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.

  • Кельнский карнавал

    Карнавал в Кельне

    Кто виноват?

    В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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