Как в Германии предотвращают домогательства в барах и клубах

"Добрый вечер, а Луиза здесь?", - так звучит кодовая фраза, которая должна помочь девушкам в Германии избавиться от навязчивых приставаний в барах и ночных клубах. Идея возникла в Мюнстере, в кризисном центре для женщин, переживших сексуальное насилие. Почувствовали, что ваш спутник слишком навязчив, угрожает или не понимает отказов, - обратитесь к бармену. Сотрудники ночных заведений, участвующих в акции "Luisa ist hier", знают, как создать для девушек безопасные условия.

Первая подобная кампания появилась в Великобритании в 2016 году под названием "Ask for Angela". В память о 34-летней Анжеле, убитой дома собственным мужем, ее подруга Хейли Чайлд придумала проект, который должен обезопасить других девушек и привлечь внимание к проблеме насилия. В барах стали размещать специальные стикеры, которые нарисовала Хейли. На них написано, что если свидание пошло не так, девушка может подойти к бармену и "позвать Анжелу". За два года бармены смогли спасти нескольких девушек. Теперь по британскому примеру в барах Германии можно позвать не Анжелу, а Луизу.

Ночная жизнь в Германии: не всегда безопасная

Перед запуском кампании кризисный центр в Мюнстере провел опрос среди жительниц города. "75 процентов из них хотя бы раз подвергались сексуальным домогательствам в общественных местах, в том числе в барах и клубах", - рассказала создательница акции Леа Гёц (Lea Goetz) в интервью DW. Имя Луизы выбрано из-за звучания, чтобы бармены смогли расслышать это слово даже при громкой музыке. Сейчас организаторы пытаются убедить ночные клубы Германии присоединиться к акции.

Бар Bla в Бонне подключился к акции весной 2018 года. Валеска Крёлль (Valeska Kröll), управляющая заведением, объяснила в интервью DW, как теперь будут действовать ее подчиненные. "Наши бармены и так готовы всегда помочь в случае опасности. С участием в акции мы стали более внимательными. Фраза "Ist Luisa hier?" не требует дополнительных вопросов. Это означает, что ситуация уже дошла до предела. Работники тут же должны увести девушку в комнату для персонала, и только тогда узнать, чем они действительно могут помочь, - заказать такси, позвонить друзьям. Вызывать полицию сразу же мы не будем", - объяснила Крёлль.

Пристают на свидании - позовите Луизу

Всего в Бонне в кампании участвуют лишь два заведения. Помимо Bla к акции подключился Meyer's, ресторан в престижном районе города. Самые крупные города-участники - Дюссельдорф и швейцарский Цюрих. Клубные столицы Германии вроде Берлина или Кельна не спешат подключаться к акции. "Во многих барах управляющие - мужчины, и у них другое представление о ситуации. Никто не хочет связывать свой бар с сексуальными домогательствами, лишний раз подчеркивать, что это может быть проблемой в их заведении. Некоторые владельцы думают, что такое у них вообще не происходит или просто отрицают серьезность ситуации", - считает Крёлль.

Чтобы проверить, знают ли немецкие бармены о кодовой фразе, корреспондентки DW прошлись в пятничный вечер по барам Кельна и Бонна. Среди пяти заведений только в одном официантка "что-то слышала" об этой акции. Но удалось и пообщаться с владельцем бара, который принципиально отказался участвовать в кампании. По его мнению, тема насилия немного преувеличена, а полицию и так можно вызвать по просьбе посетителей. Тем более, его бар находится в благополучном районе города.

Валеска Крёлль из Bla уверена, что бармены смогут помочь и без этой кодовой фразы: "Обычно персонал замечает ситуации, когда гостям угрожает опасность. Например, если к компании подсаживается кто-то чужой, официант подойдет и спросит, все ли в порядке. Их задача - не просто разносить напитки посетителям".

Как обучают барменов в России

В России к обеспечению безопасности девушек в барах подошли иначе. Координатор Кризисного центра для женщин в Санкт-Петербурге Борис Конаков считает, что многим психологически сложно попросить помощи. "У нас вообще это не принято ни в каком формате, будь то кодовое слово или обращение к специалистам, - вдруг тебя посчитают слабой", - рассказал Конаков в интервью DW. Чтобы создать в барах безопасную атмосферу, проводятся специальные тренинги для барменов, на которых их учат замечать потенциально опасные ситуации и предотвращать их развитие. Как говорит Конаков, часто насилие происходит не в баре, а после, но предпосылки к этому создаются непосредственно в заведении.

"Иногда, чтобы предотвратить насилие, достаточно просто обратить внимание в нужный момент. Например, предупредить о том, чтобы женщина не оставляла свой коктейль без присмотра во избежание того, что в него могут что-либо подсыпать. Или обращать внимание на людей, которые активно заказывают крепкие коктейли или напитки не для себя, не заниматься "сватовством" из серии "передайте женщине за тем столиком, что таинственный незнакомец желает с ней пообщаться", и так далее", - подчеркивает координатор. Бары, сотрудники которых прошли обучение, отмечены специальными наклейками SafeDrinkSpb.

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