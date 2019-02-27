Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях

Карнавал в Кельне

Кто виноват?

В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.

Автор: Максим Нелюбин